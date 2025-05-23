«Реал» объявил об уходе Анчелотти с поста главного тренера

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вчера, 12:46

«Реал» объявил о достижении соглашения о завершении полномочий на посту главного тренера мадридского клуба.

Итальянец стал тренером с наибольшим количеством титулов в истории команды: он трижды побеждал в Лиге чемпионов, на Клубном чемпионате мира и Суперкубке УЕФА , у него по 2 победы в Ла Лиге, Кубке Испании и Суперкубке страны.

Президент «сливочных» Флорентино Перес отмечает:

Карло Анчелотти теперь навсегда стал частью великой семьи «Реала». Мы гордимся тем, что у нас был тренер, который помог нам добиться стольких успехов и который также образцово представлял ценности нашего клуба.

Завтра на стадионе «Сантьяго Бернабеу» Анчелотти отдадут дань уважения в матче последнего тура чемпионата Испании с «Реалом Сосьедад».