Капитан корабля, миллионерша и журналист. Топ-10 жен футболистов «Реала»

Они мотивируют этих мужчин на успех.

Уже скоро «Реал» сыграет с «Баварией» в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов. Давайте посмотрим на вторых половинок одного из самых популярных клубов мира.

Жена Альваро Арбелоа: Карлота Руис

Дата и место рождения: 23 декабря 1983 года, Сарагоса, Испания.

Работа/Образование: Карлота хотела стать учителем в Сарагосе, ее родном городе, а затем планировала стать логопедом, когда переехала в Мадрид с Альваро.

Как познакомились: Карлота была в составе женской футбольной команды в своей школе и познакомилась с Альваро Арбелоа, когда ей было 17 лет. С тех пор они неразлучны. Они жили вместе в Сарагосе, Ла-Корунье, Ливерпуле, Мадриде и Лондоне. Обосновались в столице Испании после завершения футбольной карьеры Альваро.

Альваро о Карлоте:

Она очень красивая. И очень терпелива, потому что я часто нахожусь в разъездах. Мне повезло, потому что жена и дети — единственные, кто заставляет тебя улыбаться в плохие времена. Она дала мне самое лучшее в моей жизни, это мои дети. Я очень ее люблю.

Дата и место свадьбы: Они поженились 3 июля 2009 года в Сарагосе, Испания.

Дети: Альба (2010), Рауль (2013), Вега (2016) и Инес (2019).

Жена Тибо Куртуа: Мишель Герциг

Дата и место рождения: 5 июня 1997 года, Эйлат, Израиль.

Работа/Образование: Мишель в модельном агентстве с детства. Два года служила в ВМС Израиля, была капитаном фрегата спасательного корабля. Мишель также является основательницей салона красоты в Мадриде, вместе с Тибо занимается бизнесом. В 2025 году она записала свой первый сингл.

Как познакомились: Тибо и Мишель познакомились в социальных сетях. Он сделал первый шаг, прокомментировав ее фото с собакой Майло. Завязался разговор, где выяснилось, что у них есть общие друзья, поэтому все они встретились в апреле 2021 года в ресторане Мадрида. В июле 2021 года официально стали парой, Мишель переехала жить к нему в столицу Испании.

Дата и место свадьбы: 25 июня 2023 года в Каннах, Франция.

Дети: Элли Куртуа (2024). У Тибо есть еще двое детей: Адриана (2015) и Николя (2017) от его бывшей спутницы Марты Домингес.

Жена Дани Карвахаля: Дафна Канисарес

Дата и место рождения: 30 мая 1990 года, Пальма-де-Майорка, Испания.

Работа/Образование: Дафна была организатором свадеб/вечеринок, также работала моделью вместе со своей сестрой-близняшкой Мелани, которая замужем за экс-игроком «Реала» Хоселу. Дафна же некоторое время работала еще и стюардессой. Познакомились через Хоселу и Мелани.

Дата и место свадьбы: 24 июня 2022 г., Айльон, Испания.

Дети: Мартин (2020) и Мауро (2023).

Жена Эдера Милитао: Тайна Кастро

Дата рождения: 19 марта 1997 года, Куритиба, Парана, Бразилия.

Работа/Образование: Тайна — бразильский инфлюенсер. Она изучала медицину, но бросила из-за первой беременности. В 2024 году она хотела возобновить учебу, но в итоге сосредоточилась на карьере инфлюенсера.

Первые слухи об Эдере и Тайне появились в начале 2024 года, когда утверждалось, что они вместе отдыхали накануне Нового года. В феврале она впервые посетила футболиста в Мадриде со своими детьми. Любопытно, что за шесть месяцев до этого Тайна разорвала отношения с футболистом «Фламенго» Лео Перейрой, который в настоящее время состоит в отношениях с Каролиной Лимой, матерью дочери Эдера Милитао. Да, вы все верно прочитали. Можно сказать, что футболисты обменялись женщинами.

Дата и место свадьбы: 18 июля 2025 года в Сан-Паулу, Бразилия.

