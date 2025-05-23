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«Манчестер Юнайтед» начал новый этап кадровых сокращений

вчера, 19:55

Сегодня некоторые сотрудники «Манчестер Юнайтед» получили уведомления о предстоящих увольнениях.

Сокращения произойдут в коммерческом и аналитическом отделах, а также в скаутинге и других подразделениях.

Настроение среди работников описывается как крайне угнетенное и остаётся таким на протяжении всего сезона. Множество сотрудников недовольны действиями руководства МЮ.

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пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Маг_тм (раскрыть)
вчера в 21:20
мне кажется, Рэтклифф хочет постепенно выкупит весь клуб у Глейзеров.
и наводит порядок в клубе.
в МЮ до Рэтклиффа количество сотрудников было 1150 человек.
это цифры в 2024 года.
когда у МанСити 520 сотрудинов во всех структурах.
это ненормально
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Karkaz (раскрыть)
вчера в 21:17
хорошо.
а кто работать там будет?
по новости, это все тоже самое сокращение, что было сказано неск-ко месяцев назад. теперь официально задокументировали, если можно так сказать.
Karkaz
Karkaz
вчера в 20:19, ред.
Всех разогнать надо за такие результаты без выплат
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 20:09
Да продайте вы уже этот клуб. Думаю фанатам МЮ надо бойкотировать все их матчи, не ходить на стадионы, призывать не смотреть матчи с участием МЮ. Надо вынудить их продать клуб, пока не поздно.
Гость
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