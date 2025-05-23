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«Реал» Мадрид – «Реал» Сосьедад. Прогноз на матч Ла Лиги (24.05.2025)

вчера, 19:41
Реал Мадрид

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Реал» Мадрид. Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.42. Победа «Реал» Сосьедада оценивается по 7.1, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 5.2.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Марафон 1.36 5.75 7.50
Pari 1.38 5.60 7.50

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3 – 1.68. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3 можно по коэффициенту 2.2. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.7.

Форма команд

«Реал» Мадрид в нынешнем сезоне показывает неплохую игру. На данный момент команда занимает второе место, с заработанным 81 баллом в испанском чемпионате. «Сливочные» выступали в Лиге Чемпионов, где, дойдя до 1/4, проиграли «Арсеналу» (1:5). Два последних матча «Реал» Мадрида завершились победами над «Севильей» (2:0), и «Мальоркой» (2:1).

«Реал» Сосьедад проводит неплохой сезон, и держится в середине таблицы на 11 месте, с заработанными 46 очками. От зоны еврокубков его отделяют всего пять баллов. Две последние игры «Реал» Сосьедада завершились домашним поражением от «Сельты» (0:1), и домашней победой над «Жироной» (3:2).

Информация для ставок

  • «Реал» Мадрид проиграл два матча из пяти
  • «Реал» Сосьедад выиграл один матч из пяти
  • Из десяти домашних матчей «Реал» Мадрида, три завершились поражениями

Прогноз

Рекомендуем сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.7 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Марафон 5.90 1.09 3.15 1.30 2.59 1.45
Все комментарии
Варвар7
Варвар7
сегодня в 02:47
Наверняка мадридцы всё таки постараются завершить победой матч на своём поле - Ф1(-1).
Гость
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