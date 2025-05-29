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Иско — о поражении «Бетиса» в финале: «Было больно»

сегодня, 00:59
БетисЛоготип футбольный клуб Бетис (Севилья)1 : 4Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

Полузащитник «Бетиса» Иско рассказал о своих впечатлениях от финала против «Челси».

Больно. Очень тяжелый результат после того, что мы увидели в первом тайме. Футбол не прощает ошибок. Несмотря на хороший первый тайм, соперник полностью переиграл нас во втором. Мы были близки к победе. Мы не знали, как воспользоваться преимуществом. В финалах еврокубков ошибки обходятся очень дорого. Мы опустились слишком глубоко. Спасибо болельщикам. Нам очень жаль, что мы не смогли подарить им этот титул. Мы будем продолжать пытаться. Мы в долгу перед ними.

«Бетис» уступил «Челси» со счётом 1:4 в финальном матче Лиги конференций.

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Все комментарии
7er3kycsh9c8
7er3kycsh9c8
сегодня в 08:50
И так высоко взобрались, а тут шансов не было.
adekvat
adekvat
сегодня в 08:22
Не великий кубок, переживете.
HotDog
HotDog
сегодня в 08:04
Сами виноваты. Забили, расслабились, - плучили мгновенную карму.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 07:47, ред.
Конечно больно с таким-то счётом в финале проиграть
Ironigor
Ironigor
сегодня в 01:09
Челси во втором тайме пробежался по Бетису в лёгкую.
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