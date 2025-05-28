Есть вероятность, что Антонио Конте останется в «Наполи»

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вчера, 23:19

В «Наполи» уверены, что главный тренер команды продолжит работу с неаполитанцами. Ключевым моментом стала позитивная личная встреча между 55-летним специалистом и президентом клуба .

Стороны обсудили будущее проект, в том числе трансферную стратегию, цели на сезон и степень влияния тренера на команду. Несмотря на слухи о возможных разногласиях, переговоры прошли в конструктивном ключе.

Ожидается, что окончательное решение будет принято в ближайшие дни, но на текущий момент шансы на продолжение сотрудничества между Конте и «Наполи» высоки.