Дети: У Тайны двое детей. Елена (2019) и Маттео (2021) от брака с Лео Перейрой. У Эдера есть дочь Сесилия (2022) от Каролины Лимы. Недавно Милитао и Тайна объявили, что у них скоро родится ребенок.

Девушка Давида Алабы: Шалимар Хеппнер

Дата и место рождения: 15 сентября 1994 года, Мюнхен, Германия.

Работа/Образование: Шалимар изучала менеджмент, она была пиар-агентом. Соосновательница бренда одежды для беременных.

Давид и Шалимар начали встречаться в 2016 году, но не афишировали свои отношения до 2018 года, когда они вместе прибыли на Октоберфест в Баварии.

Дети: сын (2019) и дочь (2023), но имена они не раскрывают. Свадьбы не было.

Девушка Джуда Беллингема: Эшлин Кастро

Дата и место рождения: 17 декабря 1997 года в Лонг-Бич, Калифорния.

Работа/Образование: Работала в медицинском центре своего отца, а затем, пару лет спустя, он поменял сферу деятельности, сосредоточился на компании по ремонту дорогих автомобилей, у компании есть контракты с дилерскими центрами в Лас-Вегасе. Отец Эшлин уже умер, теперь она занимается этим бизнесом со своим братом. В прошлом любительски занималась музыкой.

Вполне вероятно, что Джуд и Эшлин встретились, когда он был на отдыхе в Лос-Анджелесе в 2024 году, но точных данных нет. В январе 2025 года Эшлин появилась вместе со своей матерью на «Сантьяго Бернабеу».

Девушка Винисиуса: Вирджиния Фонсека

Дата и место рождения: 6 апреля 1996 года, Дэнбери, Коннектикут.

Работа/Образование: Вирджиния — популярная телеведущая, предприниматель и инфлюенсер. У нее есть собственное шоу «Sabadou com Virginia» («Суббота с Вирджинией»), косметический бренд «WePink Beauty», а также рекламное агентство «Talismã Digital». Она зарабатывает огромные деньги.

Первые слухи о потенциальных отношениях Вини и Вирджинии появились в июле 2025 года. Через нескольких месяцев они решили объявить о своих отношениях во время однодневной поездки в Монако.

Дети: У Вирджинии трое детей — Мария Алиса (2021 г.), Мария Флор (2022 г.) и Хосе Леонардо (2024 г.).

Жена Федерико Вальверде: Мина Бонино

Дата и место рождения: 13 октября 1993 года, Аргентина.

Работа/Образование: Спортивный журналист.

Федерико и Мина познакомились в социальных сетях в первые недели 2019 года. Они некоторое время переписывались, пока не определились с местом и датой первой встречи. Мина приехала в Мадрид, где в аэропорту ее ждал Феде. В начале марта этого же года они объявили о своих отношениях, но, вероятно, что начали встречаться еще в феврале.

Дата и место свадьбы: 1 марта 2022 года в Мадриде, Испания.

Дети: Бенисио (2020) и Баутиста (2023).

Девушка Арды Гюлера: Дуру Найман

Дата и место рождения: 1 февраля 2005 г., Стамбул, Турция.

Работа/Образование: Дуру изучает спортивный менеджмент в ISDE – школе юридического бизнеса в Мадриде. Она бывшая баскетболистка, выступавшая за «Галатасарай». Ее страсть — фотографии.

Арда и Дуру были знакомы в 2021 году, но точных данных нет, когда начались их отношения. Несмотря на свою занятость в Турции, Дуру очень часто навещает Гюлера в Мадриде.

Девушка Браима Диаса: Луз Мендес

Дата и место рождения: 18 августа 1997 года, Канарские острова, Испания.

Работа/Образование: Луз изучала бизнес-менеджмент и маркетинг в Барселоне, Бельгии и Лондоне. В 2025 году начала работать тренером по пилатесу. Она также изучала актерское мастерство.

Браим и Луз познакомились в начале 2020 года, но стали встречаться лишь в 2021 году.