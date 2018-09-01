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«Интер» разгромил «Болонью»

вчера, 20:53
БолоньяЛоготип футбольный клуб Болонья0 : 3Логотип футбольный клуб Интернационале (Милан)ИнтернационалеМатч завершен

«Интер» одержал победу над «Болоньей» в матче 3-го тура чемпионата Италии.

Болонья, стадион «Ренато ДальАра»

«Болонья» - «Интер» 0:3 (0:0)
Голы: Наингголан 67, Кандрева 82, Перишич 85

«Болонья»: Скорупски, Ларангейра, Хеландер, де Майо (Орсолини 72), Джемайли, Поли (Оквонкво 75), Пульгар, Дейкс, Маттьелло, Сантандер, Фальчинелли (Дестро 79)
Главный тренер: Индзаги Филиппо.

«Интернационале»: Ханданович, Шкриньяр, де Врей, Асамоа, Д'Амброзио (Врсалько 86), Наингголан (Весино 77), Гальярдини, Брозович, Кейта (Кандрева 79), Перишич, Политано
Главный тренер: Спаллетти Лучано.

Предупреждения: Джемайли 60, Гальярдини 88

Судья: Ди Белло Марко.

В прошлом туре «Интер» сыграл вничью с «Торино».

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Все комментарии
MescиБОГ
MescиБОГ
сегодня в 01:05
Интер своей игрой не дает покоя многим смотрю)
Великий Князь
Великий Князь
вчера в 23:38
Bekelman55:
нее. это по желтым карточкам =D
Тоже вариант)
Bekelman55
Bekelman55
вчера в 23:17
Великий Князь:
Только если по офсайдам, аха-ха) Акстись, моськолюб)
нее. это по желтым карточкам =D
Vain
Vain
вчера в 23:11
Спаллетти наконец-то решил выставить диспетчера на помощь пусть и единственному центрфорварду. Результат по сравнению с предыдущим матчем на лицо. К слову, центрфорвардом Кейта вообще-то не является, поэтому особо сильной критике парня подвергать не стоит за неудачную игру. Очень рад Радже, отличный дебют. Рассчитываю, что именно он наконец станет тем недостающим звеном, которое свяжет атаку и полузащиту в единую цепь, хотя при всех своих достоинствах Наиннголан не АПЗ, а классический мощный хавбек центра поля, умеющий здорово подключаться к атакам. Он был бы идеален на позиции вместо Гальярдини, но надеюсь получится из него и треквартиста, при условии, что Мартинес составит Икарди пару в нападении.
Жалко, что Спал по прежнему уповает преимущественно на фланги и в Интере какой-то переизбыток уже тех, кто может сыграть в качестве вингера/латераля.
ErnestobossValverde
ErnestobossValverde
вчера в 23:07
Великий Князь:
Я и не переживаю за это. Просто они так опять могут занять чужое место в ЛЧ. В ЛЧ я им желаю краха и побольше травм.
    Великий Князь
    Великий Князь
    вчера в 22:53
    Artemon9:
    Князь, не переживай. Интеру не скоро светит чемпионство.. P.S. в ЛЧ я Интер буду тоже поддерживать. Италия все-таки
    Я и не переживаю за это. Просто они так опять могут занять чужое место в ЛЧ.
    В ЛЧ я им желаю краха и побольше травм.
    Artemon9
    Artemon9
    вчера в 22:38
    Великий Князь:
    Аха-ха), держите китайские карманы шире, картонщики и убитые горем барсучки)
    Князь, не переживай. Интеру не скоро светит чемпионство..
    P.S. в ЛЧ я Интер буду тоже поддерживать. Италия все-таки
    Artemon9
    Artemon9
    вчера в 22:36
    MescиБОГ:
    Интер-Ювентус 8:0 будет
    Не смеши. Такое только в Fifa и PES возможно
    BESTjuventus10
    BESTjuventus10
    вчера в 22:32
    Barsss17:
    Наоборот будет только в твоих мечтах. А Интер всегда будет над миланом и над ювентусом, плачь
      Кабинетный Рояль
      Кабинетный Рояль
      вчера в 22:23
      Мои поздравления нашим кабинетным братьям.
      Вильям Уолесс
      Вильям Уолесс
