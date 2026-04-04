«Реал» проиграл аутсайдеру Ла Лиги. Сенсационный подарок для «Барселоны»

04 апреля 2026, 21:27

Мбаппе не забил «Мальорке».

Демикелис спасает новый клуб от вылета

Бывший защитник «Баварии» и «Манчестер Сити» обыграл «Реал». Тот самый «Реал», который прошел команду Гвардиолы в Лиге чемпионов, а во вторник сыграет дома против клуба из Мюнхена. Известный аргентинец Демикелис провел пять поединков в роли тренера «Мальорки». Мартин работал в академии «Баварии», возглавлял клубы в Аргентине и Мексике, но 45-летний наставник примерно такой же необстрелянный, как и Арбелоа. Большая разница между бывшими защитниками заключается в ресурсах. «Реал» – один из лидеров Ла Лиги, а «Мальорка» была среди главных неудачников сезона.

Демикелис проиграл «Реал Сосьедаду» в дебютном матче. Затем он набрал четыре очка после встреч с «Осасуной» и «Эспаньолом». После этого островитяне уступили конкуренту «Эльче». «Реал» встречался с явным аутсайдером. Проблемой для Арбелоа стали матчи сборных: звезды путешествовали по планете, а не отдыхали. Также повлияли трибуны на стадионе в Пальма-де-Мальорке. Заведенные фанаты, уставшие уходить домой после поражений родного клуба в красных футболках, поддерживали команду до яркой развязки. А ведь кульминацией матча мог стать ответный гол защитника «Реала» Милитао.

Бразилец вернулся после травмы и мастерским ударом головой после высокого прыжка уравнял показатели на табло. Надо ругать футболиста «Мальорки», который не соизволил подпрыгнуть в дуэли после стандарта. Эдер подарил звездам «Реала» Винисиусу и Мбаппе шанс на победный камбэк. Вот только линия атаки «сливочных» сыграла пассивно. Они обеспечили количество атак, но качество моментов и реализация подвели. Из пятнадцати ударов лишь шесть пришлись в створ ворот. «Мальорке» забил только центральный защитник «Реала». С такой игрой в нападении тяжело набрать важные три очка.

Мбаппе и Винисиус подвели «Реал» в атаке

Француз сыграл весь матч, а бразилец вышел примерно на сорок минут с учетом щедро добавленного арбитром времени. Мбаппе тревожил голкипера «Мальорки», а Винисиус лишь раз пробил мимо ворот. «Реал» доверился нескольким молодым игрокам, но у парней из академии клуба есть общий минус. Юношеские лиги поделены на группы. «Реал» в своей лидируют без сопротивления: 24 победы, 1 ничья и лишь 1 поражение. Восемнадцатилетний Питарч, который вышел спасать «Реал» в концовке, не готов обыгрывать взрослых защитников «Мальорки». Впрочем, Арбелоа подвели футболисты куда опытнее.

Гюлер, который продержался на поле больше часа, и Беллингем, вышедший на замену вместе с Винисиусом, не озадачили одну из худших линий защиты в Ла Лиге. Настоящая сенсация, ведь «Мальорка» пропустила 48 голов, а последний результат сезона – 50 ошибок в защите у «Леванте». Команда Демикелиса не относится к самым удобным соперникам «Реала», иногда они огорчали фаворита. Были ничья и поражение «сливочных» несколько лет назад. Но сейчас речь о команде, которая ведет борьбу за выживание в Ла Лиге. Победа над «Реалом» позволила оторваться от зоны вылета и важна морально.

Хотя понятно, что «Реал» доминировал против «Мальорки» по цифрам, это не имеет значения в мире, где многие звезды не готовы пересилить себя в плохой день. Мбаппе не проводит самый сильный сезон в карьере. Винисиус может не устроить будущего тренера «Реала» подходом к работе и прессингу. У Беллингема похожие проблемы. Против «Мальорки» Джуду не хватало скорости движений. Всегда странно, когда футболисты такого калибра играют медленнее соперников из состава аутсайдеров. Усталость влияет, но это также вопрос отношения к делу. Звезды «Реала» уже проигрывали в Ла Лиге, переоценивая себя.

«Реал» превращается в бездушную команду

И не в хорошем старом смысле. Тяжело ставить под сомнение мастерство футболистов из основы «Реала». Но после множества побед гвардии Зидана и Анчелотти нужна системная перестройка. У постаревшего Переса не хватило терпения, чтобы отстать от Алонсо, позволив Хаби подхватить старую систему и подстроить её под себя. Не снимая ответственности с тренера, который допускал ошибки, надо признать вину президента Переса. Старого пса новым трюкам не научишь, а старого президента не заставишь поддерживать наставников. В молодости Перес расстался с Дель Боске, и не собирается никого задерживать.

В результате «Реал», у которого есть будущее – как минимум хватило сил, чтобы остановить «Манчестер Сити», превратился в команду без души. Тяжело сказать, насколько дружен коллектив. Поскольку стало больше молодых игроков, возможна ревность друг к другу. Успехи условного Гюлера сразу ведут к зависти со стороны тех, кто не попадает в состав. В результате футболисты радуются неудачам коллег, а это всегда плохо для общего дела. «Реал» в январе вылетел из Кубка Испании от «Альбасете». Теперь к поражениям от «Осасуны» и «Хетафе» добавили неудачу в выездном матче против «Мальорки» в Ла Лиге.

Демикелис отпраздновал победный удар форварда Мурики, который делает всё, чтобы его команда не покинула Ла Лигу в конце сезона. У Ведада 19 голов в чемпионате Испании, больше только у Мбаппе. Арбелоа наивно не подготовил линию обороны к работе против футболиста сборной Косово. Ветеран мастерски принял непростую передачу и настроился на невероятно мощный удар под перекладину. У голкипера «Реала» не было шансов. Во вторник против «Баварии» тоже надо зорко следить за чужой атакой, даже если Кейн из-за травмы пропустит важный матч в Лиге чемпионов. Компани знает минусы «Реала».

Испанскому коллективу не хватает единства, а всему клубу – стратегии планомерного развития. У Арбелоа нет авторитета в глазах футболистов. Мбаппе и другие звезды ждут, когда Перес привезет в Мадрид Клоппа. С этим тренером можно строить планы, хотя появление немца повлечет за собой изменения. А для начала надо настроиться на соперника, которого Клопп обыгрывал в Германии. «Бавария» привычно опасна, как и «Реал», особенно после таких царских подарков «Барселоне». Арбелоа трижды проиграл в Ла Лиге с начала года. Теперь тренеру «Реала» нужен успех «Атлетико» против «Барселоны».