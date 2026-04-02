«Ливерпуль» разыскивает замену Салаху. Кандидата мечты не продадут даже за 200 млн евро

02 апреля 2026, 21:17

В шорт-листе молодые футболисты.

Салаху выгодно покинуть «Ливерпуль» летом. На новом месте он заработает много денег и получит свежий вызов с меньшим давлением на организм и психику. «Ливерпулю» невыгодно отпускать легенду, но выбора нет. Возраст футболиста – почти 34 года – говорил в пользу «развода». «Красным» станет хуже, а Салах не пропадёт. Его уход свободным агентом не принесет денег, как мог несколько лет назад. Только руководство «Ливерпуля» знает, будет ли Хаби Алонсо следующим тренером команды. Если Слота уволят летом, отдел скаутов и спортивный директор Эдвардс вынуждены искать замену легенде «Энфилд Роуд» без привязки к мнению будущего наставника. Выбор сложнейший, зато много интересных вариантов.

Майкл Олисе, «Бавария»

Кандидат мечты. В Мюнхене Олисе в 24 года стал футболистом, ради которого люди приходят на стадион. Чтобы понять перспективы трансфера Майкла в «Ливерпуль», воспользуемся комментарием почетного президента «Баварии» Ули Хенесса:

«Ливерпуль» потратил 500 миллионов евро и проводит очень слабый сезон. Мы не будем способствовать тому, чтобы в следующем году «красные» заиграли лучше. Выступаем ради наших болельщиков. У нас 430 тысяч членов клуба, миллионы фанатов по всему миру. Людям мало пользы от 200 миллионов евро на наших счетах, если после продажи мы каждую субботу станем играть хуже.

Олисе перешел в «Баварию» за 53 млн евро, сейчас его рыночная стоимость составляет 140 миллионов. «Ливерпулю» его отдадут ещё дороже, если вообще начнут переговоры. Интересно мнение самого француза Олисе, родившегося в Англии, но у немцев все карты на руках. Майкл забил 16 голов и сделал 22 ассиста. Он слишком ценный и молодой игрок, «Ливерпулю» вингера вряд ли отдадут.

Ян Диоманде, «Лейпциг»

У «Ливерпуля» есть свой человек в структуре «Ред Булл»: куратор футбольных проектов компании Юрген Клопп. Немец переписывается с Салахом, и точно на связи со скаутами «красных». В Англии знают о 19-летнем вингере «Лейпцига», который зажигает в новом сезоне. По средним оценкам в Бундеслиге Диоманде идёт следом за тройкой атаки «Баварии» Олисе, Кейном и Диасом. Впрочем, Вирц тоже разрывал чужую защиту в Германии, а теперь переживает непростую адаптацию в АПЛ . Ивуариец из «Лейпцига» слишком юный – 19 лет – чтобы с порога заменить Салаха. Прошлым летом Яна забрали у «Леганеса» за 1.5 млн евро, а теперь «Ливерпулю» не отдадут дешевле 75 млн евро. Покупателям надо быть аккуратными с футболистами «Лейпцига», на каждого Гвардиола и Собослаи найдутся свои Вернер и Нкунку.

Брэдли Баркола, ПСЖ

Будут слухи о переходе Кварацхелии в «Ливерпуль». Выдумали, будто Хвича заявил, что почти перешел к «красным». Не удалось подтвердить цитату, которая циркулирует в социальных сетях. Похоже, кто-то выдумал, что грузин готов играть за «Ливерпуль». А потом выдумают, что от его игры без ума Артета. Снова будут говорить о Кварацхелии, которого не отпускает ПСЖ . В Париже собрали коллекцию крайних форвардов. Рано или поздно один из них устанет недополучать игровую практику. Высоки шансы, что таким человеком окажется Баркола. Минус Брэдли как замены Салаха известен – 23-летний француз предпочитает левый фланг, как и Кварацхелия. Также агент игрока – Жорже Мендеш, а он любит задирать ценник. В «Ливерпуле» не любят бывшего агента Роналду, редко с ним связываются.

