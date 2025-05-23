Стали известны детали контракта, который «Барселона» предлагает Ямалю

Нападающий Ламин Ямаль близок к подписанию нового контракта с «Барселоной».
Каталонский клуб предлагает молодому футболисту сделку до лета 2030 года. Первоначальная зарплата игрока составит 9 млн евро за сезон. Она будет увеличиваться с каждым годом, пока не достигнет 18 млн евро за сезон.
все эти мрачные прогнозы относительно будущего Ямаля надо прекратит)))
а стоит внимательно посмотреть, как развивается карьера пацана.
возможно, удивлю, но Ламин дебютировал в Барсе не в этом и даже не прошлом сезоне, а в сезоне 22/23 при гл.ютр. Хави, и сходу стал чемпионом Испании.
за это время, три сезона, он стал твердым игроком основы топ-клуба
и топ-сборной Испании.
более 100 матча провел, он 2 кратный чемпион Испании.
обладатель Кубка Испании и Супер Кубка Испании, чемпион Европы 2024.
реально претендует на ЗМ.
в 18 лет у него 5 крутых трофеи. про рекордов даже страницы здесь не хватит)))
и его статистика (ТТД) неуклонно продолжает расти.
у пацана есть стержень, он психологически устойчив и сравнивать его,
допустим, с Фати, просто несерьезно.
карьеру Фати разрушили Куман и Бартомеу.
Барса не повторит эту ошибку.
главное, чтобы травмы обошли стороной Ямаля.
насчет звездной болезни, все возможно.
поживем-увидим.
все эти мрачные прогнозы относительно будущего Ямаля надо прекратит)))
а стоит внимательно посмотреть, как развивается карьера пацана.
возможно, удивлю, но Ламин дебютировал в Барсе не в этом и даже не прошлом сезоне, а в сезоне 22/23 при гл.ютр. Хави, и сходу стал чемпионом Испании.
за это время, три сезона, он стал твердым игроком основы топ-клуба
и топ-сборной Испании.
более 100 матча провел, он 2 кратный чемпион Испании.
обладатель Кубка Испании и Супер Кубка Испании, чемпион Европы 2024.
реально претендует на ЗМ.
в 18 лет у него 5 крутых трофеи. про рекордов даже страницы здесь не хватит)))
и его статистика (ТТД) неуклонно продолжает расти.
у пацана есть стержень, он психологически устойчив и сравнивать его,
допустим, с Фати, просто несерьезно.
карьеру Фати разрушили Куман и Бартомеу.
Барса не повторит эту ошибку.
главное, чтобы травмы обошли стороной Ямаля.
насчет звездной болезни, все возможно.
поживем-увидим.
однако есть и клубы, готовые купить Ямаля за любые деньги.
Барса не может позволить себе потерять игрока, который определит игру команды на многие годы вперед.
однако есть и клубы, готовые купить Ямаля за любые деньги.
Барса не может позволить себе потерять игрока, который определит игру команды на многие годы вперед.
законное 3 место в клубе по зарплате .
неплохо для 18 лет. согласен...
законное 3 место в клубе по зарплате .
неплохо для 18 лет. согласен...
Мендеш конечно, будет и дальше мутит воду.
Мендеш конечно, будет и дальше мутит воду.