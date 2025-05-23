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Полузащитник ПСЖ может заменить Модрича в «Реале»

вчера, 21:13

Вчера, 22 мая, полузащитник Лука Модрич официально объявил об уходе из «Реала».

Мадридский клуб уже начал поиски замены хорвату. «Сливочные» рассматривают вариант с подписанием Витиньи из ПСЖ.

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 21:54
никогда Катар не продаст своих игроков Реалу.
A.S.A
A.S.A
вчера в 21:45
Хотеть то им ни кто не запретит, вот только трансфер кажется сверх сложным, даже для такого жука как Перес!!!
Во-первых, после перехода Мбаппе в Реал, переговоры между клубами скорее всего будут очень неприятными
Во-вторых, Витинья важный игрок системы Энрики, у которого контракт с клубом до 2029 года и вот какой смысл ПСЖ продавать одного из своих лидеров??? Тем более деньгами шейхов не удивить!
catal
catal
вчера в 21:29, ред.
Заменять полуиграющего скамеечника Модрича на топового плеймейкера? Серьезно? И он займет место на скамейке за 70-80 млн? Жирно, жирно утки крякают. В основе выходил кто угодно, но не Модрич в конце карьеры. И кого же заменит Витинья? Вальверде? Беллингема?
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 21:22
Это не возможно, если только не в 2029 году бесплатно)
sv_1969
sv_1969
вчера в 21:20
«Сливочные» рассматривают вариант с подписанием Витиньи из ПСЖ.
А они интересно у руководства спросили? Рассматривать можно чего угодно!А вот сам игрок нужен несомненно ПСЖ
НЕ Э Г O И СT
НЕ Э Г O И СT
вчера в 21:16
Это сильный ход..
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