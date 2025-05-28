«Сочи» уступил «Пари НН» в первом стыковом матче за право играть в РПЛ

«Сочи» проиграл «Пари Нижний Новгород» со счётом 1:2 в первом стыковом матче за право выступать в сезоне-2025/2026 Российской Премьер-Лиги.
Роман Пасевич открыл счёт уже на 14-й минуте, но на 38-й минуте сочинец Владимир Писарский получил красную карточку за грубый фол. В компенсированное время первого тайма Александр Трошечкин сравнял счёт. Решающий гол забил Виктор Александров на 88-й минуте.
Ответный матч пройдёт 31 мая.
Сочи мощнее играл в атаке.
Тут и гол забили...
В общем, думал, что НН сегодня - труба будет.
Даже после удаления "князя Сычевого-Писарского" Сочи был лучше в 1-м тайме.
После этого удаления в концовке 1-го тайма до перерыва была какая-то "костоломная игра" в исполнении сочинцев.
Да и во втором тайме у сочинцев моменты были.
Немного, но были.
Пари НН и после перерыва смотрелся паршивенько.
Тут ещё и у Гоцука травма и вместо него вышел молодой Александров...
Всё, думал: Сочи сейчас ДОДАВИТ.
Даже вдесятером додавит: в РПЛ-то, ой, как хоЦЦа! )
Но тут совершенно нелогичный гол забил именно "дублёр" Гоцука Александров.
Как Гоцук: головой забил.
А так-то матч изобиловал техническим браком, да и скорости были не очень высокие...
Логичнее была бы ничья, но - СЧЁТ НА ТАБЛО! )
Сочи мощнее играл в атаке.
Тут и гол забили...
В общем, думал, что НН сегодня - труба будет.
Даже после удаления "князя Сычевого-Писарского" Сочи был лучше в 1-м тайме.
После этого удаления в концовке 1-го тайма до перерыва была какая-то "костоломная игра" в исполнении сочинцев.
Да и во втором тайме у сочинцев моменты были.
Немного, но были.
Пари НН и после перерыва смотрелся паршивенько.
Тут ещё и у Гоцука травма и вместо него вышел молодой Александров...
Всё, думал: Сочи сейчас ДОДАВИТ.
Даже вдесятером додавит: в РПЛ-то, ой, как хоЦЦа! )
Но тут совершенно нелогичный гол забил именно "дублёр" Гоцука Александров.
Как Гоцук: головой забил.
А так-то матч изобиловал техническим браком, да и скорости были не очень высокие...
Логичнее была бы ничья, но - СЧЁТ НА ТАБЛО! )