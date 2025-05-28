Пятибратов претендует на пост главного тренера тульского «Арсенала»

Бывший наставник воронежского «Факела» Дмитрий Пятибратов рассматривается на пост главного тренера тульского «Арсенала».
Тренер лично прокомментировал эту информацию:
Знаю, что моя фамилия мелькает в числе кандидатов, но конкретики нет. Мне, конечно, был бы интересен этот проект. Тула — прекрасный футбольный город, армия болельщиков, хорошая инфраструктура. Всё есть для моего развития, как для тренера. И команда хорошая: мы с «Факелом» играли против туляков на сборах, они мне очень понравились.
Пятибратов ушёл из «Факела» в конце марта. Клуб по итогам чемпионата вылетел из Премьер-Лиги, заняв последнее место. Тульский «Арсенал» выступал в Первой лиге и занял 10-е место.