«Манчестер Юнайтед» начал новый этап кадровых сокращений

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вчера, 19:55

Сегодня некоторые сотрудники «Манчестер Юнайтед» получили уведомления о предстоящих увольнениях.

Сокращения произойдут в коммерческом и аналитическом отделах, а также в скаутинге и других подразделениях.