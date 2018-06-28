Травма Лукаку незначительна, но бельгиец может пропустить игру с Англией

Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Бельгии Ромелу Лукаку может пропустить матч 3-го тура группового этапа ЧМ-2018 против Англии. О состоянии игрока рассказал главный тренер бельгийской команды Роберто Мартинес:

«По Ромелу Лукаку очень хорошие новости. Сканирование показало, что его лодыжка не повреждена, но Ромелу всё ещё испытывает дискомфорт. Пока он ещё восстанавливается после очень жёсткого удара в матче против Туниса.

Вскоре мы примем решение о его готовности к встрече с Англией.

Возможно, ему ещё рано выходить на поле, но я думаю, восстановление Лукаку не затянется больше чем на один день».