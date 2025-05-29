Полузащитник «Бетиса» Руибал прокомментировал поражение от «Челси»

Полузащитник «Бетиса» прокомментировал разгромное поражение от «Челси» (1:4) в финале Лиги конференций УЕФА :

Очень жаль, мы не смогли подарить этот титул болельщикам. Мне больно за них. Они тащили нас на своих плечах. Первый гол подкосил нас. Я хочу сказать им, что дальше – больше. Выше голову. Мы провели охеренный сезон. Давайте продолжать в том же духе.