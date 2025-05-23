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«Реал» объявил об уходе Анчелотти с поста главного тренера

вчера, 12:46
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)-:-Логотип футбольный клуб Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)Реал Сосьедад17:15 Не начался

«Реал» объявил о достижении соглашения о завершении полномочий Карло Анчелотти на посту главного тренера мадридского клуба.

Итальянец стал тренером с наибольшим количеством титулов в истории команды: он трижды побеждал в Лиге чемпионов, на Клубном чемпионате мира и Суперкубке УЕФА, у него по 2 победы в Ла Лиге, Кубке Испании и Суперкубке страны.

Президент «сливочных» Флорентино Перес отмечает:

Карло Анчелотти теперь навсегда стал частью великой семьи «Реала». Мы гордимся тем, что у нас был тренер, который помог нам добиться стольких успехов и который также образцово представлял ценности нашего клуба.

Завтра на стадионе «Сантьяго Бернабеу» Анчелотти отдадут дань уважения в матче последнего тура чемпионата Испании с «Реалом Сосьедад».

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Все комментарии
catal
catal ответ Владимир Павлюшкин (раскрыть)
сегодня в 02:29
Да, он и сам видел футбол из полузащиты всю жизнь )
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ catal (раскрыть)
вчера в 23:37
Реал зидана это в первую очередь полузащита, а не замыкатель, который уже начинал терять стабильность
Lexand
Lexand
вчера в 22:58
Как неожиданно
Эксперт Футбола
Эксперт Футбола
вчера в 22:20
Флик 4-0 пока
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ catal (раскрыть)
вчера в 21:37
Согласен, переоббуваюсь
catal
catal ответ Владимир Павлюшкин (раскрыть)
вчера в 21:37
Так не было меньше.
В сезоне 13/14 - 104, 14/15 - 118.
У Зидана 16/17 - 106, 17/18 - 94.
Я повторяю, достаточно открыть на ютубе пару игр при Зидане в 2018 и глянуть его корявые атакующие идеи. Если бы не Роналду на Реал было бы жалко смотреть.
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ catal (раскрыть)
вчера в 21:29
Так и при анчи голов меньше стало в провальном втором его сезоне, получпется, анчи собрал для зизу машину, затем год ее слабо вел - вероятно, загонять не хотел, берег, да? -затем уходя передал ее... Бенитесу))) и только он сделал пару изменений, но неудачно, а зизу пришел и делал все то же самое по тактике, что и преемники, прост на авторитете у игроков выехал? Нокак обьяснить похвалы в адрес зизу от лукомского?
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ НЕ Э Г O И СT (раскрыть)
вчера в 21:23, ред.
А с какими такими? Вини сдал, родриго никогда и не был. Мбаппе треть сезона в раж входил, полузащита в защите, защита в лазарете, трансферы в проекте, проект в клубе, клуб в попе, попа - у переса в голове - называется - эпоха зиданов и павонов 2.0, куплю что блестит, устрою распродажу опорников и защиты, у меня ж куртуа
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ НЕ Э Г O И СT (раскрыть)
вчера в 21:21
Я тоже верю, что это может быть слабый сезон имннно у анчи, такое уже бывало в милане, псж, баварии и наполи. Онкак бы или силы копит после очевидного оверперфоманса, или попросту сдулся насовсем
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ НЕ Э Г O И СT (раскрыть)
вчера в 21:19
А вини и перес?
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ НЕ Э Г O И СT (раскрыть)
вчера в 21:18
    НЕ Э Г O И СT
    НЕ Э Г O И СT ответ Владимир Павлюшкин (раскрыть)
    вчера в 21:07
