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Стали известны детали контракта, который «Барселона» предлагает Ямалю

вчера, 21:48

Нападающий Ламин Ямаль близок к подписанию нового контракта с «Барселоной».

Каталонский клуб предлагает молодому футболисту сделку до лета 2030 года. Первоначальная зарплата игрока составит 9 млн евро за сезон. Она будет увеличиваться с каждым годом, пока не достигнет 18 млн евро за сезон.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 23:38
Не надо его так идеализировать, еще неизвестно, что из него вырастит. Не будем забегать вперёд, дождёмся всходов...)))
Сенатов Юрий 1
Сенатов Юрий 1
вчера в 23:25
Заслужил ? Несомненно. Но я подумал о другом. Разве условия контракта не являются тайной ? Я к тому, что другие игроки команды с меньшей зарплатой могут посчитать себя ущемлёнными, что может отразиться на их игре.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:22
Капрал, я понимаю скептиса, и все таки я не отказываюсь от своих слов.
все эти мрачные прогнозы относительно будущего Ямаля надо прекратит)))
а стоит внимательно посмотреть, как развивается карьера пацана.
возможно, удивлю, но Ламин дебютировал в Барсе не в этом и даже не прошлом сезоне, а в сезоне 22/23 при гл.ютр. Хави, и сходу стал чемпионом Испании.
за это время, три сезона, он стал твердым игроком основы топ-клуба
и топ-сборной Испании.
более 100 матча провел, он 2 кратный чемпион Испании.
обладатель Кубка Испании и Супер Кубка Испании, чемпион Европы 2024.
реально претендует на ЗМ.
в 18 лет у него 5 крутых трофеи. про рекордов даже страницы здесь не хватит)))
и его статистика (ТТД) неуклонно продолжает расти.
у пацана есть стержень, он психологически устойчив и сравнивать его,
допустим, с Фати, просто несерьезно.
карьеру Фати разрушили Куман и Бартомеу.
Барса не повторит эту ошибку.
главное, чтобы травмы обошли стороной Ямаля.
насчет звездной болезни, все возможно.
поживем-увидим.
Vilar
Vilar
вчера в 23:11
"Э, нет, торопится не надо. Торопиться не надо – важно вернуть обществу полноценного человека!" Пропал пацан.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:04
это понятно)) много было примеров.
однако есть и клубы, готовые купить Ямаля за любые деньги.
Барса не может позволить себе потерять игрока, который определит игру команды на многие годы вперед.
Capral
Capral ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 22:58
Лайк, я тебе поставил по блату, авансом...)))
Capral
Capral ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 22:39
Не согласен, потому что, это развращает молодого человека.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:35
9 млн евро будет в год, после уплаты налогов)))
законное 3 место в клубе по зарплате .
неплохо для 18 лет. согласен...
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 22:16
Подпишет новый контракт, а потом его продадут...
Capral
Capral
вчера в 22:12
Так это чистая зарплата или с выщетами? А за яйца, он же пока бездетный?
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 21:55
уверен. что Ямаль согласится))
Мендеш конечно, будет и дальше мутит воду.
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