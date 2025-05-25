От статуса середняка до Кубка УЕФА и «золота» в РПЛ. Ярчайшие события в столетней истории «Зенита»

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вчера, 16:00

У популярного клуба юбилей.

Нельзя с исторической дотошностью утверждать, что «Зениту» сегодня исполняется ровно сто лет. Историки футбола из Санкт-Петербурга устраивали комиссии и готовы перегрызть друг другу глотки, доказывая правоту своей версии. Пробовали начать отсчет с 1914 года, но позже от этой слегка безумной затеи отказались. Долго указывали один их годов 1930-х, а нынешнюю дату выбрали на основе публикации в журнале «Спартак» от 1925 года, где заявлено о планах основать на металлическом заводе цеховые команды. Хотя позже в том издании было указано, что затея провалилась, но в «Зените» оставили датой основания клуба именно 25 мая 1925 года. Тогда пробовали играть в футбол на древнем ленинградском металлическом заводе, а позже клуб ЛМЗ назвали «Сталинец», ведь завод под юбилей Джугашвили переименовали в его честь. Команда играла недостаточно хорошо, после реорганизации клуб переименовали в «Зенит», а кружок физкультурников завода ЛМЗ перешел в подчинение другому предприятию. Но даже если они заметно моложе, чем хотят казаться, первые команды «Зенита» написали заметную футбольную историю, особенно в новом столетии. Город бывал в зените футбольной славы, и под юбилей вспомним самые яркие события в истории клуба из Санкт-Петербурга.

Первый заметный трофей

«Зенит» выходил в финал Кубка СССР в 1939 году, но под названием «Сталинец» проиграл «Спартаку» с разницей 3:1. А вот когда в 1944 году решили возобновить соревнование, невзирая на войну, то «Зенит» стал первым победителем турнира не из Москвы. После ничьей со «Спартаком» в полуфинале «Зенит» сыграл дополнительный поединок и выгрыз победу благодаря голу Чучелова в дополнительное время. В финале ждал будущий гегемон чемпионата конца 1940-х годов ЦСКА , но «Зенит» обыграл армейцев 2:1. Тренер Лемешев принес первый трофей.

Уникальное чемпионство

«Зенит» был середняком чемпионата СССР , поэтому за всю историю у клуба лишь одна победа в высшем дивизионе. Заполучили «бронзу» в 1980 году, но дальше «Зенит» был на 15-м месте и едва не вылетел. В год ЧМ в Испании поднялись на седьмое место, но за сезон до триумфа в Ленинграде вряд ли верили в успех, ведь не были самой мощной командой. Как тренер Константин Лемешев настроил середняков на победу в Кубке СССР , так наставник Павел Садырин сумел опередить «Спартак». Для «Зенита» 1984-й – год первого чемпионства.

Первый российский кубок

В девяностых годах начали отсчет трофеев в новейшее футбольное время. «Зенит» снова был середняком в лиге. После победы в Кубке СССР лишь раз сыграли в финале в 1984 году, но уступили московскому «Динамо». Так что Вернидуб, Горшков, Максимюк и Панов пошли в 1999 году за победой в Кубке России без особого опыта и статуса фаворита. «Зенит» был пятым в чемпионате 1998 года, но тренер Давыдов сумел поднять над головой Кубок России. Отомстили «Динамо» за древнее поражение, дубль Панова и гол Максимюка принесли победу 3:1.

Начало «золотой» серии

Сейчас у «Зенита» и «Спартака» по десять чемпионских званий в новейшей истории. При добавлении старых чемпионств москвичи идут в отрыв, но петербуржцы за короткое время сократили отставание в РПЛ . Первое «золото» было важным, ведь в клуб пришли деньги «Газпрома», нужно было показать результат. «Локомотив» и ЦСКА быстрее выиграли «золото», чем петербуржцы. «Зенит» ждал удачных матчей Тимощука, Зырянова, Анюкова и Аршавина. Команда Дика Адвоката всего на два очка опередила «Спартак» в сезоне 2007-го года.

Сенсация в Кубке УЕФА

Финал сложился удачно и довольно легко, голы Денисова и Зырянова помогли переиграть «Рейнджерс», «Зенит» в том матче можно было назвать фаворитом. Основывались на результатах плей-офф, ведь российская команда убрала с пути «Баварию». Немцы переживали не лучшие времена, оказавшись в Кубке УЕФА . Но клуб из Мюнхена должен был выиграть второй еврокубок, отталкиваясь от статуса. Дубль Погребняка, голы Зырянова и Файзулина заставили легенд Кана, Лусио и Лама пережить унижение и разгром со счетом 4:0.

Сенсация в финале с МЮ

Одно из огорчений для фанатов футбола – «Зенит» крайне редко проверяли гранды мирового футбола. Петербуржцы часто получали легкий жребий. В их истории лишь две встречи против «Реала» и ни одного матча против «Барселоны». Ни одного матча против «Манчестер Сити». «Зенит» лишь раз пересекался в еврокубках с «Манчестер Юнайтед» и сумел одержать победу над Фергюсоном. Победителей Лиги чемпионов не мог выручить травмированный Роналду, тренер Адвокат завоевал Суперкубок УЕФА – последний российский еврокубок.

Победная серия Семака

В «Зените» повторили лучшую серию «Спартака», выиграли шесть чемпионских титулов подряд. В клубе делали паузу, позволяя ЦСКА , «Спартаку» и «Локомотиву» забирать чемпионский кубок в Москву. После этого побеждал «Зенит». Дзюба, Азмун, Вендел, Барриос и Сантос собрали много из этих чемпионств. Логичнее было потерять «золото» год назад в борьбе с «Краснодаром» или «Динамо», но тогда конкуренты помогли Семаку. А теперь тридцать третьим чемпионом России по футболу стал клуб Галицкого, «Зениту» омрачили юбилей.

Трансферы крутых звезд

В истории «Зенита» есть десятки важнейших ярких событий, которые в футболе объединены термином «трансферы». Новые финансовые возможности открыли двери в мир самых дорогих сделок в истории РПЛ . В десятке самых дорогих покупок лиги сразу восемь у «Зенита». В первой двадцатке половина трансферов именно в Санкт-Петербург. Один город – одна команда, но без Малкома, Халка, Витселя, Данни, Вендела, Гарая, Хави Гарсии, Тимощука, Сантоса и многих других легионеров у этой команды было бы намного меньше трофеев.