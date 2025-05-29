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Полузащитник «Бетиса» Руибал прокомментировал поражение от «Челси»

сегодня, 00:46
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Полузащитник «Бетиса» Айтор Руибал прокомментировал разгромное поражение от «Челси» (1:4) в финале Лиги конференций УЕФА:

Очень жаль, мы не смогли подарить этот титул болельщикам. Мне больно за них. Они тащили нас на своих плечах. Первый гол подкосил нас. Я хочу сказать им, что дальше – больше. Выше голову. Мы провели охеренный сезон. Давайте продолжать в том же духе.

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Варвар7
Варвар7
сегодня в 11:20
Айтор Руибал - всех и успокоил и вдохновил...)))
catal
catal
сегодня в 09:06, ред.
И фамилия и речь этого человека - абсолютный мат.

Взвился бывший алкоголик - матерщинник и крамольник:
«Надо выпить треугольник! На троих его! Даёшь!»
Разошёлся — так и сыпет: «Треугольник будет выпит!
Будь он параллелепипед, будь он круг, едрена вошь!»
STVA 1
STVA 1
сегодня в 05:39
Надеюсь это поражение сделает их сильнее
shlomo2
shlomo2
сегодня в 05:16
Челси был сильнее и по игре и по реализации... заслуженная победа.
Гость
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