ПСЖ с трудом обыграл новичка чемпионата Франции

ПСЖ одержал непростую победу над «Нимом» в матче 4-го тура чемпионата Франции.
Ним, стадион «Стад де Костье»
«Ним» - ПСЖ 2:4 (0:2)
Голы: Бобишон 63, Саванье 71 (пенальти) - Неймар 36, Анхель Ди Мария 40, Мбаппе 77, Кавани 90+3
«Ним»: Бернардони, Ландре, Бриансон, Пакьес, Алакуш, Саванье, Вальс, Диалло (Бобишон 46), Гийом (Депре 66), Рипар, Тиуб
Главный тренер: Блакар Бернар.
«Пари Сен-Жермен»: Ареоля, Кимпембе, Силва, Нсоки (Керер 66), Менье, Неймар, Рабьо, Маркиньос, Кавани, Анхель Ди Мария (Дракслер 82), Мбаппе
Главный тренер: Тухель Томас.
Предупреждения: Диалло 3, Мбаппе 18, Неймар 51, Менье 58
Удаления: Мбаппе 90+4, Саванье 90+5
В прошлом туре ПСЖ одержал победу над «Анже».
Хотя глорье ПСЖ это и есть глоры Рояля.
PS Ну ПСЖ мешок что в очередной раз доказал, без денег этот клуб в 3 лиге играл бы.
Хотя глорье ПСЖ это и есть глоры Рояля.
PS Ну ПСЖ мешок что в очередной раз доказал, без денег этот клуб в 3 лиге играл бы.