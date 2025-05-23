«Манчестер Юнайтед» начал новый этап кадровых сокращений

Сегодня некоторые сотрудники «Манчестер Юнайтед» получили уведомления о предстоящих увольнениях.
Сокращения произойдут в коммерческом и аналитическом отделах, а также в скаутинге и других подразделениях.
Настроение среди работников описывается как крайне угнетенное и остаётся таким на протяжении всего сезона. Множество сотрудников недовольны действиями руководства МЮ.
и наводит порядок в клубе.
в МЮ до Рэтклиффа количество сотрудников было 1150 человек.
это цифры в 2024 года.
когда у МанСити 520 сотрудинов во всех структурах.
это ненормально
и наводит порядок в клубе.
в МЮ до Рэтклиффа количество сотрудников было 1150 человек.
это цифры в 2024 года.
когда у МанСити 520 сотрудинов во всех структурах.
это ненормально
а кто работать там будет?
по новости, это все тоже самое сокращение, что было сказано неск-ко месяцев назад. теперь официально задокументировали, если можно так сказать.
а кто работать там будет?
по новости, это все тоже самое сокращение, что было сказано неск-ко месяцев назад. теперь официально задокументировали, если можно так сказать.