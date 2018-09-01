«Манчестер Сити» переиграл «Ньюкасл»

«Манчестер Сити» обыграл «Ньюкасл» в матче 4-го тура АПЛ.
Манчестер, стадион «Этихад Стэдиум»
«Манчестер Сити» - «Ньюкасл» 2:1 (1:1)
Голы: Стерлинг 8, Уокер 52 - Йедлин 30
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Стоунз, Ляпорт, Менди, Сильва (Компани 89), Фернандиньо, Марез (Гюндоган 76), Стерлинг, Кун Агуэро, Габриэл Жезус (Бернарду Силва 58)
Главный тренер: Гвардиола Хосеп.
«Ньюкасл Юнайтед»: Дубравка, Кларк (Мерфи 81), Дамметт, Лассельс, Фернандес, Йедлин, Ки, Диаме, Кенеди (Атсу 54), Рондон (Хоселу 73), Перес
Главный тренер: Бенитес Рафаэль.
Судья: Фрэнд Кевин.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка.
В прошлом туре «Манчестер Сити» сыграл вничью с «Вулверхэмптоном».
Киэнджин топ. Проорал с авы. Кто не в теме, у феномена-9 (он же John_Wick) стоит на аве главный герой этого фильма, а киэнджин поставил на аву персонажа, который заказал убийство Джона Уика)
Киэнджин топ. Проорал с авы. Кто не в теме, у феномена-9 (он же John_Wick) стоит на аве главный герой этого фильма, а киэнджин поставил на аву персонажа, который заказал убийство Джона Уика)
Оба приятные тренеры.
Оба приятные тренеры.
Всегда говорил, что Беня - топ-тренер. Игру он поставил, но всё же отсутствие класса дает о себе знать.
Всегда говорил, что Беня - топ-тренер. Игру он поставил, но всё же отсутствие класса дает о себе знать.
Кипер сорок тащил как мог, но один в поле не воин.) В конце Кун нереально затупил, когда не отдал на пустые ворота. Ну и голешник от Уокера стоит отметить, классно положил.
Кипер сорок тащил как мог, но один в поле не воин.) В конце Кун нереально затупил, когда не отдал на пустые ворота. Ну и голешник от Уокера стоит отметить, классно положил.
PS А Так МС с логичной победой и Гвардиолу тоже, Уокер красаву 92ил.
PS А Так МС с логичной победой и Гвардиолу тоже, Уокер красаву 92ил.
Манчестер с победой!
Манчестер с победой!