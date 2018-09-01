«Челси» одержал победу над «Борнмутом»

«Челси» обыграл «Борнмут» в матче 4-го тура АПЛ.
Лондон, стадион «Стэмфорд Бридж»
«Челси» - «Борнмут» 2:0 (0:0)
Голы: Педро 72, Азар 85
«Челси»: Кепа, Аспиликуэта, Рюдигер, Луис, Алонсо, Канте, Жоржиньо, Ковачич (Лофтус-Чик 79), Виллиан (Педро 65), Мората (Жиру 61), Азар
Главный тренер: Сарри Маурицио.
«Борнмут»: Бегович, Смит (Айб 80), Кук, Аке, Рико, Фрэнсис, Джефферсон Лерма (Кук 88), Гослинг, Фрэйзер, Кинг (Муссе 80), Уилсон
Главный тренер: Хоу Эдди.
Предупреждения: Гослинг 20, Алонсо 33, Канте 55, Джефферсон Лерма 70
Судья: Мэйсон Ли.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка.
Напомним, что в предыдущем туре «Челси» обыграл «Ньюкасл».
Хоть и было доминирование, но у Борнмута было тоже достаточно моментов чтобы забить.
Высокая линия защиты все-таки вещь страшная и хрупкая, а Луиз-Рюдигер далеко не идеальные защитники.
Также понравились замены Сарри, без всякого затягивания, все кто должен был выйти - вышли. И что самое приятное замены сыграли на 100% - голевая и гол.
Но и хочется выделить Эдди ХАУ и Борнмут, с каждым сезоном команда становится все сильнее, но удивительно было видеть такой оборонительный/контратакующий Борнмут.
Хоть и было доминирование, но у Борнмута было тоже достаточно моментов чтобы забить.
Высокая линия защиты все-таки вещь страшная и хрупкая, а Луиз-Рюдигер далеко не идеальные защитники.
Также понравились замены Сарри, без всякого затягивания, все кто должен был выйти - вышли. И что самое приятное замены сыграли на 100% - голевая и гол.
Но и хочется выделить Эдди ХАУ и Борнмут, с каждым сезоном команда становится все сильнее, но удивительно было видеть такой оборонительный/контратакующий Борнмут.