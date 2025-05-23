Министерство спорта: «Для посещения Суперкубка России потребуется Fan ID»

Для посещения матча за Суперкубок России будет необходима карта болельщика. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства спорта России.
Утверждено подготовленное Минспортом России Распоряжение Правительства России о включении в действующий перечень официальных спортивных соревнований, требующих обязательной идентификации и аутентификации зрителей, участников и других задействованных лиц с помощью карты болельщика, Суперкубка России по футболу.
Суперкубок – это матч между победителем Кубка России и чемпионом Российской Премьер-Лиги. Он имеет статус межрегионального официального соревнования и по логике законодательства должен регулироваться наравне с матчами РПЛ и финалом Кубка России, где карта болельщика уже используется.
Таким образом, после принятия изменений для посещения Суперкубка зрителям и другим участникам мероприятия потребуется оформление карты болельщика – так же, как это уже предусмотрено для матчей Премьер-Лиги и финала Кубка России.
Нужно отметить, что при росте посещаемости футбольных матчей количество правонарушений на трибунах снижается.
сколько народу на прошлом матче полегло, все молодые здоровые, ужас.
Ищите наивных, скоро так по 100 человек на футбол ходить будут
Представляю пустые трибуны с включением фонограммы пения болельщиков
Помню во времена Ковида на стадионах ставили муляжи болельщиков команд)))
сколько народу на прошлом матче полегло, все молодые здоровые, ужас.
Ищите наивных, скоро так по 100 человек на футбол ходить будут
Представляю пустые трибуны с включением фонограммы пения болельщиков
Помню во времена Ковида на стадионах ставили муляжи болельщиков команд)))