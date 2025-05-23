«Реал» объявил об уходе Анчелотти с поста главного тренера

«Реал» объявил о достижении соглашения о завершении полномочий Карло Анчелотти на посту главного тренера мадридского клуба.
Итальянец стал тренером с наибольшим количеством титулов в истории команды: он трижды побеждал в Лиге чемпионов, на Клубном чемпионате мира и Суперкубке УЕФА, у него по 2 победы в Ла Лиге, Кубке Испании и Суперкубке страны.
Президент «сливочных» Флорентино Перес отмечает:
Карло Анчелотти теперь навсегда стал частью великой семьи «Реала». Мы гордимся тем, что у нас был тренер, который помог нам добиться стольких успехов и который также образцово представлял ценности нашего клуба.
Завтра на стадионе «Сантьяго Бернабеу» Анчелотти отдадут дань уважения в матче последнего тура чемпионата Испании с «Реалом Сосьедад».
Спасибо Карло за всё: за сезон 2013/14 (92:48); наставничество Зидана и как следствие легендарный триплет (2016/17/18); за Золотые Мячи Роналду и Бензема; приход и прогресс Модрича, Крооса, Рамоса, Иско, Бэйла, Хамеса, Вини, Карвахаля... Устану всё перечислять..... За невероятные два сезона, после второго прихода. 2 ЛЧ. Уйму титулов, невероятных камбеков, эмоций и побед.
Это мы ещё не берём, великий Милан во внимание. С ЗМ Кака и Шевы. И с той великой командой 2002-07, доминировавшей в Европе со своим ромбом (4-4-2).
Величайший!!! Навсегда в памяти всех болельщиков Реала! То что сделал Карло в Реале за несколько сезонов, уму непостижимо. За гранью.
Это было легендарно, Карло. Спасибо за всё и удачи со сборной Бразилии!
Спасибо Карло за всё: за сезон 2013/14 (92:48); наставничество Зидана и как следствие легендарный триплет (2016/17/18); за Золотые Мячи Роналду и Бензема; приход и прогресс Модрича, Крооса, Рамоса, Иско, Бэйла, Хамеса, Вини, Карвахаля... Устану всё перечислять..... За невероятные два сезона, после второго прихода. 2 ЛЧ. Уйму титулов, невероятных камбеков, эмоций и побед.
Это мы ещё не берём, великий Милан во внимание. С ЗМ Кака и Шевы. И с той великой командой 2002-07, доминировавшей в Европе со своим ромбом (4-4-2).
Величайший!!! Навсегда в памяти всех болельщиков Реала! То что сделал Карло в Реале за несколько сезонов, уму непостижимо. За гранью.
Это было легендарно, Карло. Спасибо за всё и удачи со сборной Бразилии!
Реал будет совершенно другим. Плохо это или нет, покажет время. Но я любил этот клуб таким, каким он был.
Я писал про игроков, которые ушли, что с ними всегда была уверенность до последней секунды, что они могут перевернуть ход любого матча. Так вот, забыл упомянуть, что вселял им эту уверенность их тренер. Поди найди сейчас второго такого же.
Последний сезон не удался. Но нельзя не учесть тот факт, что вся оборона выбыла, а вся полузащита играла в защите. И как тут строить игру?
Кросс и Модрич никогда не играли защитников, а занимались только своими прямыми обязанностями, оттачивая мастерство. Разве что Каземиро. Но может это я с МЮ путаю, где он точно играл и косячил на позиции защитника. А в Реале? Сходу не припомню.
А что мы видим у Вальверде, Камавинги и Тчуамени ? Каждый из них кучу матчей провел на позиции защитников, что не могло не сказаться как на оборонительных действиях, так и на атаке.
Отсюда и результат. 65 лет ещё не возраст. Так что не буду исключать категорично третий приход Карло. Смотря как пойдут дела у Алонсо. Перес точно не допустит результатов а-ля МЮ. И не будет долго держать у руля того, кто не дает результат.
Реал будет совершенно другим. Плохо это или нет, покажет время. Но я любил этот клуб таким, каким он был.
Я писал про игроков, которые ушли, что с ними всегда была уверенность до последней секунды, что они могут перевернуть ход любого матча. Так вот, забыл упомянуть, что вселял им эту уверенность их тренер. Поди найди сейчас второго такого же.
Последний сезон не удался. Но нельзя не учесть тот факт, что вся оборона выбыла, а вся полузащита играла в защите. И как тут строить игру?
Кросс и Модрич никогда не играли защитников, а занимались только своими прямыми обязанностями, оттачивая мастерство. Разве что Каземиро. Но может это я с МЮ путаю, где он точно играл и косячил на позиции защитника. А в Реале? Сходу не припомню.
А что мы видим у Вальверде, Камавинги и Тчуамени ? Каждый из них кучу матчей провел на позиции защитников, что не могло не сказаться как на оборонительных действиях, так и на атаке.
Отсюда и результат. 65 лет ещё не возраст. Так что не буду исключать категорично третий приход Карло. Смотря как пойдут дела у Алонсо. Перес точно не допустит результатов а-ля МЮ. И не будет долго держать у руля того, кто не дает результат.
Тренер, который выиграл всё, что можно было, и везде, где только можно было. Теперь со спокойной душой и чистой совестью можно перелистывать страницу клубных успехов и свершений, и идти покорять вершины на уровне команд сборных стран. Очень надеюсь и верю, что свой огромный тренерский талант Анчи сможет проявить и в этой сфере мирового футбола.
Как-то совсем грустно на душе стало, - вчера Модрич, сегодня Папа Карло... Уходят не просто хорошие футболисты и тренер, - уходит эпоха. И это была эпоха доминирования Реала в мировом футболе. Как будет завтра, не знаю, но за этим Реалом я уже скучаю.
Спасибо, великий тренер, великая легенда, за всё, и прощай...
Тренер, который выиграл всё, что можно было, и везде, где только можно было. Теперь со спокойной душой и чистой совестью можно перелистывать страницу клубных успехов и свершений, и идти покорять вершины на уровне команд сборных стран. Очень надеюсь и верю, что свой огромный тренерский талант Анчи сможет проявить и в этой сфере мирового футбола.
Как-то совсем грустно на душе стало, - вчера Модрич, сегодня Папа Карло... Уходят не просто хорошие футболисты и тренер, - уходит эпоха. И это была эпоха доминирования Реала в мировом футболе. Как будет завтра, не знаю, но за этим Реалом я уже скучаю.
Спасибо, великий тренер, великая легенда, за всё, и прощай...