    Пфф.. 0.. 0 игры.. 0 трофеев.. И это с такими то "мушкетёрами" в атаке.. 0.. Это вина только тренера.. И больше никого.. ☝️
    catal
    catal ответ Владимир Павлюшкин (раскрыть)
    вчера в 20:53
    Кто смотрел Реал (я смотрел только фрагментами, я не фанат Реала), тот должен помнить как убого при Зидане Реал играл в атаке. И количество забитых мячей при нем по сравнению с Анчелотти снизилось, а потом упало на -20 в сезон (118 забито с Анчелотти 2014, 94 с Зиданом в сезоне 2017/2018 после которого он ушел).
    Кубки - не все. Команда была собрана, машинка для водителя - не Зиданом. Но это все риторические вопросы, тут можно столетиями спорить и приводить разные аргументы за и против. Что такое "Зидан" как тренер покажет только его работа в следующем клубе. Анчелотти стал чемпионом в 5 разных при этом топовых чемпионатах.
    Владимир Павлюшкин
    Владимир Павлюшкин ответ catal (раскрыть)
    вчера в 20:40
    Иско не? При анчи дима играл, кем его заменили? Флик и до хави выигрывал лч. Сам професор футбола лукомский хвалил зидана. Зидан подтвердил неслучайность успеха в лч первого сезона в следующем, и следуюшем сезонах. Плюс - не провалился по возвращении в реал, выиграв испанию. Если хави провалится, будете к нему так же строги? Просто важно, какой тренер нра какому комментатору, вот в пользу любимца и легко притягивать факты. Комуто и бенитес - лучший тренер мира, не фартило прост))) все зависит от симпатий комментатора. Итолько я могу 79ать любого, кроме пепа... Да и шарлотана тоже могу, это чисто риторика, софистика для меня
    catal
    catal ответ Владимир Павлюшкин (раскрыть)
    вчера в 20:29, ред.
    Зидан не зря боится тренировать, он пришел на все готовое и его заслуги в созданной перед ним Анчелотти команде равны нулю. Трансферы не дадут соврать - он ничего не изменил в составе, пришли "для Зидана" только в 2016 Альваро Мората ничем не запомнившийся, и Данило от обоих избавились еще при Зидане же в 2017 году, обошлись они по 30-50 лямов суммарно около 100 впустую. Команда "Зидана" - создана Анчелотти, как сейчас у Флика в Барселоне играют приведенные Хави из молодежки Барсы дошедшие до 1/4 ЛЧ с Хави "сопляки".
    Если Зидан встанет у руля Челси где его хотели видеть, Баварии или Ливера - это будут похороны авторитета.
    Владимир Павлюшкин
    Владимир Павлюшкин ответ НЕ Э Г O И СT (раскрыть)
    вчера в 20:23
    А какую тогда оценку дадите результату реала в сезоне?
    Владимир Павлюшкин
    Владимир Павлюшкин ответ пират Елизаветы (раскрыть)
    вчера в 20:23
    А елочка милана, которая в том числе вдохновила пепа на революционную тики таку? Апочему же у великого ферги, который 20 лет управлял богатым клубом, 2 лиги чемпионов, а у анчи за чуть большее время - аж пять их?
    НЕ Э Г O И СT
    НЕ Э Г O И СT ответ Владимир Павлюшкин (раскрыть)
    вчера в 20:22
    Неа..
    Владимир Павлюшкин
    Владимир Павлюшкин ответ catal (раскрыть)
    вчера в 20:03
    Зидан примерно на уровне, плюс - выиграл те же две испании и три лч за меньшее количество сезонов чем анчи
    Владимир Павлюшкин
    Владимир Павлюшкин ответ НЕ Э Г O И СT (раскрыть)
    вчера в 20:02
    На самом деле если б он ушел годом раньше, реал бы ждал дикий провал. А так - второй в испании, восьмой в европе. Все норм, сезон на три с плюсом.
    НЕ Э Г O И СT
    НЕ Э Г O И СT
    вчера в 19:43
    Проводить нужно достойно.. Папа заслужил.. Хоть и не ушёл вовремя.. ☝️
    IKER-RAUL
    IKER-RAUL
    вчера в 18:24
    Спасибо Карло за все время проведенное в Реале! Спасибо за трофеи, победы, за силы потраченные на королевский клуб!! Папе Карло РЕСПЕКТ!!!
