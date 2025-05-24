«Краснодар» — чемпион. Клуб Галицкого прервал гегемонию «Зенита» и выиграл первый титул в истории

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вчера, 20:08

Лидер РПЛ менялся дважды за одну игру.

Про эту историю наверняка когда-нибудь снимут кино. В 2008 году «Краснодар» был основан. Сразу с целью – стать чемпионом. Для команды, заявившейся во Вторую лигу, эта задача выглядела чем-то из разряда обещаний, которые все равно рано или поздно забудут. Но отличалась сама структура клуба, сама идея. Это ведь была команда, не связанная с государственным бюджетом или какой-то национальной корпорацией. Но «Краснодар» быстро и легко влился в элитную футбольную семью РПЛ , заставив себя уважать с первых же сезонов. А дальше был кропотливый долгий путь, который привел к прерыванию гегемонии «Зенита», взявшего до сего момента шесть чемпионских титулов подряд.

К этому успеху «Краснодар» был близок еще в прошлом году. Но тогда не сложилось. Возникали сомнения и перед нынешним последним туром: вдруг снова не хватит уверенности, характера. Даже сам заключительный матч с «Динамо» складывался нервозно, несмотря на итоговый разгромный счет. В какой-то момент в режиме онлайн «быки» утрачивали лидерство. Это было драматично.

Роковая пятка

Итак, пройдемся параллельно по играм «Краснодара» с «Динамо» и «Зенита» с «Ахматом». Оба претендента на титул начали осторожно, аккуратно, даже местами нервозно. Уже на 13-й минуте «Краснодар» мог упрочить свое лидерство, потому что после падения Джона Кордобы в чужой штрафной включился ВАР, чтобы проверить, нет ли повода для пенальти. Действительно, Николас Маричаль сфолил на форварде. Однако еще раньше ассистенты усмотрели офсайд у колумбийца. Он забрался «вне игры» буквально на расстояние пятки.

Жирные линии, нарисованные в трансляции, даже накладывались друг на друга, не давая окончательно ясности. Так что, если бы матч завершился вничью, допустим, этот эпизод стал бы центральным для обсуждения во всем чемпионате. К счастью, так не случилось. Но в середине тайма стало тревожно за «быков».

Чемпион на 20 минут

В Санкт-Петербурге при достаточно равной игре, но с намеком на преимущество «Зенита», хозяева получили право на пенальти. На угловом Владислав Камилов потянул за футболку Нино, и ВАР подсказал это главному судье. Андрей Мостовой уверенно с «точки» разобрался с вратарем, выведя петербуржцев вперед. В это время «Краснодар» держал нервные «нули» с «Динамо», поэтому в режиме «живой таблицы» «Зенит» вышел в лидеры. Возникло ощущение дежа вю.

Оно укрепилось, когда в конце тайма петербуржцы заработали право на второй пенальти. И снова тут не поспоришь. Пробегая через угол штрафной «Ахмата», Густаво Мантуан нашел подножку от Лео Гогличидзе. Снова ВАР подсказал судье, и опять Мостовой разобрался с Вадимом Ульяновым, который заменил в воротах «Ахмата» Шелию, готовящегося к стыковым матчам – у грозненцев своя головная боль на финише сезона.

К этому моменту котировки «Зенита» были как никогда высоки. Ведь «Динамо» в Краснодаре хозяевам особо не уступало. Там в воздухе царило невероятное нервное напряжение. До компенсированного времени у «Краснодара» не было ни одного удара по воротам «Динамо». В потенциально чемпионском матче! Можно себе представить, насколько на волоске все это висело.

Рывок после перерыва

Наверняка критическим отрезком в судьбе чемпионства был даже не какой-то игровой фрагмент, а то, что происходило в раздевалке «Краснодара» в перерыве. Ведь ребята наверняка узнали, как складывается игра «Зенита», как они упустили лидерство, осознавали, что не удалось в первом тайме. В такой ситуации велика вероятность растеряться, разнервничаться. Но, видимо, опыт упущенного в прошлом году чемпионства был необходим, чтобы на этот раз «Краснодар» отреагировал так, как отреагировал: голом в первой же атаке второго тайма.

К стремительному наскоку оборона «Динамо» оказалась не готова. И Андрей Лунёв парировал удар-прострел Эдуарда Сперцяна самым неудачным образом – перед собой. Никто из партнеров не подстраховал, а Кордоба хищником налетел на мяч и протолкнул его в сетку. В этот момент «Краснодар» снова вышел в лидеры.

И уже совсем другой уровень остроты создавали «быки». Динамовцы, конечно, вряд ли были в восторге от того, что за их счет «Краснодар» становится чемпионом. Но им сложно в себе было отыскать такого же уровня мотивацию.

В Санкт-Петербурге в это время «Зенит» пытался осознать, что происходит. По сути, судьба игры с «Ахматом» была решена. Но петербуржцы поняли, что теперь ничего от них не зависит. Возникали отрезки игры, на которых «Ахмат» даже больше владел мячом. Однако остроты он не создавал. А «Зенит» в своих выпадах машинально организовывал опасность и довел дело до разгрома. Педро на исходе часа игры использовал разрезающий пас разыгравшегося Александра Соболева и забил третий мяч.

Тогда еще надежда тлела. Любая удачная атака «Динамо» могла сделать «Зенит» чемпионом. И пару раз москвичи были к этому близки. Но на 82-й минуте Никита Кривцов с передачи Сперцяна и после рикошета забил второй мяч «Краснодара». К этому моменту даже на скамейке «Зенита» всем было плевать, что происходит на поле: тренеры, игроки и персонал смотрели трансляцию из Краснодара. С грустью в глазах они восприняли финальный свисток.

Но судьба как будто приготовила финальный аккорд, затянув игру «Краснодара». Тот матч завершался позже всех. В том числе из-за просмотра повторов. В компенсированное время третий мяч побывал в воротах «Динамо», но судья его отменил из-за офсайда. А когда ВАР стал смотреть повтор, обнаружил еще раньше игру рукой у Маричаля. Так что был назначен пенальти, и последний гол чемпионата с «точки» красиво забил Сперцян, поставив чемпионский восклицательный знак.

Никаких трофеев у «Краснодара» до сего момента не было. И сразу – чемпионство! К этому команда шла 17 лет, пережив множество неоднозначных моментов в своей еще пока короткой, но яркой истории. Сергей Галицкий и его команда доказали, что мечты сбываются не только у тех, кто сделал это своим корпоративным слоганом.