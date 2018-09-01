«Интер» разгромил «Болонью»

«Интер» одержал победу над «Болоньей» в матче 3-го тура чемпионата Италии.
Болонья, стадион «Ренато ДальАра»
«Болонья» - «Интер» 0:3 (0:0)
Голы: Наингголан 67, Кандрева 82, Перишич 85
«Болонья»: Скорупски, Ларангейра, Хеландер, де Майо (Орсолини 72), Джемайли, Поли (Оквонкво 75), Пульгар, Дейкс, Маттьелло, Сантандер, Фальчинелли (Дестро 79)
Главный тренер: Индзаги Филиппо.
«Интернационале»: Ханданович, Шкриньяр, де Врей, Асамоа, Д'Амброзио (Врсалько 86), Наингголан (Весино 77), Гальярдини, Брозович, Кейта (Кандрева 79), Перишич, Политано
Главный тренер: Спаллетти Лучано.
Предупреждения: Джемайли 60, Гальярдини 88
Судья: Ди Белло Марко.
В прошлом туре «Интер» сыграл вничью с «Торино».