    Здоровья , удачи и новых побед в дальнейшем!
    Eugene Natsmith
    Eugene Natsmith
    вчера в 17:52
    Да ..уходит Карло уходит эпоха.
    catal
    catal
    вчера в 16:22
    Кроме всего прочего, у Анчелотти один из самых высоких в истории Реала процент побед/поражений на посту тренера, около 70%. Кто его осуждает и плюется, тот просто примитивен.
    Если этот состав такой убогий, откуда победы? Если это состав такой великий и выиграет без тренера - откуда поражения? Сравнения с другими тренерами до Анчелотти - не в их пользу.
    Маг_тм
    Маг_тм
    вчера в 15:19, ред.
    По мне он самый сильный тренер в истории футбола. Да, Есть еще и Фергюсон, он тоже хорош, но из них я выбрал бы Карло, а третий наверное все таки Пеп. Очень жаль что у многих короткая память, люди думают что если 25 лет провел на тренерской должности находясь на самом высоте, и если один сезон слил, это всё, ты устарел, твои идеи не работают, ты слабый итд. Тоже самое говорят и про Пепа, мол всё, твой футбол уже не работает. В провальном сезоне Реала в первую очередь виню самого умного президента всех времен: Переса. Не помог Карло с защитой, в итоге там почти весь сезон играли полузащитники. Возможно у Флорентино есть другие планы, и всё это обдуманно. У Реала самый лучший показатель ФФП, они без проблем могут купить самых лучших игроков, на многие позиции, что не скажешь про другие клубы, хотя у них и есть деньги. И с зарплатной ведомостью все хорошо, в очень большом плюсе, и доходы всё растут и растут. Такое впечатление, что Перес выжидает момент..
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 14:37
    Благодарушки за всё, от болельщиков Реала !!! Гений тренерского цеха мирового футбола ⚽️ !!! Удачи тебе со сборной Бразилии Анчи !!!
    112910415
    112910415
    вчера в 14:03
    большой тренер великого клуба !
    пират Елизаветы
    пират Елизаветы
    вчера в 13:51
    футбол Карло стал примитивный.
    даже аутсайдеры как Эспаньол, могли подстроиться и играть первым номером и запирать Реал и побеждать Мадрид.
    на это было печально смотреть!
    понятно, что сливочные братства благодарны за те самые трофеи.
    но как тренер, он не принес ничего нового в футбольной среде.
    ни революционной идеи, ни эволюции стиля.
    сделал результат с командой больших звезд.
    Incredulous
    Incredulous
    вчера в 13:27, ред.
    Спасибо, Карло, за всё! Ты сделал неоценимый вклад в развитие Реала. Ты дал столько побед, трофеев и просто положительных эмоций как никто другой. Даже Зидана, который также принёс Реалу уйму трофеев, дал тоже ты.

    Тренер, который выиграл всё, что можно было, и везде, где только можно было. Теперь со спокойной душой и чистой совестью можно перелистывать страницу клубных успехов и свершений, и идти покорять вершины на уровне команд сборных стран. Очень надеюсь и верю, что свой огромный тренерский талант Анчи сможет проявить и в этой сфере мирового футбола.

    Как-то совсем грустно на душе стало, - вчера Модрич, сегодня Папа Карло... Уходят не просто хорошие футболисты и тренер, - уходит эпоха. И это была эпоха доминирования Реала в мировом футболе. Как будет завтра, не знаю, но за этим Реалом я уже скучаю.

    Спасибо, великий тренер, великая легенда, за всё, и прощай...
    eleven LC
    eleven LC
    вчера в 13:26
    Анчелотти великий тренер,спасибо ему за 15 титулов которые он выиграл с Реалом
    Удачи в сборной Бразилии
    Гость
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