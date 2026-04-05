«Спартак» продлил удивительную серию. Обыграли «Локомотив» в тяжелейшем дерби

вчера, 22:31

Будут вопросы к арбитру?

Хозяева поля одержали сложную волевую победу

С августа 2017 года «железнодорожники» не могут обыграть «Спартак» на чужом стадионе. В прошлом яркая победа 4:3 стала предвестником сенсации – чемпионства «Локомотива» Сёмина в конце сезона. После того дикого дерби «красно-зеленые» неизбежно теряют очки на «Лукойл Арене». «Спартак» собрал серию из 11 матчей без поражений. Лишь дважды за девять лет «Локомотив» смог исключить победу «красно-белых» и сыграть вничью. Удивительная серия, дома «железнодорожники» намного чаще обыгрывают «Спартак».

Подопечные Галактионова настроились на активный дебют в дерби, но Воробьев не смог забить одиннадцатый мяч в чемпионате. Бывший голкипер «Спартака» Митрюшкин тоже не пропустил на старте матча, но с мячом чаще работали хозяева поля. «Локомотив» предсказуемо опасался «красно-белых», помня о серии неудач и поражении в Казани. Успешный матч против «Акрона» не переоценивали. Им удался шикарный тайм, но наставник «Спартака» Карседо знает, как не допустить подобный результат, особенно в день дерби.

«Локомотив» не является самым принципиальным соперником для «Спартака», но их матчи получаются боевитыми. Обычно результативность радует зрителей, но сегодня обе команды сыграли не лучший поединок, особенно в плане реализации атак. За весь первый тайм выжали 8 ударов на две команды, счет по попыткам был равным. И «Локомотив» оказался точнее – центральный защитник Монтес огорчил Максименко. «Спартак» смог отыграться, ведь гости оказались не готовы перехватить инициативу и задавить соседей.

«Локомотив» редко тревожил Максименко в дерби

Серьезная травма сербского защитника Бабича могла повлиять на «Спартак». Но в сентябре они подписали игроков обороны с французской школой футбола. Джику выступает за сборную Ганы, но он родился в Монпелье и воспитывался во французских клубах. Защитник сборной Камеруна Кристофер Ву – воспитанник школы «Нанси» – тоже родом из Франции. Как помнят фанаты «Спартака», в их основе может заиграть человек с таким опытом. Жиго не попал на чемпионский сезон «красно-белых», но Самюэль был одним из лидеров москвичей.

Кристофер Ву получил звание лучшего игрока рестарта чемпионата от фанатов «Спартака». Не всегда игроки обороны «Спартака» радуют нового тренера Хуана Карлоса Карседо, но после зимней паузы у команды было три победы и поражение от «Зенита» в РПЛ . Кубковый разгром от «Динамо» не забыт, как и голы напарников Дзюбы в матче против «Акрона». Но после эмоционального старта новый наставник пытается добиться от оборонительной фазы игры «Спартака» предсказуемости. Вряд ли у него получится, но смена тренера ведет к надеждам.

В дерби «Локомотив» лишь трижды попал в створ ворот Максименко. При этом у голкипера «Спартака» лишь два сейва, ведь в третий раз в конце матча спас защитник Денисов. Правый латераль «Спартака», как и Зобнин слева, должен лучше работать в атаке, но в ключевом эпизоде его реакция спасла от больших неприятностей. Если бы «Локомотив» сравнял счет на табло, у «красно-белых» не хватало времени для победного третьего мяча. Зато они сумели дважды забить после перерыва, невзирая на неважную форму Барко и нападающих.

У обеих команд остались вопросы к арбитру дерби

Инал Танашев назначил пенальти в ворота «Локомотива» после того, как Морозов остановил мяч рукой. Такова официальная версия арбитров матча, которые видели повторы. Фанаты «Локомотива» скажут об игре плечом, но движение руки к мячу было, что позволило арбитрам помочь Барко реализовать ещё один пенальти в РПЛ . Пока фанаты «Спартака» большинством голосом отдали приз лучшего игрока марта защитнику Ву, в РПЛ провели свои выборы – наградили Барко званием самого яркого во всей лиге. Но герой нестабилен.

В собственном клубе стал вторым, а во всем чемпионате – первым. Аргентинец против «Локомотива» провел не самый лучший матч, но главный талант соперников Батраков тоже запомнился лишь благодаря отдельным эпизодам, вроде голевой передачи на Монтеса. Статистика у молодого Алексея шикарная – 12 голов и 8 ассистов в 21 матчей, почти по одному результативному действию за поединок. Но Батраков как весь «Локомотив». У них есть желание и талант, но сложно проводить поединки на одном высоком уровне без странных ошибок.

«Локомотив» не смог отобрать очки у «Спартака», ведь Фассон на дальней штанге после навеса Зобнина потерял Солари. Также повлияло удаление защитника Морозова, который заработал две желтые карточки после перерыва. Победный гол «Спартак» забил в большинстве, что тоже вызывает вопросы к игре фаворита на «Лукойл Арене». Хотя в таблице РПЛ «Локомотив» пока выше, «красно-белые» подобрались к третьей строчке на расстояние трёх очков. Прекрасный результат, учитывая все предыдущие невеселые приключения «Спартака».

Кроме мелких и не очень решений арбитров, «красно-белые» сполна разыграли карту родных трибун. Бывают неудобные стадионы, когда команды на них выступают ниже возможностей. «Локомотив» не провел ужасный матч, но им не хватило концентрации в важных эпизодах, чтобы прервать невероятно длинную серию без побед в гостях над «Спартаком» в РПЛ . Одиннадцать подряд неудач на подобном уровне впечатляют. Особенно с учетом, насколько хорошо соперники знают друг друга и насколько у «Спартака» шаткое положение.