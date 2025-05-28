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«Челси» разгромил «Бетис» и стал победителем Лиги конференций

вчера, 23:58
БетисЛоготип футбольный клуб Бетис (Севилья)1 : 4Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

Лондонский «Челси» завоевал трофей Лиги конференций сезона-2024/25, обыграв в финале испанский «Бетис» со счётом 4:1.

Первым счёт открыл «Бетис» — отличился Абдессамад Эззальзули. Однако с 65-й минуты «синие» ответили четырьмя голами подряд. За «Челси» забивали Энцо Фернандес, Николас Джексон, Джейдон Санчо и Мойзес Кайседо. Две голевые передачи оформил Коул Палмер.

Таким образом, «Челси» стал первым клубом в истории, выигравшим все основные мужские турниры УЕФА.

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Все комментарии
альсато
альсато
сегодня в 11:36
бывает и такое, когда первый тайм выглядишь лучше соперника и ведешь в счете, а во втором-вчистую и обычно с 60-ой минуты проигрываешь ВСЕ и ВЕЗДЕ!)))..Челси с победой!
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 11:02
Молодцы, с победой.
протон
протон
сегодня в 09:28
Поздравляю всех болельщиков "Челси" с победой и с тем, что ваша команда взяла в своей истории все еврокубки!
catal
catal ответ Van Vanovich (раскрыть)
сегодня в 09:12
Честно говоря даже не подумал о Байере, у меня сложилось впечатление, что это слух. Однако сейчас погуглил оказалось что правда.
Van Vanovich
Van Vanovich ответ catal (раскрыть)
сегодня в 08:47
Считаешь Байер поймйкой?))
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 07:24
Счет не по игре конечно. Бетис будто забыл что в матче два тайма бывает или в перерыве уверовал в свою победу.
Немного жаль клуб. Но побежила более сильная команда.

Про Антони. Вероятно, что у него комплекс перед английскими клубами. Он был снова похож на себя из Манчестера. Удивительно.
ᅠᅠ
ᅠᅠ ответ Baggio R. (раскрыть)
сегодня в 05:50
Да. Только у Ювентуса такой шанс ещё есть, а вот у Челси выиграть Кубок Интертото уже нет.
Baggio R.
Baggio R. ответ ᅠᅠ (раскрыть)
сегодня в 04:58
Только у Ювентуса нет побед в Лиге конференций.
ᅠᅠ
ᅠᅠ
сегодня в 00:14
А как же Кубок Интертото? Не всё выигрывал Челси. Только Ювентус выигрывал всё.
Capral
Capral ответ azkan (раскрыть)
сегодня в 00:12
Третий гол хорош!!!
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 00:11
Челси был явно сильнее
azkan
azkan
сегодня в 00:08
Но особенно рад за Кайседо! Он заслужил гол-точку в игре! Молодец!
Супер игра в течении всего сезона! И физически крепок, просто находка для Челси после Канте!
Жаксон он и в Польше Жаксон))
azkan
azkan
сегодня в 00:03
С победой и кубком Челси!
Отличный второй тайм! Камбек красивый получился!
Вышли основные игроки и все решили. Молодцы!
Очень надеюсь, что Палмер возвращается.
У Пеллегрини не хватило игроков могущих перевернуть игру. Но и для них был отличный опыт. В следующем году они снова будут играть в Конференции. Удачи им и пусть завоюют этот кубок!
И еще раз поздравляю фанатов Челси с победой и отличным завершением сезона!
catal
catal
сегодня в 00:03
Больной на всю голову Антони сбежавший из МЮ, против сбежавшего из МЮ Санчо в финале. Тен Хаг - в помойке, а они в финале. Таков футбол.
DXTK
DXTK
сегодня в 00:03
Мощно, хотя после первого тайма думал Челси не сможет, но смог ли. Поздравим с 4 вариантом кубка европы........теперь у Челси вся коллекция ЛЧ, ЛЕ, КОК и ЛК .......молодцы. Да и клубы АПЛ поддержали в европы.......

PS Челси выиграл ЛК, Тоттенхэм ЛЕ, жаль что в финале ЛЧ остались без участника от АПЛ......отдельно спасибо Арсеналу за это, который как всегда провалился и теперь станет третьим клубом в Лондоне, даже 4 тым ведь Пэлас выиграл еще КА..........
Capral
Capral
сегодня в 00:02
Рад за Мудрика!!!!!!!
Челси с победой!!!
Comentarios
Comentarios
сегодня в 00:01
С победой! Во втором тайме собрались.
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