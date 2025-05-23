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Министерство спорта: «Для посещения Суперкубка России потребуется Fan ID»

вчера, 20:03

Для посещения матча за Суперкубок России будет необходима карта болельщика. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства спорта России.

Утверждено подготовленное Минспортом России Распоряжение Правительства России о включении в действующий перечень официальных спортивных соревнований, требующих обязательной идентификации и аутентификации зрителей, участников и других задействованных лиц с помощью карты болельщика, Суперкубка России по футболу.

Суперкубок – это матч между победителем Кубка России и чемпионом Российской Премьер-Лиги. Он имеет статус межрегионального официального соревнования и по логике законодательства должен регулироваться наравне с матчами РПЛ и финалом Кубка России, где карта болельщика уже используется.

Таким образом, после принятия изменений для посещения Суперкубка зрителям и другим участникам мероприятия потребуется оформление карты болельщика – так же, как это уже предусмотрено для матчей Премьер-Лиги и финала Кубка России.

Нужно отметить, что при росте посещаемости футбольных матчей количество правонарушений на трибунах снижается.

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Все комментарии
протон
протон ответ adekvat (раскрыть)
вчера в 23:56
Другие виды спорта юивут прекрасно без Айди )))
протон
протон
вчера в 23:55
Тогда и пиво не допустимо на стадионах, хотят вроде принять закон о пиве. Нельзя курить, пить. Только как истукан сидишь и смотришь ...
Agamaga005
Agamaga005
вчера в 21:40
Эль-Класико что ли? В сфере миграции пусть порядок наведут.
adekvat
adekvat
вчера в 21:30
Как интересно другие виды спорта без этого айди живут?
lotsman
lotsman
вчера в 20:51
Кто любит футбол, кто болеет за свою команду, тому Fan ID не помеха.
xajaks
xajaks
вчера в 20:49
Лет 30 не хожу на стадион, после того как обыскивали на входе и забирали сигареты с зажигалками...
Террпсихора
Террпсихора
вчера в 20:34
да в курсе уже с неделю, хотел билет взять после полуфинала...
протон
протон
вчера в 20:21
Наконец то. Это сможет уберечь болельщиков от постоянных беспорядков на матчах суперкубка. А то невыносимо ходить из-за этих постоянных погромов.
сколько народу на прошлом матче полегло, все молодые здоровые, ужас.
Ищите наивных, скоро так по 100 человек на футбол ходить будут
Представляю пустые трибуны с включением фонограммы пения болельщиков
Помню во времена Ковида на стадионах ставили муляжи болельщиков команд)))
зигзаг
зигзаг
вчера в 20:16
Массово не пойти. И не будет никаких ID и прочих кодов
Incredulous
Incredulous
вчера в 20:09
Скоро штрих-коды носить заставят
Гость
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