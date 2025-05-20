МЮ – в шаге от знакового достижения. Победа в Лиге Европы принесёт Амориму авторитет

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вчера, 21:58

Но «Тоттенхэм» – самый неудобный соперник из возможных.

К перформансам Бруну все привыкли – у финала для МЮ есть ещё один творец

Португальский полузащитник традиционно выделяется на фоне постоянно вялого «Манчестер Юнайтед». Бруну – креативный центр команды, который управляет темпом атак команды, к тому же способен решить исход момента и повлиять на развитие матча. Для «красных дьяволов» наличие такого исполнителя стало решающим фактором в борьбе за финал еврокубка.

Уже в четвертьфинале с «Лионом» возникли серьёзные проблемы – могли они появиться и в полуфинале с «Атлетиком». С французами Фернандеш ассистировал Зиркзее в моменте со вторым мячом в первом поединке и реализовал пенальти в ответной игре. Против испанского клуба лидер манкунианцев сам сотворил разгромную победу в гостях (дубль и предголевая), плюс на «Олд Траффорд» ассистировал Каземиро на победный гол. Без хавбека МЮ было бы в разы тяжелее.

В финал «красных дьяволов» Бруну тащил не в одиночку – огромный вклад в это внёс футболист, которого ещё прошлым летом отправляли на пенсию. Каземиро не критиковал только ленивый – а тут смена тренера прибавила головной боли. Бразилец, несмотря на это, нашёл общий язык с Рубеном Аморимом. В легендарном полуфинале с «Лионом» как раз бразилец превратил 3:4 в 5:4 двумя голевыми передачами в самой концовке. В каждом из матчей против басков Каземиро отметился голом, причём в обоих случаях – победным.

Обе команды живут Лигой Европы

Других турниров для «шпор» и «Юнайтед» давно не существует. Сезон с самого начала пошёл не по тому пути – пришлось мучаться. Лондонцы опять столкнулись с травмами лидеров, причём остались без ведущих центральных защитников. Для команд Постекоглу это равносильно смерти. Пропала всякая стабильность и уверенность. Очки у «Тоттенхэма» отбирали «Пэлас», «Ипсвич», «Фулхэм», «Борнмут», «Вулвс», даже «Эвертон» и «Лестер». Это всё, что нужно знать о состоянии лондонцев.

Что касается «Юнайтед» – коллектив, после удачной серии в ноябре, на свежих эмоциях окунулся в ад. В восьми матчах перед Новым годом у клуба – лишь две победы. Команда Аморима начинала подавать признаки жизни лишь в критические моменты – когда год начался с матчей против «Ливерпуля» и «Арсенала» подряд, манкунианцы забрали две ничьи (с «канонирами» добыли победу по пенальти).

При этом сил на два турнира команде не хватало, так что в конечном итоге манкунианцы каждый раз отдавали приоритет ЛЕ . Начиная с апреля, у МЮ ни одной победы в семи турах. Зато банда Аморима прошла «Лион» и «Атлетик». И поскольку оба клуба не опустятся в зону вылета и за топ-10 не зацепятся, они сконцентрировались на единственном доступном трофее.

У Постекоглу дела обстоят хуже

«Тоттенхэм» и «Юнайтед» провалились с одинаковой силой, при этом положение Аморима и Анге принципиально отличается. Рубен пришёл в клуб по ходу сезона после того, как не оправдалось доверие к Эрику тен Хагу. Рубену де-факто приходится бороться с последствиями провалов предшественника. К тому же у него не было полноценных сборов, чтобы лучше познакомиться с составом. Результат приходится давать с листа – так что и спрос соответствующий.

А вот виновником просадки «шпор» считается сам Постекоглу. Он в клубе не первый год и понимает особенности менеджмента. Боссы каждый евро тратят скрепя сердце, так что требовался специалист, которому действующего подбора игроков достаточно. Что же касается Постекоглу, он хотел играть в тотальный футбол, давить на каждом участке поля. Обойма «шпор» не подходила к данной стратегии, трансферов оказалось недостаточно, посыпались травмы – уже очевидно, что с выбором наставника просчитались. Но в полуфинале ЛЕ повезло попасть на «Будё-Глимт» – «шпоры» забрали уверенную победу дома и на выезде, отправились дальше.

Если у Аморима, несмотря на провальный сезон, много работы впереди, то для Анге финал ЛЕ – судьбоносный. Претензий слишком много, в случае поражения менеджеру просто укажут на выход.

Амориму победа нужна для финансированиям

Постекоглу надо побеждать, чтобы выжить, Амориму – нет. Ему победа нужна, чтобы добиться расположения. О его работе не будут судить по текущему сезону по уже указанным причинам. Проблема в другом: «Юнайтед» регулярно тратят огромные деньги на трансферы, которые в длительной перспективе не делают команду сильнее. На пороге финансовые проблемы, в клубе начали экономить и стараются пересмотреть трансферную политику.

Теперь к выбору новичков будут подходить намного осторожнее, деньги выделять начнут не так охотно. А Амориму текущий состав не подходит – потребуется несколько сделок на выход, плюс качественные приобретения. У Рубена нет никаких достижений, чтобы продвигать хоть какие-то кандидатуры. Чтобы заработать авторитет перед руководством, менеджеру нужны трофеи. И победа в ЛЕ помогла бы быть убедительнее за столом переговоров.

Печальный опыт «красных дьяволов»

«Шпоры» и МЮ прижаты к стенке, но «Юнайтед» не в таком бедственном положении. В то же время, даже кризисный «Тоттенхэм» опасен для «красных дьяволов». Манкунианцы не могут обыграть лондонцев вот уже шесть матчей к ряду. МЮ вылетал от них из Кубка лиги, дважды подряд проигрывал всухую в чемпионате. Последняя победа датируется октябрём 2022-го – а в Лондоне не побеждали с 2021 года.