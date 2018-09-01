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ПСЖ с трудом обыграл новичка чемпионата Франции

вчера, 19:55
НимЛоготип футбольный клуб Ним2 : 4Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

ПСЖ одержал непростую победу над «Нимом» в матче 4-го тура чемпионата Франции.

Ним, стадион «Стад де Костье»

«Ним» - ПСЖ 2:4 (0:2)
Голы: Бобишон 63, Саванье 71 (пенальти) - Неймар 36, Анхель Ди Мария 40, Мбаппе 77, Кавани 90+3

«Ним»: Бернардони, Ландре, Бриансон, Пакьес, Алакуш, Саванье, Вальс, Диалло (Бобишон 46), Гийом (Депре 66), Рипар, Тиуб
Главный тренер: Блакар Бернар.

«Пари Сен-Жермен»: Ареоля, Кимпембе, Силва, Нсоки (Керер 66), Менье, Неймар, Рабьо, Маркиньос, Кавани, Анхель Ди Мария (Дракслер 82), Мбаппе
Главный тренер: Тухель Томас.

Предупреждения: Диалло 3, Мбаппе 18, Неймар 51, Менье 58

Удаления: Мбаппе 90+4, Саванье 90+5

В прошлом туре ПСЖ одержал победу над «Анже».

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Все комментарии
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok
вчера в 21:21
В ЛЧ будут интересные матчи между ПСЖ и Ливерпулем. Очередное противостояние Тухеля и Клоппа
mavrid05
mavrid05
вчера в 21:08
только что посмотрел обзор оказывается ДиМария с углового забил гол, явно недооценивает звезду Диму
mavrid05
mavrid05
вчера в 21:00
Мария топ ключевой игрок ПСЖ
cevin cigan
cevin cigan
вчера в 20:58
DXTK:
А где глоры ПСЖ или они исчезли после того как в прошлом сезоне вылетели от Реала в ЛЧ? Хотя глорье ПСЖ это и есть глоры Рояля. PS Ну ПСЖ мешок что в очередной раз доказал, без денег этот клуб в 3 лиге играл бы.
Ты когда глупости перестанешь нести? Где ПСЖ и где Реал,какая связь??? И второй друг Апсни плюсует твой бред.................
DXTK
DXTK
вчера в 20:02
А где глоры ПСЖ или они исчезли после того как в прошлом сезоне вылетели от Реала в ЛЧ?

Хотя глорье ПСЖ это и есть глоры Рояля.

PS Ну ПСЖ мешок что в очередной раз доказал, без денег этот клуб в 3 лиге играл бы.
Георгий Додонов
Георгий Додонов
вчера в 20:02
Не собрались.
нечитайло
нечитайло
вчера в 20:00
расслабон
Bayern Best
Bayern Best
вчера в 19:59
Эх,Ним,Ним.
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