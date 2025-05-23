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Стали известны арбитры, которые рассудят матчи последнего тура РПЛ

вчера, 12:18

Российский футбольный союз назначил арбитров и инспекторов на матчи 30-го тура Российской Премьер-Лиги.

24 мая (суббота)

«Зенит» – «Ахмат»: судья – Сергей Иванов

Помощники судьи – Алексей Лунев, Варанцо Петросян; резервный судья – Михаил Черемных; ВАР – Сергей Карасёв; АВАР – Максим Гаврилин; инспектор – Эдуард Малый.

«Спартак» – «Химки»: судья – Егор Егоров

Помощники судьи – Дмитрий Сафьян, Хамид Талаев; резервный судья – Игорь Захаров; ВАР – Ян Бобровский; АВАР – Сергей Цыганок; инспектор – Юрий Баскаков.

«Краснодар» – «Динамо» Москва: судья – Артём Чистяков

Помощники судьи – Андрей Образко, Алексей Ширяев; резервный судья – Ранэль Зияков; ВАР – Виталий Мешков; АВАР – Роман Галимов; инспектор – Андрей Бутенко.

ЦСКА – «Пари НН»: судья – Василий Казарцев

Помощники судьи – Дмитрий Ермаков, Рашид Абусуев; резервный судья – Инал Танашев; ВАР – Андрей Фисенко; АВАР – Роман Сафьян; инспектор – Сергей Мацюра.

«Факел» – «Крылья Советов»: судья – Алексей Сухой

Помощники судьи – Арам Петросян, Александр Богданов; резервный судья – Кирилл Силантьев; ВАР – Артур Федоров; АВАР – Иван Сараев; инспектор – Александр Гончар.

«Рубин» – «Оренбург»: судья – Евгений Кукуляк

Помощники судьи – Кирилл Большаков, Андрей Болотенков; резервный судья – Павел Шадыханов; ВАР – Кирилл Левников; АВАР – Сергей Чебан; инспектор – Александр Гвардис.

«Динамо» Махачкала – «Ростов»: судья – Павел Кукуян

Помощники судьи – Алексей Стипиди, Андрей Гурбанов; резервный судья – Николай Волошин; ВАР – Владимир Москалёв; АВАР – Вера Опейкина; инспектор – Виктор Кулагин.

«Акрон» – «Локомотив»: судья – Александр Машлякевич

Помощники судьи – Константин Шаламберидзе, Алексей Ермилов; резервный судья – Евгений Галимов; ВАР – Анатолий Жабченко; АВАР – Константин Аверьянов; инспектор – Сергей Мартынов.

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Все комментарии
56tg8jkwekw8
56tg8jkwekw8 ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 18:37
    derrik2000
    derrik2000
    вчера в 15:35
    Кого не ставь-переставь, всё равно без судейского скандала не обойдёшься!
    ))
    TheBoLt
    TheBoLt
    вчера в 14:11
    В матче Зенита судья Ростовчанин, уже неплохо. А наш лучший арбитр - Карась - на ВАРе. Карася на ВАР сажать не стоило, лучше бы в поле на другой матч послали, ошибок меньше бы было. Ну и в матче Быков арбитр из Ростовской области (Азов). тоже пойдет) главное, что не Краснодарец, не москвич и не питерец на обоих матчах
    nyvs9jjy536m
    nyvs9jjy536m
    вчера в 13:35
    Хочется что бы и быки и менты победили. Беда
    Дед и ушко
    Дед и ушко ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
    вчера в 13:20
    В прошлом матче между "Зенитом" и "Динамо", Мешков не удалил Барриоса за нарушение правил... И он на ВАР в этой самой важной игре сезона. Как и питерский Казарцев на ВАР в матче ЦСКА-Краснодар, когда в трансляции ни разу не показали реальную линию офсайда после просмотра этого самого ВАР. Что родило массу вопросов у болел Краснодара. Всё это мелочи, но создают тревожность.
    shlomo
    shlomo
    вчера в 13:08
    В 10-м туре Чистяков был ВАР-арбитром на игре Краснодара и Зенита. После того матча был судейский скандал. На 14-й минуте защитник краснодарцев Тормена наступил на пах нападающему сине-бело-голубых Лусиано. Сухой ограничился желтой карточкой для игрока быков, Чистяков обязан был позвать его к монитору, но не сделал этого..... так что Динамо придется играть и против судей: Чистякова в поле и Мешкова на Варе. Но вернуть должок быкам Динамо просто обязано за прошлый сезон!!!
    112910415
    112910415
    вчера в 12:34
    арбитру Чистякову не позавидуешь !
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 12:24
    Нормальные назначение, лишь бы не накосячили...
    Гость
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