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Есть вероятность, что Антонио Конте останется в «Наполи»

вчера, 23:19

В «Наполи» уверены, что главный тренер команды Антонио Конте продолжит работу с неаполитанцами. Ключевым моментом стала позитивная личная встреча между 55-летним специалистом и президентом клуба Аурелио Де Лаурентисом.

Стороны обсудили будущее проект, в том числе трансферную стратегию, цели на сезон и степень влияния тренера на команду. Несмотря на слухи о возможных разногласиях, переговоры прошли в конструктивном ключе.

Ожидается, что окончательное решение будет принято в ближайшие дни, но на текущий момент шансы на продолжение сотрудничества между Конте и «Наполи» высоки.

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Варвар7
Варвар7
сегодня в 04:58
А может и договорятся и сотрудничество будет предложено.
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