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«Манчестер Сити» переиграл «Ньюкасл»

вчера, 21:23
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити2 : 1Логотип футбольный клуб Ньюкасл Юнайтед (Ньюкасл-апон-Тайн)Ньюкасл ЮнайтедМатч завершен

«Манчестер Сити» обыграл «Ньюкасл» в матче 4-го тура АПЛ.

Манчестер, стадион «Этихад Стэдиум»

«Манчестер Сити» - «Ньюкасл» 2:1 (1:1)
Голы: Стерлинг 8, Уокер 52 - Йедлин 30

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Стоунз, Ляпорт, Менди, Сильва (Компани 89), Фернандиньо, Марез (Гюндоган 76), Стерлинг, Кун Агуэро, Габриэл Жезус (Бернарду Силва 58)
Главный тренер: Гвардиола Хосеп.

«Ньюкасл Юнайтед»: Дубравка, Кларк (Мерфи 81), Дамметт, Лассельс, Фернандес, Йедлин, Ки, Диаме, Кенеди (Атсу 54), Рондон (Хоселу 73), Перес
Главный тренер: Бенитес Рафаэль.

Судья: Фрэнд Кевин.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка.

В прошлом туре «Манчестер Сити» сыграл вничью с «Вулверхэмптоном».

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Все комментарии
Bayern Best
Bayern Best
сегодня в 00:31
А гол Уокера,был классным.
mangox13
mangox13
вчера в 23:14
тяжело будет сити в этом году
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok
вчера в 22:51
kiendjin:
в Караганде
    El Dassory
    El Dassory
    вчера в 22:42
    Поздравляю Сити, постепенно набирают обороты, может это и лучше для них, учитывая цели в ЛЧ. Бенитесу тоже удачи, график у них конечно чумовой в начале сезона.
    вячеслав остапенко
    вячеслав остапенко
    вчера в 22:40
    Я думал будет ничья
    Владимиpъ Григорянъ
    Владимиpъ Григорянъ
    вчера в 22:18
    Хаха
    Киэнджин топ. Проорал с авы. Кто не в теме, у феномена-9 (он же John_Wick) стоит на аве главный герой этого фильма, а киэнджин поставил на аву персонажа, который заказал убийство Джона Уика)
    Steven Gerrard 008
    Steven Gerrard 008
    вчера в 22:16
    Поздравляю Ман Сити, Бенитесу удачи.
    Владимиpъ Григорянъ
    Владимиpъ Григорянъ
    вчера в 22:16
    sihafazatron:
    менди бы в обороне получше играть, цены бы ему не было)) а так конечно же с ним игра намного лучше,чем с делфом)
    Когда садятся в оборону, он отрабатывает. При контратаках соперника его страхует ближайший полузащитник и центрдеф. Это ж Пеп, у него вся команда участвует в атаке)
    kiendjin
    kiendjin
    вчера в 22:11
    Ragnar_Lodbrok:
    А Сане где?
    в Караганде
    волгoдoн
    волгoдoн
    вчера в 22:11
    Владимиpъ Григорянъ:
    Не знаю кто орал) Всегда говорил, что Беня - топ-тренер. Игру он поставил, но всё же отсутствие класса дает о себе знать.
    Согласен. Рафик-топчик. У Пепа возможности шире.
    Оба приятные тренеры.
    Владимиpъ Григорянъ
    Владимиpъ Григорянъ
    вчера в 22:08
    Медив:
    А тут с Челси орали:) Говорил же, что сороки самые топовые костоломы этого сезона. В прошлом сезоне это был Вест Хэм, но они разбавили состав парой человек, которые все таки стараются играть в футбол
    Не знаю кто орал)
    Всегда говорил, что Беня - топ-тренер. Игру он поставил, но всё же отсутствие класса дает о себе знать.
    волгoдoн
    волгoдoн
    вчера в 22:06
    Летучий-Голландец.:
    С победой Сити) Кипер сорок тащил как мог, но один в поле не воин.) В конце Кун нереально затупил, когда не отдал на пустые ворота. Ну и голешник от Уокера стоит отметить, классно положил.
    Крутой Уокер свершил правосудие)
    Владимиpъ Григорянъ
    Владимиpъ Григорянъ
    вчера в 22:05
    dimagas1:
    Сложно идет МС.Возможно Гвардиоле пора менять схему.
    Как раз таки Гвардиола меняет в каждом матче, мне нравится. После восстановления Менди это стало возможным, в прошлом сезоне левый фланг обороны был в ужасном состоянии. Не будет как в прошлом сезоне с Ливерпулем и другими командами. Сане пока не видим в старте после восстановления Менди, к тому же Стерлинга походу переведут на левый фланг, неплохо катает.
    Летучий-Голландец.
    Летучий-Голландец.
    вчера в 21:47
    С победой Сити)
    Кипер сорок тащил как мог, но один в поле не воин.) В конце Кун нереально затупил, когда не отдал на пустые ворота. Ну и голешник от Уокера стоит отметить, классно положил.
    DXTK
    DXTK
    вчера в 21:42
    что за автоцензура в моем коментарии? педегрини сказать нельзя
    sihafazatron
    sihafazatron
    вчера в 21:42
    Ragnar_Lodbrok:
    А Сане где?
    не попал в заявку, по решению тренера, так пишут. на послематчевой конференции может скажет что-то гвардиола об этом
    Медив
    Медив
    вчера в 21:41
    Владимиpъ Григорянъ:
    Автобус Бенитеса - настоящая крепость. Дубравка тоже хорош. У Менди уже 4 ассиста в 4 матчах. Его очень не хватало в прошлом сезоне в ЛЧ. С победой.
    А тут с Челси орали:) Говорил же, что сороки самые топовые костоломы этого сезона. В прошлом сезоне это был Вест Хэм, но они разбавили состав парой человек, которые все таки стараются играть в футбол
    Ragnar_Lodbrok
    Ragnar_Lodbrok
    вчера в 21:39
    А Сане где?
    DXTK
    DXTK
    вчера в 21:39
    Владимиpъ Григорянъ:
    Автобус Бенитеса - настоящая крепость. Дубравка тоже хорош. У Менди уже 4 ассиста в 4 матчах. Его очень не хватало в прошлом сезоне в ЛЧ. С победой.
    Автобус Бенитеса уже влетел в кубке лиги от Ноттингем фореста 1-3. как и Педегрини с ВХ от Вульви 0-1 в 4 туре.

