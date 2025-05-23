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Бензема потратил зарплату за полдня, купив BMW M5, Дибала слетал в Канны. Как футболисты провели эту неделю

вчера, 16:13
Пауло Дибала с женой
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Бензема потратил зарплату за полдня, купив BMW M5, Дибала слетал в Канны. Как футболисты провели эту неделю

Бензема потратил зарплату за полдня, купив BMW M5, Дибала слетал в Канны. Как футболисты провели эту неделю

Бензема потратил зарплату за полдня, купив BMW M5, Дибала слетал в Канны. Как футболисты провели эту неделю Бензема потратил зарплату за полдня, купив BMW M5, Дибала слетал в Канны. Как футболисты провели эту неделю Бензема потратил зарплату за полдня, купив BMW M5, Дибала слетал в Канны. Как футболисты провели эту неделю

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Бензема потратил зарплату за полдня, купив BMW M5, Дибала слетал в Канны. Как футболисты провели эту неделю

Бензема потратил зарплату за полдня, купив BMW M5, Дибала слетал в Канны. Как футболисты провели эту неделю Бензема потратил зарплату за полдня, купив BMW M5, Дибала слетал в Канны. Как футболисты провели эту неделю

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Все комментарии
Van Vanovich
Van Vanovich ответ Рефери (раскрыть)
сегодня в 10:57
Чтобы мы такие пенсии получали.))) Без учета многолетних инфляций конечно.))
Van Vanovich
Van Vanovich ответ Рефери (раскрыть)
сегодня в 10:56
Благодарю!
ᅠᅠ
ᅠᅠ ответ Incredulous (раскрыть)
сегодня в 02:54
Точно! Спасибо за фото француза - я когда писал комментарий всё вспоминал кого же он мне напоминает лицом на фотографии в статье. Мысли увели в сторону за океананских актёров, думал про Харрисона Форда в роли Индиана Джонса, но сильную схожесть не нашёл, а о французе и не подумал.
Incredulous
Incredulous ответ ᅠᅠ (раскрыть)
вчера в 18:34
Плюс ко всему, Дибала очень похож на молодого Алена Делона.
ᅠᅠ
ᅠᅠ
вчера в 18:18
Дибала неплохо бы в кино смотрелся. Физиономия на фото подходит для какого-нибудь младшего научного сотрудника, по ночам собирающего по частям Франкенштейна.
Или на рекламного агента, продающего всякую всячину. Хотя такое кино особо никто смотреть не будет, в отличие от первого образа.

Про подруг и без меня уже всё сказали. Наверное, жадные футболисты, не дают подругам/жёнам денег на нормальную одежду и косметику.

Отличная рубрика, Евгений как всегда на высоте. 👍
Nipper
Nipper
вчера в 18:15
Коробка у Варди зачётная))
Рефери
Рефери ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 18:05
большое спасибо за такой отзыв, очень приятно
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 17:55, ред.
Евгений не перестает удивлять...
Очередная прекрасная подборка фото, некоторые в стиле "не повстречай меня ни ночью ни днём"))
Кое какие спутницы парнишек выглядят их мамками...
Спасибо автору.
Рефери
Рефери ответ Van Vanovich (раскрыть)
вчера в 17:11
https://www.soccer.ru/blogs/record/1407138/krishtianu-ronaldu-mane-sadio

вот тут подробнее, это данные Forbes
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 16:59
С Зарплатой Бензема не ошиблись? Точно в день?)
Варвар7
Варвар7
вчера в 16:58
Впервые вижу , фотографию с Варди , которая навевает грусть.
Agamaga005
Agamaga005
вчера в 16:56
Изрисованные футболисты, крашенные головы, раздетые подруги...
Почему думают, что так красиво, модно?
Agamaga005
Agamaga005 ответ Incredulous (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 16:53
Прям как мама Стифлера
Incredulous
Incredulous
вчера в 16:47, ред.
Погба под Денниса Родмана косит.

Фоден с мамой приехал что ли.

На туфли Кунде обратите внимание, у пацана точно что-то с головой.

Джейми Каррагер в образе Куклачёва.
Гость
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