Бензема потратил зарплату за полдня, купив BMW M5, Дибала слетал в Канны. Как футболисты провели эту неделю

Собрали для вас самые интересные посты из соцсетей футболистов.
Эрлинг Холанд проводил Кевина Де Брюйне — бельгиец покидает «Манчестер Сити».
В Каннах состоялся ежегодный кинофестиваль. Его посетили Пауло Дибала, Жюль Кунде и Поль Погба.
Икер Касильяс и Мичел Сальгадо до сих пор дружат — вместе путешествуют.
Вратарь «Айнтрахта» Кевин Трапп похвастался своим автомобилем.
Никлас Бендтнер накачался.
Хамес Родригес тоже любитель спортзала.
Джейми Варди забрал свои вещи с базы «Лестера» — легендарно завершил свою историю в клубе в качестве футболиста.
Братья Азары полюбили гольф.
Мемфис Депай нарисовал вот такую картину.
Бензема купил BMW M5 G90 стоимостью примерно 14.8 млн рублей. Карим сейчас получает 24,6 млн рублей в день (контракт + реклама) по данным Forbes.
Неймар удивил Зе Роберто и Кака своей новой прической.
Джейми Каррагер поучаствовал в маскарадной вечеринке.
Антон Заболотный — почитатель живой музыки.
Роналдо с женой сходил на гонки.
На этом наш выпуск завершен. Цените время друзья, оно летит очень быстро. Берите пример с Максима Осипенко, который наслаждается отцовством.
Как и вратарь «Фамаликау» Иван Злобин!
Фоден с мамой приехал что ли.
На туфли Кунде обратите внимание, у пацана точно что-то с головой.
Джейми Каррагер в образе Куклачёва.
Фоден с мамой приехал что ли.
На туфли Кунде обратите внимание, у пацана точно что-то с головой.
Джейми Каррагер в образе Куклачёва.
Или на рекламного агента, продающего всякую всячину. Хотя такое кино особо никто смотреть не будет, в отличие от первого образа.
Про подруг и без меня уже всё сказали. Наверное, жадные футболисты, не дают подругам/жёнам денег на нормальную одежду и косметику.
Отличная рубрика, Евгений как всегда на высоте. 👍
Или на рекламного агента, продающего всякую всячину. Хотя такое кино особо никто смотреть не будет, в отличие от первого образа.
Про подруг и без меня уже всё сказали. Наверное, жадные футболисты, не дают подругам/жёнам денег на нормальную одежду и косметику.
Отличная рубрика, Евгений как всегда на высоте. 👍