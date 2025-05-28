«Челси» разгромил «Бетис» и стал победителем Лиги конференций

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вчера, 23:58

Лондонский «Челси» завоевал трофей Лиги конференций сезона-2024/25, обыграв в финале испанский «Бетис» со счётом 4:1.

Первым счёт открыл «Бетис» — отличился Абдессамад Эззальзули. Однако с 65-й минуты «синие» ответили четырьмя голами подряд. За «Челси» забивали Энцо Фернандес, Николас Джексон, Джейдон Санчо и Мойзес Кайседо. Две голевые передачи оформил Коул Палмер.