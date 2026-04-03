Черчесов – угроза для «Краснодара», в «Крыльях» – тренерская отставка. Готовимся к 23-му туру РПЛ

03 апреля 2026, 10:04

Лидерам будет непросто.

«Акрон» — ЦСКА

— Начало весны у команды Заура Тедеева совсем не задалось. Понятно, что и календарь напряжённый – с Ахметзяновым «Оренбург» стал лучше играть дома (обыграли «Акрон» и «Зенит»), со «Спартаком» и «Локо» играли на выезде, «Ахмат» с Черчесовым стал гораздо крепче. Но даже так четыре весенних тура без побед (если захватывать осень – вообще шесть) – критичный результат. Команда уже на краю топ-10 и в одном балле от стыков.

— «Армейцы» подобную серию уже прервали. Тремя матчами после рестарта пробили самое дно – один гол на этом отрезке, два разгромных поражения и вылет из Пути РПЛ Кубка от «Краснодара». Если осенью ЦСКА участвовал в чемпионской гонке, то теперь из неё самоизолировался – так ещё и проиграл конкурентам. «Балтика» теперь имеет фору в три очка, а «Динамо» пусть и далеко, к финишной прямой отставание в девять очков может компенсировать.

«Зенит» — «Крылья Советов»

— Поражение от идущего на вылет «Оренбурга» – удар под дых, который петербуржцы восприняли правильно. Прежде «сине-бело-голубые» не без труда дважды обыграли «Балтику» (в чемпионате и Кубке), а после поражения взяли шесть очков со «Спартаком» и «Динамо», плюс выбили Махачкалу из Кубка. Команда Семака в балле от «Краснодара», впереди в чемпионате два домашних матча, один из них – как раз с «быками». Неплохой расклад для «сине-бело-голубых».

— Самарцы одержали одну победу в четырёх турах весной, идут в зоне стыков, а главный тренер Магомед Адиев в это время прилетает в Астану и ведёт переговоры с «Актобе». Логично, что после такого «Крылья» объявили об отставке специалиста. За три дня до тяжёлого выезда исполнять обязанности наставника начал Сергей Булатов.

«Динамо» — «Оренбург»

— Магия Гусева работала четыре матча – «бело-голубые» после рестарта разобрали «Крылья», в Кубке разгромили «Спартак», оформили крупную победу над ЦСКА и после этого в гостях обыграли «Ростов». Это помогло улучшить позиции в чемпионате. Теперь москвичи на седьмом месте и могут побороться за пятёрку – нестабильность «армейцев» и «красно-белых» им на руку. С другой стороны, вполне возможно, что как раз чемпионат сейчас Ролану Гусеву не так важен. Ни на что серьёзное команда в РПЛ не претендует – а вот в Кубке предстоит побороться с «Крансодаром» за выход в финал. Первый за 31 год серьёзный трофей обеспечил бы Гусеву место у руля «бело-голубых».

— Несмотря на тренерскую рокировку, осенью дела «Оренбурга» несильно-то изменились. С Ахметзяновым выиграли один матч чемпионата из семи. Зато сейчас сдвинулись с мёртвой точки – две победы, плюс мораль за 2:1 с «Зенитом». Погоня за «Пари НН» и «Крыльями» выглядит уже не так безнадёжно, южноуральцы могут и стыков избежать – от 10-го места отстают всего на четыре очка.

«Ахмат» — «Краснодар»

— Мы уже едва ли увидим грозненцев в стыках, как год назад, – Станислав Черчесов заложил прочнейший фундамент, пройдя март без поражений. «Ахмат» остановил ЦСКА , обыграл «Ростов», поделил очки с «Локомотивом» и «Акроном». «Армейцы», «красно-белые» и «Динамо» собираются всерьёз бороться за Кубок (все дошли до решающих стадий), что может открыть дорогу в топ-5 для Станислава Саламовича.

