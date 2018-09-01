«Челси» одержал победу над «Борнмутом»

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Россия. Премьер-Лига
  • Испания. Примера
  • Англия. Премьер-Лига
  • Италия. Серия A
  • Австрия. Бундеслига
  • Албания. Суперлига
  • Англия. Чемпионшип
  • Аргентина. Примера
  • Беларусь. Высшая лига
  • Бельгия. Первый дивизион А
  • Болгария. Первая лига
  • Бразилия. Серия А
  • Венгрия. Чемпионат I
  • Германия. Бундеслига
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Греция. Суперлига
  • Дания. Суперлига
  • Израиль. Премьер-Лига
  • Испания. Сегунда
  • Италия. Серия B
  • Катар. Старс Лига
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Китай. Суперлига
  • Мексика. Лига МХ
  • Молдова. Национальный дивизион
  • Нидерланды. Ередивизи
  • Норвегия. Высшая лига
  • Польша. Экстракласса
  • Португалия. Примейра
  • Россия. 2-й дивизион. Запад
  • Россия. 2-й дивизион. Урал-Приволжье
  • Россия. 2-й дивизион. Центр
  • Россия. 2-й дивизион. Юг
  • Россия. Премьер-Лига U21
  • Россия. Премьер-Лига Крыма
  • Румыния. Лига 1
  • Сербия. Суперлига
  • Словения. Первая Лига
  • США. МЛС
  • Турция. Супер-Лига
  • Украина. Первая лига
  • Украина. Премьер-Лига
  • Франция. Лига 1
  • Хорватия. Первая лига
  • Чехия. Высшая лига
  • Швейцария. Суперлига
  • Швеция. Аллсвенскан
  • Шотландия. Премьер-Лига
  • Япония. J-Лига 1
Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 4 тур 1 X 2
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб КардиффКардифф -:- Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб БернлиБернли -:- Логотип футбольный клуб Ман Юнайтед (Манчестер)Ман Юнайтед - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб УотфордУотфорд -:- Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм - - -
Германия. Бундеслига 2018/2019, 2 тур 1 X 2
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ Лейпциг -:- Логотип футбольный клуб Фортуна (Дюссельдорф)Фортуна - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Шальке-04 (Гельзенкирхен)Шальке-04 -:- Логотип футбольный клуб Герта (Берлин)Герта - - -
Испания. Примера 2018/2019, 3 тур 1 X 2
13:00 сегодня Логотип футбольный клуб Леванте (Валенсия)Леванте -:- Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсия - - -
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона -:- Логотип футбольный клуб УэскаУэска - - -
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)Бетис -:- Логотип футбольный клуб СевильяСевилья - - -
Италия. Серия А 2018/2019, 3 тур 1 X 2
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио -:- Логотип футбольный клуб ФрозинонеФрозиноне - - -
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Сампдория (Генуя)Сампдория -:- Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)Наполи - - -
Россия. Премьер-Лига 2018/2019, 6 тур 1 X 2
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Енисей (Красноярск)Енисей -:- Логотип футбольный клуб Арсенал Т (Тула)Арсенал Т - - -
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М -:- Логотип футбольный клуб ОренбургОренбург - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит -:- Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М - - -
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)Ахмат -:- Логотип футбольный клуб УфаУфа - - -
Франция. Лига 1 2018/2019, 4 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб МонакоМонако -:- Логотип футбольный клуб МарсельМарсель - - -
Шотландия. Премьер-Лига 2018/2019, 4 тур 1 X 2
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Селтик (Глазго)Селтик -:- Логотип футбольный клуб Рейнджерс (Глазго)Рейнджерс - - -
ГлавнаяНовости

«Челси» одержал победу над «Борнмутом»

вчера, 18:51
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)2 : 0Логотип футбольный клуб БорнмутБорнмутМатч завершен

«Челси» обыграл «Борнмут» в матче 4-го тура АПЛ.

Лондон, стадион «Стэмфорд Бридж»

«Челси» - «Борнмут» 2:0 (0:0)
Голы: Педро 72, Азар 85

«Челси»: Кепа, Аспиликуэта, Рюдигер, Луис, Алонсо, Канте, Жоржиньо, Ковачич (Лофтус-Чик 79), Виллиан (Педро 65), Мората (Жиру 61), Азар
Главный тренер: Сарри Маурицио.

«Борнмут»: Бегович, Смит (Айб 80), Кук, Аке, Рико, Фрэнсис, Джефферсон Лерма (Кук 88), Гослинг, Фрэйзер, Кинг (Муссе 80), Уилсон
Главный тренер: Хоу Эдди.

Предупреждения: Гослинг 20, Алонсо 33, Канте 55, Джефферсон Лерма 70

Судья: Мэйсон Ли.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка. 

Напомним, что в предыдущем туре «Челси» обыграл «Ньюкасл».

