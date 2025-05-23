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«Хетафе» — «Сельта». Прогноз на матч чемпионата Испании (24.05.2025)

вчера, 22:32
Хетафе

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче называют гостей, ставку на победу которых, принимают в букмекерской конторе Мостбет по коэффициенту 1.82. Поверить в победу «Хетафе» можно по коэффициенту 4.5, а выбрать в линии ничью предлагают за 3.8.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Марафон 4.60 3.70 1.81
Pari 4.50 3.70 1.85

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 2.08, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по 1.77.

Форма команд

«Хетафе» показывает неплохую игру в нынешнем сезоне, сейчас команда занимает 13 место с 42 баллами в испанском чемпионате. С таким количеством очков она опережает зону вылета всего на пять очков, и отстают от зоны еврокубков на девять пунктов. Два последних матча «Хетафе» завершились поражением от «Атлетика» (0:2), и победой над «Мальоркой» (2:1).

«Сельта» после 37-ми поединков испанского первенства набрал 52 пункта и борется за попадание в еврокубки. Сейчас команда идёт на седьмом месте, но опережает восьмое и девятое место всего на один балл. Две последние встречи «Сельты» завершились победой над «Реал» Сосьедадом (1:0), и поражением от «Райо Вальекано».

Информация для ставок

  • «Хетафе» проиграл семь из десяти последних матчей
  • «Сельта» выиграла три матча из пяти
  • Шесть из десяти прошедших матчей «Хетафе» завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Исходя из вышесказанного, предлагаем сделать ставку на победу гостей по коэффициенту 1.82 в букмекерской конторе Мостбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Марафон 2.40 1.52 1.77 2.08 1.37 2.89
Pari 1.77 2.08
Все комментарии
Варвар7
Варвар7
сегодня в 04:49
Здесь предположу, будет ничья -Х.
Гость
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