    PS А Так МС с логичной победой и Гвардиолу тоже, Уокер красаву 92ил.
    Ragnar_Lodbrok
    Ragnar_Lodbrok
    вчера в 21:38
    Ньюкасл по игре хорош в этом сезоне, но им пока не везет
    dimagas1
    dimagas1
    вчера в 21:37
    Сложно идет МС.Возможно Гвардиоле пора менять схему.
    волгoдoн
    волгoдoн
    вчера в 21:35
    Экономят голы на ЛЧ по ходу.
    Манчестер с победой!
    sihafazatron
    sihafazatron
    вчера в 21:34
    Владимиpъ Григорянъ:
    Автобус Бенитеса - настоящая крепость. Дубравка тоже хорош. У Менди уже 4 ассиста в 4 матчах. Его очень не хватало в прошлом сезоне в ЛЧ. С победой.
    менди бы в обороне получше играть, цены бы ему не было)) а так конечно же с ним игра намного лучше,чем с делфом)
    Владимиpъ Григорянъ
    Владимиpъ Григорянъ
    вчера в 21:29
    Автобус Бенитеса - настоящая крепость. Дубравка тоже хорош. У Менди уже 4 ассиста в 4 матчах. Его очень не хватало в прошлом сезоне в ЛЧ. С победой.
    sihafazatron
    sihafazatron
    вчера в 21:24
    какой-то странный счет для домашней игры мс))) с победой, но все равно как-то еще слабовато мс играет, а пора бы уже набирать форму, скоро лч
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