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Реал» разгромил «Леганес»
Вчера, 23:38 52
«Ювентус» одержал победу над «Пармой»
Вчера, 23:23 71
Мадридский «Атлетико» уступил «Сельте»
Вчера, 21:31 41
«Бавария» разгромила «Штутгарт»
Вчера, 21:27 11
«Манчестер Сити» переиграл «Ньюкасл»
Вчера, 21:23 25
«Краснодар» на последних минутах вырвал победу у «Локомотива»
Вчера, 20:56 311
Обсудить
Все комментарии
Игорь Солнцев
Игорь Солнцев
вчера в 22:56
Челси с победой!
311
311
вчера в 20:48
Похоже, английский топ-4 на сезон определен!)
dimagas1
dimagas1
вчера в 20:30
Вест Хэм снова проиграл.Я вот и не думал что у Пелегрини будут такие проблемы.
drug01
drug01
вчера в 20:21
Сегодня Челси был сильней!!!!!!
VIPded
VIPded
вчера в 20:06
Так держать, Челси!!!
EAGuar As
EAGuar As
вчера в 19:47
С победой .
Санчо Панса
Санчо Панса
вчера в 19:46
И все - таки синие дожали вишенок! Класс есть класс) Сарри отлично начал английскую карьеру, стоит признать.
dark_Akex
dark_Akex
вчера в 19:26
azkan:
Но не до конца. Нужна победа на их поле)
Так это ещё нескоро. Но конечно же надо. )))
azkan
azkan
вчера в 19:18
dark_Akex:
Ставим галочку, этим тоже отомстили. ))) Синих с победой.))
Но не до конца. Нужна победа на их поле)
волгoдoн
волгoдoн
вчера в 19:13
dark_Akex:
Игра напоминает Ливерпуль прошлых сезонов. Вроде мяч у нас, но всегда страшно за защиту.
Это Сарри. Красиво.
Медив
Медив
вчера в 19:11
dzvinka:
аналогично, я не верил что получится Челси выиграть хотя бы 2 игры в ряд.
Ну все еще есть ощущение везения. Разве что Хаддер был обыгран без вопросов. Остальные победы довольно на тонкого...
Nickolai S
Nickolai S
вчера в 19:08
dark_Akex:
Игра напоминает Ливерпуль прошлых сезонов. Вроде мяч у нас, но всегда страшно за защиту.
У Наполи при курилке была ровно та же легковесность: вроде и владеют и забивают, но и пропускают с какой-то поразительной лёгкостью.
dzvinka
dzvinka
вчера в 19:08
Медив:
Не без приключений, но какая разница? 4 из 4. Это более чем выше всех моих ожиданий перед стартом сезона
аналогично, я не верил что получится Челси выиграть хотя бы 2 игры в ряд.
dzvinka
dzvinka
вчера в 19:06
Ну без педро им никуда!))
The Frei
The Frei
вчера в 19:04
DXTK:
Поздравляю Челси с победой, Лондонские клубы должны оказывать давление на лидера АПЛ
Не не не, пусть давление кто нить другой оказывает. Там где начинается давление, заканчиваются троффеи, пусть лучше другие оказывают давление на нас.
dark_Akex
dark_Akex
вчера в 19:04
Игра напоминает Ливерпуль прошлых сезонов. Вроде мяч у нас, но всегда страшно за защиту.
волгoдoн
волгoдoн
вчера в 19:02
Снова Педро тащит Чукотку. Классика жанра.
dark_Akex
dark_Akex
вчера в 19:01
ROMA DROGBA:
Вроде первый сухой матч в сезоне
Второй сухарь, 1-ом туре 0-3 на выезде Хаддерсфилдом.
ROMA DROGBA
ROMA DROGBA
вчера в 19:01
Медив:
Не, второй
Ах да, Хадр
311
311
вчера в 19:01
Всех Синих с победой! Шаг за шагом движемся в правильном направлении!)
DXTK
DXTK
вчера в 19:00
Поздравляю Челси с победой, Лондонские клубы должны оказывать давление на лидера АПЛ
Strikers188
Strikers188
вчера в 19:00
Великий Педро в одиночку вытащил матч.
Медив
Медив
вчера в 18:59
ROMA DROGBA:
Вроде первый сухой матч в сезоне
Не, второй
ROMA DROGBA
ROMA DROGBA
вчера в 18:58
Вроде первый сухой матч в сезоне
azkan
azkan
вчера в 18:57
С победой синих! Хоть и владели, перебили и переигрывали было трудно вскрыть защиту Борнмута. Алонсо красава. Днорату на скамейку. Лучше уж Жиру со своим мужским характером, хоть и тоже не забивает. Азар средненько но важный гол забил!
Сарри работать и работать.
FERIS
FERIS
вчера в 18:56
Челси с уверенной победой!
dimagas1
dimagas1
вчера в 18:55
Сложная победа,следующие туры по идее будут еще сложнее.
dark_Akex
dark_Akex
вчера в 18:54
Ставим галочку, этим тоже отомстили. ))) Синих с победой.))
Медив
Медив
вчера в 18:54
Не без приключений, но какая разница? 4 из 4. Это более чем выше всех моих ожиданий перед стартом сезона
cevin cigan
cevin cigan
вчера в 18:53
"Пенсов" с победой! Нормально так сыгранули,пора бы уже.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100