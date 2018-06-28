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Чемпионат мира 2018, 3 тур1X2
17:00 сегодня Логотип ЯпонияЯпония -:- Логотип ПольшаПольша33.152.74
17:00 сегодня Логотип СенегалСенегал -:- Логотип КолумбияКолумбия4.93.711.78
21:00 сегодня Логотип АнглияАнглия -:- Логотип БельгияБельгия2.633.36
21:00 сегодня Логотип ПанамаПанама -:- Логотип ТунисТунис4.293.741.87

Шадли: «Попытаемся сделать всё, чтобы сдержать Кейна. Он в очень хорошей форме»

сегодня, 04:45
АнглияЛоготип футбольный клуб Англия-:-Логотип футбольный клуб БельгияБельгия21:00 Не начался

Полузащитник «Вест Бромвича» и сборной Бельгии Насер Шадли поделился ожиданиями от предстоящего матча с Англией в рамках 3-го тура группового этапа ЧМ-2018:

«Конечно, здорово, что мы досрочно обеспечили себе выход в плей-офф. Мы отлично провели два первых матча на Кубке мира, но все понимают, что главные игры ещё впереди.

Да, мы понимаем, что с Англией будет непростой матч. Нам будет противостоять очень серьёзный соперник, с хорошим подбором игроков. Думаю, это будет интересная игра. Кейн – отличный форвард, и, безусловно, справиться с ним будет непросто – он набрал очень хорошую форму. Тем не менее, мы попытаемся сделать всё, чтобы сдержать его.

Что касается организации турнира, всё отлично, не могу сказать ничего другого. Стадионы, тренировочные базы, аэропорты – всё на высшем уровне. Нам очень нравится, как всё организовано».

Матч между сборными Бельгии и Англии обслужит арбитр из Словении Дамир Скомина.

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Все комментарии
Знатог
Знатог
сегодня в 09:49
хватай за форму.
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
сегодня в 06:44
Будет ничья команды равные
Аксинья
Аксинья
сегодня в 06:04
Кейн великолепен - и пенальти реализует и с метра в пустые ворота не мажет...
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 05:01
У Бельгии лучше подбор игроков.
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