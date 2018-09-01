«Краснодар» на последних минутах вырвал победу у «Локомотива»

«Краснодар» одержал победу над «Локомотивом» в матче 6-го тура РПЛ.
Краснодар, стадион «Краснодар»
«Краснодар» - «Локомотив» 2:1 (1:1)
Голы: Вандерсон Масиэль 38, Сулейманов 90+4 - Мануэл Фернандеш 31 (пенальти)
«Краснодар»: Крицюк, Рамирес, Спаич, Мартынович, Стоцкий, Мамаев (Шишкин 82), Каборе, Газинский (Сулейманов 77), Классон, Игнатьев, Вандерсон Масиэль (Куэва 76)
Главный тренер: Мусаев Мурад.
«Локомотив»: Гильерме, Рыбус, Кверквелия, Чорлука, Игнатьев, Крыховяк, Денисов, Мануэл Фернандеш, Миранчук (Баринов 75), Фарфан (Эдер 79), Смолов (Миранчук 56)
Главный тренер: Семин Юрий.
Предупреждения: Мамаев 52, Вандерсон Масиэль 60, Спаич 67, Рамирес 87
Судья: Безбородов Владислав.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка.
В прошлом туре «Краснодар» сыграл вничью с «Оренбургом».
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