Нойер: «Даже если бы сборная Германии прошла в плей-офф, соперники не боялись бы нас»

Вратарь сборной Германии Мануэль Нойер прокомментировал поражение от Южной Кореи, которое лишило немецкую команду шансов на выход в плей-офф ЧМ-2018:

«Безусловно, мы расстроены, что проиграли. Как может быть по-другому? Ни в одной из трёх встреч вы не увидели настоящую Германию. Ту, перед которой дрожат соперники. Если сборная обыгрывает Швецию на 95-й минуте, а в остальных матчах уступает и не создаёт опасных моментов, то о чем можно говорить? Даже если бы мы прошли в плей-офф, соперники не боялись бы нас.

Сборная Германии — действующий чемпион мира, именно поэтому на игры с нами все настраиваются по-особенному. Да и на таких турнирах не бывает слабых соперников. Не знаю, что с нами произошло».