      вчера в 22:22
        MescиБОГ
        MescиБОГ
        вчера в 22:20
        новые глоры Юве вообще не понимают о чем речь, но Интер не любить не могут, Барселона не дает покоя больше гораздо, очень сильно она им насолила.
        ErnestobossValverde
        ErnestobossValverde
        вчера в 22:07
          Zen-Aku
          Zen-Aku
          вчера в 21:52
          У княжка не хило так пригорает)) Лайкает сам себя со всех своих фейковых аков только так)))
          GvardiSUPER
          GvardiSUPER
          вчера в 21:41
          Чемпионская игра Интера. Скоро сметет мешки из турина и милана в серию в
          ВТОРОЙ КЛУБ МИЛАНА ЭНТОР
          ВТОРОЙ КЛУБ МИЛАНА ЭНТОР
          вчера в 21:39
          юани ребя наши зарешали)) мы чампионы сериала
          Миланский дворник
          Миланский дворник
          вчера в 21:35
          8 марта 1908 года мы знатно гульнули, а на утро 9 марта 1908 года я забыл вынести мусор. На том месте и образовался интернациАнале. Простите меня, люди добрые.
          Barsss17
          Barsss17
          вчера в 21:35
          3веробой:
          Скоро ЛЧ стартует. Там всё будет наоборот.
          Наоборот будет только в твоих мечтах. А Интер всегда будет над миланом и над ювентусом, плачь
          Barsss17
          Barsss17
          вчера в 21:33
          Мальвина пришла, князька лайкует) ничегог тут не меняется) Ахахахахааха
          3веробой
          3веробой
          вчера в 21:31
          Скоро ЛЧ стартует. Там всё будет наоборот.
          Брулин
          Брулин
          вчера в 21:30
          Неужели Кандрева?))) Браво, Нерадзурри!)
          Микки Маус из Милана
          Микки Маус из Милана
          вчера в 21:29
          Вот Милан вчера сильно сыграл, а интер просто позорники, 70 минут бегали как импотенты между трупов из Болоньи)
          Верещагин
          Верещагин
          вчера в 21:28
          Zen-Aku:
          Ну наконец-то выиграли!.. Всех Интеристов с первыми 3 очками в сезоне!! С Дебютом Раджа!!! Продолжай в том же духе!!!!
          Просит у публики налить?
          Верещагин
          Верещагин
          вчера в 21:26
          Раз в год и палка стреляет.
          FILL3286
          FILL3286
          вчера в 21:25
          балласт нечаено победил,скоро все станет на свои места!
          А в лч будут биты как подсолнух
          Великий Князь
          Великий Князь
          вчера в 21:25
          Рoнальдиньo:
          ты уже получил ?)
          Выслал тебе "новой поштой", ешь не обляпайся. Аха-ха)
          Великий Князь
          Великий Князь
          вчера в 21:24
          joma_inter:
          Бомбит у тебя да, это хорошо!
          Аха-ха), конечно хорошо. Мердосы набрали 4 очка в трёх матчах с аутсайдерами, из которых 3 за юани. )
          joma_inter
          joma_inter
          вчера в 21:22
          Великий Князь:
          Только вот игр с Болоньей лишь две. Аха-ха) Надеюсь этот дог больше не повторится и принтор накроется медным тазом уже в следующем туре.
          Бомбит у тебя да, это хорошо!
          Великий Князь
          Великий Князь
          вчера в 21:21
          MescиБОГ:
          Интер-Ювентус 8:0 будет
          Только если по офсайдам, аха-ха)
          Акстись, моськолюб)
          BESTjuventus10
          BESTjuventus10
          вчера в 21:19
          Великий Князь:
          И то не набрать, а купить.
          скорее всего. унылым то много денег и не надо особо.
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