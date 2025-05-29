Полузащитник «Бетиса» Айтор Руибал прокомментировал разгромное поражение от «Челси» (1:4) в финале Лиги конференций УЕФА:
Очень жаль, мы не смогли подарить этот титул болельщикам. Мне больно за них. Они тащили нас на своих плечах. Первый гол подкосил нас. Я хочу сказать им, что дальше – больше. Выше голову. Мы провели охеренный сезон. Давайте продолжать в том же духе.
Взвился бывший алкоголик - матерщинник и крамольник:
«Надо выпить треугольник! На троих его! Даёшь!»
Разошёлся — так и сыпет: «Треугольник будет выпит!
Будь он параллелепипед, будь он круг, едрена вошь!»
Взвился бывший алкоголик - матерщинник и крамольник:
«Надо выпить треугольник! На троих его! Даёшь!»
Разошёлся — так и сыпет: «Треугольник будет выпит!
Будь он параллелепипед, будь он круг, едрена вошь!»