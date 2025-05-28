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Сарри может возглавить «Лацио»

вчера, 23:24

Римский «Лацио» может пригласить Маурицио Сарри на пост главного тренера.

По информации источника, римский клуб настаивает на возвращении Сарри и уже сделал предложение своему бывшему тренеру в размере 2,8 млн евро за сезон до 2027 года. Утверждается, что переговоры между двумя сторонами активно ведутся.

66-летний тренер возглавлял «Лацио» с 2021 по 2024 год и с тех пор остаётся без работы. Ранее сообщалось об интересе к тренеру со стороны «Торино».

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AleS
AleS
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Чем не устроил Марко Барони?
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 23:43
довольно долгое время Сарри не было в футболе))
и зачем боссам Лацио новый тренер, если Барони прекрасно работает???
Гость
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