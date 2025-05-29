«Торонто» – «Филадельфия Юнион»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 00:03

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч МЛС «Торонто» – «Филадельфия Юнион», который состоится 29 мая 2025 года.

«Торонто»

У «Торонто» совсем не сложился старт сезона и команда, к сожалению, своих болельщиков идет лишь на предпоследнем месте с 13 баллами в активе. Клуб на восемь очков отстает от зоны плей-офф, но чтобы отыграть такое отставание, нужно более стабильно набирать очки. В домашней игре с лидером восточной конференции хозяева постараются выглядеть достойно на фоне лидера и даже попробуют набрать баллы.

25 мая «Торонто» проиграл «Нэшвиллу» (1:2), а 17 числа уверенно разгромил на выезде аутсайдера «Торонто» (6:1).

«Филадельфия Юнион»

«Филадельфия» является лидером восточной конференции и за 15 туров команда смогла набрать 30 очков. Коллектив опережает ближайшего соперника на один пункт и теперь старается не терять очки, чтобы удерживать лидерство в дальнейшем. Матч с «Торонто» не должен стать слишком сложным для гостей, но сильно расслабляться нельзя, иначе можно потерять важные баллы.

25 мая «Филадельфия Юнион» поделила очки с «Интер Майами» (3:3), а 18 числа на выезде переиграла «Атланту» (1:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Торонто» — 3.95

Ничья – 3.6

Победит «Филадельфия Юнион» – 1.92

Тотал больше 2.5 мячей – 1.88

Тотал меньше 2.5 мячей – 1.92

Статистика

«Торонто» проиграл пять из семи последних матчей во всех турнирах

«Филадельфия» выиграла пять из семи поединков на выезде за последнее время

Команды обменялись двумя победами в пяти последних встречах между собой

Прогноз

Поставить на победу «Филадельфии Юнион», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.92. Вряд ли для гостей матч будет максимально легким, но все-таки именно они по всей логике должны набирать очки и укреплять свое лидерство.