«Челси» разгромил «Бетис» и стал победителем Лиги конференций

Лондонский «Челси» завоевал трофей Лиги конференций сезона-2024/25, обыграв в финале испанский «Бетис» со счётом 4:1.
Первым счёт открыл «Бетис» — отличился Абдессамад Эззальзули. Однако с 65-й минуты «синие» ответили четырьмя голами подряд. За «Челси» забивали Энцо Фернандес, Николас Джексон, Джейдон Санчо и Мойзес Кайседо. Две голевые передачи оформил Коул Палмер.
Таким образом, «Челси» стал первым клубом в истории, выигравшим все основные мужские турниры УЕФА.
Отличный второй тайм! Камбек красивый получился!
Вышли основные игроки и все решили. Молодцы!
Очень надеюсь, что Палмер возвращается.
У Пеллегрини не хватило игроков могущих перевернуть игру. Но и для них был отличный опыт. В следующем году они снова будут играть в Конференции. Удачи им и пусть завоюют этот кубок!
И еще раз поздравляю фанатов Челси с победой и отличным завершением сезона!
Отличный второй тайм! Камбек красивый получился!
Вышли основные игроки и все решили. Молодцы!
Очень надеюсь, что Палмер возвращается.
У Пеллегрини не хватило игроков могущих перевернуть игру. Но и для них был отличный опыт. В следующем году они снова будут играть в Конференции. Удачи им и пусть завоюют этот кубок!
И еще раз поздравляю фанатов Челси с победой и отличным завершением сезона!