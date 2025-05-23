«Реал» Мадрид – «Реал» Сосьедад. Прогноз на матч Ла Лиги (24.05.2025)

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вчера, 19:41

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Реал» Мадрид. Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.42. Победа «Реал» Сосьедада оценивается по 7.1, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 5.2.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3 – 1.68. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3 можно по коэффициенту 2.2. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.7.

Форма команд

«Реал» Мадрид в нынешнем сезоне показывает неплохую игру. На данный момент команда занимает второе место, с заработанным 81 баллом в испанском чемпионате. «Сливочные» выступали в Лиге Чемпионов, где, дойдя до 1/4, проиграли «Арсеналу» (1:5). Два последних матча «Реал» Мадрида завершились победами над «Севильей» (2:0), и «Мальоркой» (2:1).

«Реал» Сосьедад проводит неплохой сезон, и держится в середине таблицы на 11 месте, с заработанными 46 очками. От зоны еврокубков его отделяют всего пять баллов. Две последние игры «Реал» Сосьедада завершились домашним поражением от «Сельты» (0:1), и домашней победой над «Жироной» (3:2).

Информация для ставок

«Реал» Мадрид проиграл два матча из пяти

«Реал» Сосьедад выиграл один матч из пяти

Из десяти домашних матчей «Реал» Мадрида, три завершились поражениями

Прогноз

Рекомендуем сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.7 в букмекерской конторе Лига Ставок.