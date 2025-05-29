Класс бьёт порядок. «Челси» выиграл Лигу конференций

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сегодня, 00:41

Фаворит турнира оправдал свой статус.

При любом исходе финала Лиги чемпионов мы можем твердо заявлять, что только в Лиге конференций фаворит, определенный с самого начала турнира, доказал и подтвердил свой статус, выиграв его. Хорошо ли это? В конечном счете – вряд ли. Но давайте по порядку.

Игра на мотивации

Если поставить друг напротив друга «Бетис» и «Челси» как автономные боевые единицы, то вряд ли у испанского клуба найдутся какие-то аргументы против лондонских богачей. В масштабе текущего турнира таким оружием могла бы стать только недооценка со стороны «синих». Как конкретного соперника, так и всего турнира в целом. Ведь «Челси» проходил его в расслабленном режиме, выставляя даже не второй состав, а совсем какие-то экспериментальные сочетания. Да и чего ждать, если в полуфинале вам противостоял сам великий шведский «Юргорден».

В таких условиях сложно собраться на конкретный матч, пусть он и имеет вывеску финала. Не добавлял мотивации и тот факт, что «Челси» завоевал путевку в Лигу чемпионов на следующий сезон через чемпионат Англии. Он там за один тайм квалификации заработать мог бы больше, чем за победу в финале Лиги конференций. Отношение – соответствующее.

Час сказки

А вот «Бетис» не избалован затяжными путешествиями в еврокубках и тем более – трофеями. Поэтому финал даже Лиги конференций воспринимался для болельщиков испанской команды более ответственно. Это выливалось и в содержание игры на первых порах. В стартовой половине игры «Челси» гораздо больше владел мячом – под 70 процентов времени. И даже временами казалось, что давление очень выраженное, очень опасное.

Однако «Бетис» спокойно избегал этого прессинга, а сам отвечал достаточно колко и уместно. Как следствие: в первом тайме у испанцев семь ударов против четырех у «Челси», который при всем своем давлении наработал всего на 0,1 гола по xG. «Бетис» же мог уверенно забивать три гола и доигрывать спокойно матч. Получилось только с первым.

Уже на девятой минуте испанцы хорошо накрыли в центре поля Мало Гюсто, мяч перед штрафной получил Иско, обретший вторую или третью молодость, а потом покатил на Абде, который умудрился не запороть первый же момент, а ввинтить мяч в сетку. Уже через пять минут шикарный шанс упустил Марк Бартра, который пробил под перекладину из-за пределов штрафной. Тут «Челси» выручил вратарь, стоит признать – Филип Йоргенсен сработал блестяще.

Зато нет оправданий у Джонни Кардосо, который в середине первого тайма открылся в центре штрафной под передачу Абде, но пробил мимо цели из выгоднейшей позиции. Реши все эти три момента в свою пользу «Бетис» — мы бы могли увидеть совсем другой исход и совсем другое течение второго тайма. А после перерыва гигант раскачался, забыл, что играет в каком-то проходном турнире. Энцо Мареска достучался до ребят. Сыграли свою роль и замены.

Замены на ослабление

Конечно, тренеру виднее, но перестановки Мануэля Пеллегрини во втором тайме выглядели довольно странно. Особенно на фоне усиления «Челси». В перерыве он убрал Рикардо Родригеса, выпустив Ромена Перро. Не прошло и часа игры, как вместо Абде появился Хесус Родригес. Так полностью обновился фланг. Хотя последней замены, наверное, не случилось бы, не получи марокканец повреждение. Пусть оно и не выглядело в итоге каким-то страшным. Вероятно, он мог продолжить игру.

Это обновление фланга оказалось его полным ослаблением. Нельзя сказать, что «Бетис» как-то прижался и стал играть на удержание минимального перевеса – этого соблазна испанцы избежали. Однако у них просто перестал получаться какой-то конструктив впереди. Усилий одного Иско не хватало, Антони, о возрождении которого так много говорилось на протяжении сезона, включил себя же времен «Манчестер Юнайтед», то есть худший свой образец, а остальные просто не тянули по своему классу. «Челси» оставалось просто продышаться и разбежаться в свою реальную силу.

Тут свое слово сказал Коул Палмер, который час игры больше психовал, чем что-то сооружал в атаке. Сказался и выход Джейдона Санчо вместо Педро Нето, который обычно ярко себя проявляет, а тут вроде бы выпадал и принимал не самые логичные решения в развитии комбинаций. Решительный ход Энцо Марески оказался своевременным. Задвигался и Палмер.

Именно Коул организовал во многом гол «Челси», протащив мяч вперед и вырезав передачу в центр штрафной на Энцо Фернандеса, который опередил Бартру и пробил в цель. Уже в тот момент показалось, что дальше только «Челси» будет наращивать давление – у «Бетиса» не хватало ресурсов. Через пять минут снова Палмер оказался на просторе на фланге, который испанцы ранее обескровили заменами. Теперь он подачей нашел Николаса Джексона, и тот вывел лондонцев вперед.

Дальше уже было классическое добивание, никак не связанное с разницей в содержании игры. Просто у «Челси» стало лететь все, а «Бетис» рисковал и не успевал. Свежий Кирнан Дьюсбери-Холл нашел в штрафной передачей Санчо, и Джейдон прошил Адриана. Да, Дьюсбери-Холл – лидер «Челси» в Лиге конференций – все, что нужно знать об этом турнире.

В компенсированное время уже какой-то не самый акцентированный, но с лихой подкруткой удар исполнил с линии штрафной Мойсес Кайседо. И тоже попал в цель. Не без рикошета. Разгромного поражения «Бетис» точно не заслужил. Но это повод задуматься о нужности и статусе самой Лиги конференций.

«Челси» был слишком силен

Конечно, здорово, когда у вас в чемпионатах так называемая «зона болота» сокращается, потому что некоторым командам интересно бодаться за место в Лиге конференций – какой-никакой еврокубок в историю. Хотя вряд ли слишком многие игроки думают об этой самой истории. Но когда у тебя в этот турнир проваливается некто с ресурсами «Челси», вся затея идет насмарку. То, что для одних становится делом всей жизни и шансом на миллион, для этих кошельков превращается в очередную разминку с участием молодежки и юниоров.

Конечно, мы тут можем кивать на общее финансовое расслоение и неравенство в мире. Но тогда, возможно, стоит сделать какие-то регламентные ограничения? Видоизменить подход к Лиге конференций? Пока это выглядит как турнир, где сильные ребята играют в поддавки, а слабые тужатся и у них ничего не получается. Такое статуса не добавляет. Слишком уж разноуровневые соперники. Может, он и не нужен вовсе. Еще пара-тройка лет в таком режиме, и сгинет как Кубок Интертото.