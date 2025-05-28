«Нью-Йорк Сити» – «Хьюстон Динамо»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 23:47

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч МЛС «Нью-Йорк Сити» – «Хьюстон Динамо», который состоится 29 мая 2025 года.

«Нью-Йорк Сити»

«Нью-Йорк Сити» выиграли пару последних поединков, что помогло команде остаться в зоне плей-офф. Коллектив располагается на шестом месте с 24 баллами и отстает на три пункта сразу от трех соперников, поэтому нуждается в набранных очках, чтобы угнаться за группой конкурентов. Потеря очков на своем поле с не самым сильным соперником будет явным провалом для хозяев и сильно повлияет на турнирную таблицу.

25 мая «Нью-Йорк Сити» обыграл на своем поле «Чикаго Файр» (3:1), а 17 числа обыграл «Нью-Йорк Ред Буллс» (2:0).

«Хьюстон Динамо»

Команда показывает средние результаты и не может пока войти в зону плей-офф, однако находится от нее лишь в двух пунктах. «Хьюстон Динамо» занимает десятое место в западной конференции и рассчитывает улучшить свои результаты, начиная с предстоящего поединка. Гостей наверняка устроит любой результат кроме поражения, учитывая выездной статус поединка.

25 мая «Хьюстон Динамо» сыграл вничью с «Сан-Хосе Эртквейкс» (3:3), а 22 числа на выезде уступил «Остин ФК » (1:3).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Нью-Йорк Сити» — 1.83

Ничья – 3.75

Победит «Хьюстон Динамо» – 4.2

Тотал больше 2.5 мячей – 1.8

Тотал меньше 2.5 мячей – 2

Статистика

«Нью-Йорк Сити» выиграл пять из десяти последних матчей

«Хьюстон Динамо» выиграл всего одну игру из десяти последних на выезде в основное время

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на победу «Нью-Йорк Сити», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.83. Хозяева выглядят бодрее, чем их соперник и наверняка смогут найти ключи к воротам соперника, что принесет им победу с большой вероятностью.