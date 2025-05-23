Главный тренер «Комо» Сеск Фабрегас отклонил предложение возглавить «Байер».
По данным источника, «фармацевты» уже договорились о сотрудничестве с нидерландским тренером Эриком тен Хагом, однако в его кандидатуре имеются сомнения.
Также подчеркивается, что «Байер» проявляет интерес к ещё одному высококвалифицированному тренеру, имя которого не разглашается.
Тен Хагу же не привыкать работать с детскими садами и игроками на перспективу.
Тен Хагу же не привыкать работать с детскими садами и игроками на перспективу.