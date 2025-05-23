Стали известны детали контракта, который «Барселона» предлагает Ямалю

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вчера, 21:48

Нападающий близок к подписанию нового контракта с «Барселоной».

Каталонский клуб предлагает молодому футболисту сделку до лета 2030 года. Первоначальная зарплата игрока составит 9 млн евро за сезон. Она будет увеличиваться с каждым годом, пока не достигнет 18 млн евро за сезон.