Полузащитник ПСЖ может заменить Модрича в «Реале»

Вчера, 22 мая, полузащитник Лука Модрич официально объявил об уходе из «Реала».
Мадридский клуб уже начал поиски замены хорвату. «Сливочные» рассматривают вариант с подписанием Витиньи из ПСЖ.
Вчера, 22 мая, полузащитник Лука Модрич официально объявил об уходе из «Реала».
Мадридский клуб уже начал поиски замены хорвату. «Сливочные» рассматривают вариант с подписанием Витиньи из ПСЖ.
Во-первых, после перехода Мбаппе в Реал, переговоры между клубами скорее всего будут очень неприятными
Во-вторых, Витинья важный игрок системы Энрики, у которого контракт с клубом до 2029 года и вот какой смысл ПСЖ продавать одного из своих лидеров??? Тем более деньгами шейхов не удивить!
Во-первых, после перехода Мбаппе в Реал, переговоры между клубами скорее всего будут очень неприятными
Во-вторых, Витинья важный игрок системы Энрики, у которого контракт с клубом до 2029 года и вот какой смысл ПСЖ продавать одного из своих лидеров??? Тем более деньгами шейхов не удивить!
А они интересно у руководства спросили? Рассматривать можно чего угодно!А вот сам игрок нужен несомненно ПСЖ
А они интересно у руководства спросили? Рассматривать можно чего угодно!А вот сам игрок нужен несомненно ПСЖ