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Пятибратов претендует на пост главного тренера тульского «Арсенала»

вчера, 22:40

Бывший наставник воронежского «Факела» Дмитрий Пятибратов рассматривается на пост главного тренера тульского «Арсенала».

Тренер лично прокомментировал эту информацию:

Знаю, что моя фамилия мелькает в числе кандидатов, но конкретики нет. Мне, конечно, был бы интересен этот проект. Тула — прекрасный футбольный город, армия болельщиков, хорошая инфраструктура. Всё есть для моего развития, как для тренера. И команда хорошая: мы с «Факелом» играли против туляков на сборах, они мне очень понравились.

Пятибратов ушёл из «Факела» в конце марта. Клуб по итогам чемпионата вылетел из Премьер-Лиги, заняв последнее место. Тульский «Арсенал» выступал в Первой лиге и занял 10-е место.

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Все комментарии
don_surio
don_surio
сегодня в 08:47, ред.
А,можно всех посмотреть?
Capral
Capral
вчера в 22:51
Как по мне, что Пятибратов, что Сторожук- одно и тоже. Но Сторожук- это ваще, нечто...
Гость
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