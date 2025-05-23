Фабрегас отказался от предложения возглавить «Байер»

1748025654

вчера, 21:40

Главный тренер «Комо» отклонил предложение возглавить «Байер».

По данным источника, «фармацевты» уже договорились о сотрудничестве с нидерландским тренером , однако в его кандидатуре имеются сомнения.

Также подчеркивается, что «Байер» проявляет интерес к ещё одному высококвалифицированному тренеру, имя которого не разглашается.