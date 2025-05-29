Иско — о поражении «Бетиса» в финале: «Было больно»

Полузащитник «Бетиса» рассказал о своих впечатлениях от финала против «Челси».

Больно. Очень тяжелый результат после того, что мы увидели в первом тайме. Футбол не прощает ошибок. Несмотря на хороший первый тайм, соперник полностью переиграл нас во втором. Мы были близки к победе. Мы не знали, как воспользоваться преимуществом. В финалах еврокубков ошибки обходятся очень дорого. Мы опустились слишком глубоко. Спасибо болельщикам. Нам очень жаль, что мы не смогли подарить им этот титул. Мы будем продолжать пытаться. Мы в долгу перед ними.