Франсишку Консейсау, «Ювентус»

В подборки игроков, которые могут заменить Салаха, часто включают Гордона из «Ньюкасла» и Боуэна из «Вест Хэма», но они вряд ли пройдут фильтры скаутов «Ливерпуля». Причины разные, но кандидаты с минусами. У Моргана Роджерса тоже достаточно преград по пути в «Ливерпуль». Для начала игрок «Астон Виллы» – форвард и атакующий хавбек, а не чистый правый вингер. Скауты скорее рассматривают ребят, которые играют ближе к бровке, как Диоманде, Баркола и Консейсау. Кварацхелия после Серии А заиграл в ПСЖ и выиграл Лигу чемпионов. Консейсау после «Ювентуса» не откажется от АПЛ . В отличие от напарника по клубу Йылдыза, Франсишку не радует в новом сезоне результативностью, но скауты смотрят на потенциал. Сын известного тренера в 23 года очень перспективен.

Манес Аклиуш, «Монако»

Аналитики «Ливерпуля» изучают игру 24-летнего напарника Головина. В случае с Салахом они поставили на человека, которого не заметили другие гранды после неудачи в «Челси». Но Мохамед в Риме играл лучше, чем Аклиуш в «Монако». Зато у француза есть шанс попасть на ЧМ -2026. Дешам его вызывает, Манес сделал ассист в недавнем матче против Колумбии. Аклиуш – очень талантливый парень, но нужна проверка на профессионализм. Клопп правильно сказал, что Салах может играть много лет, ведь он – фанат дисциплины. Насколько Аклиуш отвечает стандартам подготовки Мохамеда? Манес технически великолепен, но ему надо быть хладнокровнее и результативнее у чужих ворот. Салах играл на фланге, но бил рекорды форвардов. Левша Аклиуш пока не вышел на элитный уровень.

Янкуба Минте, «Брайтон»

Одна из бед талантов из АПЛ – их часто переоценивают. 21-летний гамбиец провел несколько удачных матчей – сразу пришли покупатели. С другой стороны, у «чаек» цифровой подход в скаутинге. Многие игроки, которых «Брайтон» отыскал, выдерживают высокий уровень на новом месте. МакАллистер закрепился в «Ливерпуле». Кайседо и Кукурелья переживали кризисы, но побеждали с «Челси». Минте пригласили в «Брайтон», ведь он выносливый, цепкий и может развить атакующие навыки в ближайшие годы. Скаутам «Ливерпуля» важно не смотреть на имена. Возможно, они бы пошли за Родриго из «Реала», но у бразильца травма «крестов». Вряд ли есть смысл вести с ним переговоры. Минте пока не очень результативен, зато с козырями африканской школы футбола – Янкуба дерется за каждый мяч.

Многие правые вингеры, не считая великолепных Ямаля и Олисе, проводят скомканный сезон. Даже к Букайо Сака накопились вопросы, хотя его давно полюбили и обычно поддерживают фанаты «Арсенала». Салах тоже не тот, что раньше, но в «Ливерпуле» египтянин давно зашел в категорию футболистов, которых буквально не заменить. Нужно сформировать новую работающую линию атаки, а с этим будут проблемы, если Экитике уедет к Мбаппе, а Исак не заиграет в центре нападения. Также у тренерского штаба «Ливерпуля» есть претензии к голландцу Гакпо, который чаще других в этом сезоне играет слева. Вирц тоже должен быть полезнее, как в составе сборной Германии. Судьба обновленного «Ливерпуля» зависит от выбора правого вингера. Новичок может или стать новым лидером, или обузой с большой трансферной стоимостью. Промежуточный вариант, когда футболист заиграет со временем, а перед этим беднягу сплющит прессом критики, тоже весьма вероятен. Тяжело заменить Короля Мохамеда.