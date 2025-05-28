«Сочи» уступил «Пари НН» в первом стыковом матче за право играть в РПЛ

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вчера, 21:33

«Сочи» проиграл «Пари Нижний Новгород» со счётом 1:2 в первом стыковом матче за право выступать в сезоне-2025/2026 Российской Премьер-Лиги.

Роман Пасевич открыл счёт уже на 14-й минуте, но на 38-й минуте сочинец Владимир Писарский получил красную карточку за грубый фол. В компенсированное время первого тайма Александр Трошечкин сравнял счёт. Решающий гол забил Виктор Александров на 88-й минуте.

Ответный матч пройдёт 31 мая.