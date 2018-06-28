Шадли: «Попытаемся сделать всё, чтобы сдержать Кейна. Он в очень хорошей форме»

Полузащитник «Вест Бромвича» и сборной Бельгии Насер Шадли поделился ожиданиями от предстоящего матча с Англией в рамках 3-го тура группового этапа ЧМ-2018:

«Конечно, здорово, что мы досрочно обеспечили себе выход в плей-офф. Мы отлично провели два первых матча на Кубке мира, но все понимают, что главные игры ещё впереди.

Да, мы понимаем, что с Англией будет непростой матч. Нам будет противостоять очень серьёзный соперник, с хорошим подбором игроков. Думаю, это будет интересная игра. Кейн – отличный форвард, и, безусловно, справиться с ним будет непросто – он набрал очень хорошую форму. Тем не менее, мы попытаемся сделать всё, чтобы сдержать его.

Что касается организации турнира, всё отлично, не могу сказать ничего другого. Стадионы, тренировочные базы, аэропорты – всё на высшем уровне. Нам очень нравится, как всё организовано».

Матч между сборными Бельгии и Англии обслужит арбитр из Словении Дамир Скомина.