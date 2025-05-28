Данни высказался о возможном назначении Моуриньо в сборную Португалии

Бывший полузащитник «Зенита» Данни поделился мнением о возможном назначении наставника «Фенербахче» Жозе Моуриньо на пост главного тренера сборной Португалии.
Моуринью является отличным тренером, который тренировал многие клубы. У него множество титулов, огромные успехи в различных командах. Безусловно, он бы хорошо показал себя в сборной Португалии, но сейчас в национальной команде есть Роберто Мартинес, который отлично справляется со своей работой.
Федерация футбола Португалии отрицает вероятное назначение Жозе, несмотря на устойчивые слухи.