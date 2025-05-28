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Данни высказался о возможном назначении Моуриньо в сборную Португалии

вчера, 22:54

Бывший полузащитник «Зенита» Данни поделился мнением о возможном назначении наставника «Фенербахче» Жозе Моуриньо на пост главного тренера сборной Португалии.

Моуринью является отличным тренером, который тренировал многие клубы. У него множество титулов, огромные успехи в различных командах. Безусловно, он бы хорошо показал себя в сборной Португалии, но сейчас в национальной команде есть Роберто Мартинес, который отлично справляется со своей работой.

Федерация футбола Португалии отрицает вероятное назначение Жозе, несмотря на устойчивые слухи.

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