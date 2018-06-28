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Травма Лукаку незначительна, но бельгиец может пропустить игру с Англией

сегодня, 05:48
АнглияЛоготип футбольный клуб Англия-:-Логотип футбольный клуб БельгияБельгия21:00 Не начался

Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Бельгии Ромелу Лукаку может пропустить матч 3-го тура группового этапа ЧМ-2018 против Англии. О состоянии игрока рассказал главный тренер бельгийской команды Роберто Мартинес:

«По Ромелу Лукаку очень хорошие новости. Сканирование показало, что его лодыжка не повреждена, но Ромелу всё ещё испытывает дискомфорт. Пока он ещё восстанавливается после очень жёсткого удара в матче против Туниса.

Вскоре мы примем решение о его готовности к встрече с Англией.

Возможно, ему ещё рано выходить на поле, но я думаю, восстановление Лукаку не затянется больше чем на один день».

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Все комментарии
cska plus
cska plus
сегодня в 09:32
Исполнят показуху и сгоняют ничейку.
VIPded
VIPded
сегодня в 09:30
Жаль... Матч не сильно-то и важный, но наглосаксов поиметь никогда не лишне...)))
Beza4u
Beza4u
сегодня в 09:28
Если Англия без Кейна а Бельгия без Лукаку нас ожидает скучноватый матч
Pozitivs
Pozitivs
сегодня в 08:43
Ничего не случится в его отсутствии, матч не обязательный.
Майкл59ru
Майкл59ru
сегодня в 08:03
Франция и Дания уже показали как необязательные договорняки гонять. Теперь очередь за Англией и Бельгией. Вангую счёт будет 0:0. Думаю они уже давно решили кто будет первым,а кто вторым )
drug01
drug01
сегодня в 07:49
Жаль надо играть
Pozitivs
Pozitivs
сегодня в 07:41
Его участие в этом спектакле не обязательно.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 07:17
Сегодня здесь будет клоунада в борьбе за второе место. С первого попадаешь в более сложную часть часть сетки. А вот второе место даёт мини чемпионат Европы ;)
Аксинья
Аксинья
сегодня в 06:01
При желании вы можете порвать англиков и без него, а можете и просто слить игру...В любом случае ваша команда намного сильнее и выбор за вами...
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