— При иных условиях поражение от «Рубина» сильно бы ударило по лидеру в чемпионской гонке – «быкам» повезло, что ЦСКА самоустранился, а «Зенит» и сам ошибается. Повторять не хочется, но выезд в Грозный – один из самых тяжёлых для южан. Здесь «горожане» не побеждали с марта 2023 года, а перед гостевой игрой с «Зенитом» очки терять никак нельзя.

«Пари НН» — «Ростов»

— Добиться того, чтобы красивый атакующий футбол в «Пари НН» приносил результат, так и не удалось. Шпилевский с командой борется за выживание. Сейчас наступает важный этап. «Ростов» в их текущем состоянии нижегородцы должны обыгрывать, а во второй половине апреля предстоит выезд к соседям по турнирной таблице – «Оренбургу».

— Альба задаётся вопросом, почему Бог отвернулся от команды – если осенью, несмотря на финансовые проблемы, коллектив, держался на плаву, то теперь разваливается абсолютно всё. После возобновления сезона – четыре поражения и ничья, в таблице – один-два балла разницы с командами из зоны стыков. Даже сообщалось, что матч с «Пари НН» может сорваться, потому что ростовчанам попросту нечем оплачивать выезд. Финансовые проблемы, по информации источников, затронули даже «Ростов-2» (не оплатили сборы в Крыму) и молодёжку (на выезд к «Зениту» в рамках Молодёжной лиги отправились на автобусе).

«Динамо Махачкала» — «Балтика»

— Махачкалинцы под руководством Вадима Евсеева бодро начали с победы над «Рубином», а после поражения от «Крыльев» обыграли «Оренбург» – при этом с командами выше классом ожидаемо остаются проблемы (1:3 от ЦСКА ). Миновать стыки хочется, но и в апреле календарь простым не назовёшь (после игры с «Балтикой» – матчи с «Локомотивом» и «Зенитом»).

— Андрей Талалаев, кажется, с головой погрузился в треш-ток. Хотя какие могут быть вопросы к тренеру, который команду Первой лиги поднял в стратосферу? «Балтийцы» за восемь туров до финиша продолжают борьбу за тройку, обходят ЦСКА , «Спартак», «Динамо». Было неудачное начало весны с тремя матчами без побед – но это не пошатнуло уверенность команды. И последовали две «сухие» победы, причём одна из них – как раз над «армейцами», прямым конкурентом.

«Спартак» — «Локомотив»

— У Карседо четыре победы и два поражения в чемпионате и Кубке в качестве наставника «Спартака». Не плохо и не хорошо. Вроде марку держат – и всё же 0:2 от «Зенита», вылет из Пути РПЛ после 2:5 от «Динамо» в первой игре показывают, что ни на что серьёзное «красно-белые» пока претендовать не могут. Скорее всего команде дерби с «Локо» важно не так сильно, как последующий полуфинал Пути регионов с «Зенитом».

— Матчи с «Ахматом» и «Рубином» ещё раз показали, что команда пока не готова к полноценной чемпионской гонке. При этом «Локомотив» Галактионова абсолютно точно прогрессирует – и теперь это уровень топ-3 РПЛ . Четыре очка до «Зенита» и пять до «Краснодара» – не такое уж большое отставание. Тем более оба конкурента не могут без ошибок. Как раз это – проверка на зрелость для «железнодорожников». Смогут ли бесперебойно набирать очки, поджидая осечки лидеров, или для этого пока рановато?

«Сочи» — «Рубин»

— По «Сочи» уже всё кристально ясно. Последнее место, отставание от «Оренбурга» девять очков без шансов на спасение. Весной четыре матча – четыре поражения.

— «Рубин» при Артиге – главная аномалия весеннего отрезка. Это и раньше была неплохая команда – а с новым тренером казанцы вдруг обыграли сразу две команды, которые идут в топ-3 («Локо» так вообще разгромили – 3:0). Поражение от Махачкалы, 0:0 с «Крыльями» показывают, что в «Рубине» всё же не всё гладко. Может, коллектив запнётся и на «Сочи».