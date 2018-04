Касорла вышел на поле «Эмирейтс» впервые за 18 месяцев

Перед началом матча 1/2 финала Лиги Европы «Арсенал» - «Атлетико» на поле «Эмирейтс» вышел полузащитник «канониров» Санти Касорла, получивший в 2016 году травму, грозившую ему инвалидностью. Футболист перенес более восьми операций на ахилловом сухожилии и теперь готов вернуться в футбол.

Касорла работал с мячом и пребывал в прекрасном настроении.