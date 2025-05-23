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Фабрегас отказался от предложения возглавить «Байер»

вчера, 21:40

Главный тренер «Комо» Сеск Фабрегас отклонил предложение возглавить «Байер».

По данным источника, «фармацевты» уже договорились о сотрудничестве с нидерландским тренером Эриком тен Хагом, однако в его кандидатуре имеются сомнения.

Также подчеркивается, что «Байер» проявляет интерес к ещё одному высококвалифицированному тренеру, имя которого не разглашается.

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Jean_Valjean
Jean_Valjean
вчера в 22:11
Фабрегас понимает, что летом Байер разберут по частям. И что там будет х.. его знает. Возможно, надо будет начинать с нуля.
Тен Хагу же не привыкать работать с детскими садами и игроками на перспективу.
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