Бензема потратил зарплату за полдня, купив BMW M5, Дибала слетал в Канны. Как футболисты провели эту неделю

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вчера, 16:13

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тоже любитель спортзала.

забрал свои вещи с базы «Лестера» — легендарно завершил свою историю в клубе в качестве футболиста.

Братья Азары полюбили гольф.

нарисовал вот такую картину.

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— почитатель живой музыки.

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