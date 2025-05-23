Эпичнейшая битва за титул. «Краснодар» и «Зенит» определят чемпиона в последнем туре

1748027138

вчера, 22:05

Собрали всевозможные расклады.

Оба конкурента – в тяжёлой форме

Это будет стопроцентно выстраданный титул – ни «Краснодар», ни «Зенит» не показывают убедительной игры, так что в гонке всё сводится к тому, кто дожимает соперников чаще. Для «сине-бело-голубых» весна началась с домашней ничьей против ЦСКА – и другие московские клубы тоже ощипали петербуржцев. «Спартак» вообще добыл победу, потом «Локо» едва не удержал 1:0 (пропустили на последних минутах). 26 апреля – ничья с «Динамо», позднее – вылет из Кубка от ЦСКА . Причём феерический. Всё, что остаётся – страдать в играх с Махачкалой, «Пари НН», «Ростовом» и каким-то образом собирать победы с минимальным отрывом.

И ведь у «быков» ситуация несильно лучше. 1:1 с «Крыльями» сразу после рестарта, весной пожертвовали Кубком и больше не позволяли соперникам ниже классом отбирать очки. Но когда южанам подвернулся шанс поставить в гонке точку, они дрогнули. Речь об игре с «Зенитом» в Петербурге – тогда чемпион будто восстал из мёртвых и показал те скорости, тот футбол, который от «сине-бело-голубых» давно не видели.

В игре «быков» меньше уверенности, поскольку совсем недавно они дрогнули второй раз – в 28-м туре уступили ЦСКА . К «горожанам» слишком много вопросов. Насколько уверенно они смогут сыграть против «Динамо» – ещё одного топ-соперника? Не дрогнут ли на краю пропасти? Раньше у клуба было право на ошибку, сейчас – нет. Хватит ли чемпионского фарта на определяющий матч? Раньше это помогало справиться с «Оренбургом», «Рубином», «Ахматом» – может оказаться так, что как раз на игру с «Динамо» удачи не останется.

Соперник – мощный аргумент в пользу «Зенита»

Что «Зенит», что «Краснодар» доигрывают сезон на морально-волевых. При прочих равных у петербуржцев есть незначительное преимущество – соперник. Команде Семака предстоит дома сыграть против «Ахмата». Грозненцы тоже опасны. Коллектив накопил спортивную злость, поскольку из матча в матч очки ускользали от них даже при хорошей игре. Вдобавок «Ахмат» припёрли к стенке. С высокой долей вероятности клуб останется в зоне стыков – в то же время «Пари НН» играет с ЦСКА , а Махачкала принимает «Ростов», так что шанс вырваться всё же остаётся. Грозненцы отправляются в Санкт-Петербург за победой. В то же время это не отменяет разницы в классе между командами, поэтому у «Зенита» и будет преимущество.

А вот у «Краснодара» такого преимущества нет, поскольку сыграть предстоит с «Динамо». Про эмоциональный настрой «бело-голубых» можно сказать то же самое – банде Гусева нужна победа. Прежде всего, чтобы выбить четыре победы из четырёх на финише чемпионата. Плюс чтобы у Гусева появился шанс возглавить команду на полноценной основе. Плюс из соображений мести. Прошлой весной «Динамо» приезжало в Краснодар претендентом на титул, нужна была хотя бы ничья – но «быки» сломили соперника. Теперь уже «быки» – лидер чемпионата, а у «Динамо» есть возможность ответить «быкам» тем же.

Победа «Краснодара» снимет вопросы, ничья устроит при одном раскладе

Не сказать, что всё очень запутанно. Всё будет решаться в матчах двух претендентов – никаких третьих сторон, способных повлиять на итог. Какие расклады устроят «Краснодар» при:

Победе над «Динамо». Самый простой и понятный сценарий, который принесёт «быкам» титул. Если всё сложится благоприятно, южанам просто не придётся смотреть, как играет «Зенит».

Ничье с «Динамо». Тогда уже придётся посматривать на развитие событий в Санкт-Петербурге. Победа сделает «Зенит» чемпионом – «Краснодар» устроит ничья или поражение конкурента.

Поражении от «Динамо». Это будет злая ирония. То же, что прошлой весной «быки» сотворили с «Динамо», теперь произойдёт с ними самими – и те же «бело-голубые» станут обидчиками. В таком случае придётся молиться на «Ахмат». Победа «Зенита» и даже ничья не устроят (последнее – из-за разгромного поражения «быков» в Петербурге).

Какие расклады устроят «Зенит» при:

Победе над «Ахматом». Судьба «сине-бело-голубых» в любом случае зависит от результата игры «Краснодара». Просто в случае победы дома у петербуржцев будет чуть больше шансов. Тогда банде Семака необходимо поражение южан или хотя бы ничья – при равенстве очков «Зенит» выберется на первое место.

Ничье с «Ахматом». В таком случае «Зенит» удовлетворит только один сценарий параллельного матча – победа «Динамо» над «Краснодаром». Опять же, фавориты выравниваются по набранным очкам, «Зенит» – чемпион по дополнительным показателям.

Главная ментальная проверка детища Галицкого

Почему матч с «Динамо» потенциально – злая ирония над «быками»? Годом ранее южане заранее сошли с дистанции, в последних турах титул разыгрывали «Зенит» и «Динамо», последние лидировали в таблице. «Горожанам» не хватило сил, чтобы продержаться в гонке до конца – но, когда оковы спали, налегке команда против скованных борьбой «бело-голубых» добилось победы. Тогда говорилось, что москвичам не хватило чемпионского менталитета. «Зенит» против «Ростова» тоже страдал – при этом он соперника дожал.

Теперь судьба титула снова зависит от матча «Краснодар» – «Динамо». Только на этот раз проверке подвергаются «быки». Итог труда на протяжении всего сезона определится одним матчем.