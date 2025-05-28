Пятибратов претендует на пост главного тренера тульского «Арсенала»

Бывший наставник воронежского «Факела» рассматривается на пост главного тренера тульского «Арсенала».

Тренер лично прокомментировал эту информацию:

Знаю, что моя фамилия мелькает в числе кандидатов, но конкретики нет. Мне, конечно, был бы интересен этот проект. Тула — прекрасный футбольный город, армия болельщиков, хорошая инфраструктура. Всё есть для моего развития, как для тренера. И команда хорошая: мы с «Факелом» играли против туляков на сборах, они мне очень понравились.