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Нойер: «Даже если бы сборная Германии прошла в плей-офф, соперники не боялись бы нас»

вчера, 21:23
Южная КореяЛоготип футбольный клуб Южная Корея2 : 0Логотип футбольный клуб ГерманияГерманияМатч завершен

Вратарь сборной Германии Мануэль Нойер прокомментировал поражение от Южной Кореи, которое лишило немецкую команду шансов на выход в плей-офф ЧМ-2018:

«Безусловно, мы расстроены, что проиграли. Как может быть по-другому? Ни в одной из трёх встреч вы не увидели настоящую Германию. Ту, перед которой дрожат соперники. Если сборная обыгрывает Швецию на 95-й минуте, а в остальных матчах уступает и не создаёт опасных моментов, то о чем можно говорить? Даже если бы мы прошли в плей-офф, соперники не боялись бы нас.

Сборная Германии — действующий чемпион мира, именно поэтому на игры с нами все настраиваются по-особенному. Да и на таких турнирах не бывает слабых соперников. Не знаю, что с нами произошло».

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Все комментарии
MSN-thebest
MSN-thebest
сегодня в 02:38
Надо вовремя уходить в отставку. Героем...
DVoxNN
DVoxNN
вчера в 23:05
Дноеру Марадона отсыпал что-ли? Что он несет? Какие там соперники дрожащие? Корейцы раскатали как щеглов во дворе.
Aidos Ayazov
Aidos Ayazov
вчера в 22:57
Не надо было тебе участвовать в этом позоре.
Cruis
Cruis ответил ману дель мораль
вчера в 22:14
ману дель мораль:
Не в этом дело, Ману. Они бы отпетушили бы вас!
Зачем так грубо.
11-и метровый
11-и метровый
вчера в 21:57
Игра с Швецией это показала .
ману дель мораль
ману дель мораль
вчера в 21:27
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