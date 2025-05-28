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«Сочи» уступил «Пари НН» в первом стыковом матче за право играть в РПЛ

вчера, 21:33
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи1 : 2Логотип футбольный клуб Пари НН (Нижний Новгород)Пари ННМатч завершен

«Сочи» проиграл «Пари Нижний Новгород» со счётом 1:2 в первом стыковом матче за право выступать в сезоне-2025/2026 Российской Премьер-Лиги.

Роман Пасевич открыл счёт уже на 14-й минуте, но на 38-й минуте сочинец Владимир Писарский получил красную карточку за грубый фол. В компенсированное время первого тайма Александр Трошечкин сравнял счёт. Решающий гол забил Виктор Александров на 88-й минуте.

Ответный матч пройдёт 31 мая.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 05:21
отыграются сочинцы !
derrik2000
derrik2000 ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 22:35
Знаете, в 1-й лиге и хуже есть.
Причём, в лидирующей группе.
Я по ИГРЕ, имею в виду.
Поэтому, если и Пари НН, и Сочи були бы в следующем сезоне вместе в РПЛ (что, конечно, невозможно), не огорчился. )
Alex_67
Alex_67
вчера в 22:13
Обоим клубам нечего делать в РПЛ
Capral
Capral ответ За адекватность (раскрыть)
вчера в 22:11, ред.
Желаю Краснодару отстоять титул!!!!!!! Правда многое будет от состава зависеть. Очень не хочется, чтобы Эдя ушел, ну вот, совсем не хочется. Не представляю себе Краснодар без него!!!
Вобщем, Удачи Вам в дальнейшем!!!!!!! Как обычно- поболею за Краснодар, Мусаева, Эдика и всю Вашу веселую команду!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
За адекватность
За адекватность ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:07
Приветствую уважаемый!!! Да чего греха таить, маленько отметил это дело, хотя супруга считает, что не очень маленько. Искренне рад и за команду и конечно за Галицкого. Все же столько мужик сделал. Ну а насчет "не последний", то как говорят "чемпионство дается нелегко, а удержать его еще сложнее". Даст Бог здоровья посмотрим, что в грядущем сезоне получится.
Scorp689
Scorp689
вчера в 21:57
И тренер неплохой, и состав неплохой в НиНо... а игра идёт тяжело, со скрипом...
Capral
Capral ответ За адекватность (раскрыть)
вчера в 21:55
Приветствую, Уважаемый!!!
Всё хочу спросить, как пережили первый чемпионский сезон, хочется верить- не последний!!! Как эмоции, чемпионское настроение?)))
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️
derrik2000
derrik2000
вчера в 21:45
Откровенно говоря, Нижний не понравился.
Сочи мощнее играл в атаке.
Тут и гол забили...
В общем, думал, что НН сегодня - труба будет.
Даже после удаления "князя Сычевого-Писарского" Сочи был лучше в 1-м тайме.
После этого удаления в концовке 1-го тайма до перерыва была какая-то "костоломная игра" в исполнении сочинцев.
Да и во втором тайме у сочинцев моменты были.
Немного, но были.
Пари НН и после перерыва смотрелся паршивенько.
Тут ещё и у Гоцука травма и вместо него вышел молодой Александров...
Всё, думал: Сочи сейчас ДОДАВИТ.
Даже вдесятером додавит: в РПЛ-то, ой, как хоЦЦа! )
Но тут совершенно нелогичный гол забил именно "дублёр" Гоцука Александров.
Как Гоцук: головой забил.
А так-то матч изобиловал техническим браком, да и скорости были не очень высокие...
Логичнее была бы ничья, но - СЧЁТ НА ТАБЛО! )
За адекватность
За адекватность
вчера в 21:41, ред.
Писарского смело можно признавать МVР матча. Сначала мог удвоить преимущество, но не реализовал по сути убойный момент. Потом видать решил, что как-то маловато "пользы" принес команде, надо бы поднапрячься. Конечно он далеко не первый, но всегда поражало. Твоя команда выигрывает, игра дается, ну зачем идти в такой подкат в абсолютно нейтральной ситуации в центральном круге? В итоге оставил свою команду более чем на тайм в меньшинстве. "НН", в концовке первого тайма отыгрался, а в тайме втором не особо усердствовал в атаке. На поле условно сложилась революционная ситуация. Как вещал вождь мирового пролетариата, верхи не могут, низы не хотят. "Сочи" в меньшинстве давить в атаке не могли, а "НН" не особо хотел. Тем не менее в концовке после углового Александров принес победу, с которой болельщиков "Пари НН" и поздравляю. Ну а южане решение задачи себе усложнили. Хотя опять же два предыдущих года "НН" в стыках выигрывал в гостях и проигрывал дома. А как оно будет в этот раз в субботу увидим. Как-то так с моей колокольни.
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 21:39
100% попадание!
sv_1969
sv_1969
вчера в 21:39
Думаю НН сохранит прописку в РПЛ
Jean_Valjean
Jean_Valjean
вчера в 21:34
Чувствую Пари НН не пройдёт лицензирование.
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