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«Краснодар» на последних минутах вырвал победу у «Локомотива»

вчера, 20:56
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар2 : 1Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

«Краснодар» одержал победу над «Локомотивом» в матче 6-го тура РПЛ.

Краснодар, стадион «Краснодар»

«Краснодар» - «Локомотив» 2:1 (1:1)
Голы: Вандерсон Масиэль 38, Сулейманов 90+4 - Мануэл Фернандеш 31 (пенальти)

«Краснодар»: Крицюк, Рамирес, Спаич, Мартынович, Стоцкий, Мамаев (Шишкин 82), Каборе, Газинский (Сулейманов 77), Классон, Игнатьев, Вандерсон Масиэль (Куэва 76)
Главный тренер: Мусаев Мурад.

«Локомотив»: Гильерме, Рыбус, Кверквелия, Чорлука, Игнатьев, Крыховяк, Денисов, Мануэл Фернандеш, Миранчук (Баринов 75), Фарфан (Эдер 79), Смолов (Миранчук 56)
Главный тренер: Семин Юрий.

Предупреждения: Мамаев 52, Вандерсон Масиэль 60, Спаич 67, Рамирес 87

Судья: Безбородов Владислав.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка.

В прошлом туре «Краснодар» сыграл вничью с «Оренбургом».

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Охотник на бакланов
Охотник на бакланов
сегодня в 01:12
свирепый:
Приятно читать людей с конкретными фактами. Можно вопрос? Кто такой Северный-Лазурный? Понятно, что Стёпа-Гена и тот кто на пупсиках, илюхах и прочих славновых - разные люди. Стёпа без него, кстати, вообще ничего не может. Такое ощущение, что Стёпа-Гена у того второго просто как лицо для помидор.
Степа-Гена и сам может много, я уже писал, у него 80 акков. Просто сейчас за него всю работу выполняет Славнов, который круглосуточно на сайте.
Кто это такой, сложно сказать - основного аккаунта у него нет. Также у него нет и самоидентефикации на сайте, не знаю, как по другому сказать.
У него минимум 200 аккаунтов для участия в конкурсе прогнозов. Количество аккаунтов и времяпровождение на сайте дают ему возможность выводить по 10-15 своих аккаунтов в призы (из 20 мест). Это можно посмотреть в разделе новостей "конкурс прогнозов".
С аккаунтов, с которых первые ставки в начале нового месяца были успешны, он пишет в ветках РПЛ, попутно выводя себя в топ. Пишет про пупсиков и т.д. При необходимости подключает для самолайканья и другие аккаунты.
В отличие от литейного, этот всеяден и забирает топы в любых новостях про Спартак, иногда и про другие клубы. Вот как-то так.
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 01:11
свирепый:
Господи, озеро, какой же ты...кхм...смешной. Ты всеми тремя этими ставил дизлайки на мой аккаунт «Против Стукачей». Ребёнок пятилетний и то бы получше запрятал акки свои. А то, что ты отрицаешь, вообще смех)
Приведи пример, докажи, на какой акк я тебе ставил? только не пропадай!!!
свирепый
свирепый
сегодня в 01:09
    Байкал-38
    Байкал-38
    сегодня в 01:05
    Охотник на бакланов:
    Я - сам по себе. Я, в свое время, создал клоны только для того, чтобы узнать, сколько акков у литейного и второго клоновода. Я никому не "объявлял войны", в том числе и тебе. Твои три аккаунта, это Байкал-38, Байкал Иркутск и Земля по имени солнце. Глупо с твоей стороны отрицать то, что лежит на поверхности. Манго свои клоны замаскировал гораздо лучше.
    Откуда ты знаешь, что это мои клоны? Два одинаковых Байкала мои и я этого не скрываю!
    Тут за последнее время на меня долго гнал только один! Князь вы ли это? Снимайте маску и так всё понятно!!!
    Да мне сегодня говорили, про псж араба или как его, я всё думал кто это, но на тебя князь не думал, а тут косяк! Другим даже смысла нет обозначать!!!
    mangoх12
    mangoх12
    сегодня в 01:03
    Ладно, ребят, всем покеда. На спартачей никогда не злюсь, свои родные, без них было бы скучно).. ну а свирепым и жутким еще работать и работать ..
    свирепый
    свирепый
    сегодня в 01:02
    Охотник на бакланов:
    Геннадий, конечно. Просто очень тщательно скрывается. Имя "Степан" к нему прилипло из-за неудачных расследований, проведенных другими пользователями. Мое расследование (можно найти в моих сообщениях) попало в самую точку, он даже пытался по ip меня вычислить. После этого он решил, все-таки, заделаться "Степаном", хотя изначально отрицал это имя.
    Приятно читать людей с конкретными фактами. Можно вопрос? Кто такой Северный-Лазурный? Понятно, что Стёпа-Гена и тот кто на пупсиках, илюхах и прочих славновых - разные люди. Стёпа без него, кстати, вообще ничего не может. Такое ощущение, что Стёпа-Гена у того второго просто как лицо для помидор.
    амурец
    амурец
    сегодня в 00:59
    жаль что Локо проиграл, но сами в этом виноваты, будем надеятся, что дальше пойдут победы
    Охотник на бакланов
    Охотник на бакланов
    сегодня в 00:58
    Байкал-38:
    Ну вот видишь все водишь ты мелкий троль! Твои "братья" обещаются меня извести и ты один из клонов, этой братии и у тебя отмазки! Если ты хоть, что то из себя представлял то сказал бы! Самый прикол про 3 акка!!! Ну во первых у меня 2 их! третьий я знаю чей который мне приписали, но это не суть, суть, что ты слился!!! Все мечтают, а ты клон обещаешь, а тут рыбёшка! Смешно!!!
    Я - сам по себе. Я, в свое время, создал клоны только для того, чтобы узнать, сколько акков у литейного и второго клоновода. Я никому не "объявлял войны", в том числе и тебе.
    Твои три аккаунта, это Байкал-38, Байкал Иркутск и Земля по имени солнце.
    Глупо с твоей стороны отрицать то, что лежит на поверхности.
    Манго свои клоны замаскировал гораздо лучше.
    mangoх12
    mangoх12
    сегодня в 00:57
    Охотник на бакланов:
    По твоему стилю речи и поведению на сайте вообще, я бы дал 14-18, честно.
    Ну весело мне вас троллить, и сайт к этому располагает. Ну а так спасибо конечно) я бы не против скинуть годки) Ну армейку я проходил в далеком 89 м))
    Байкал-38
    Байкал-38
    сегодня в 00:55
    cska.78:
    Спасибо конечно, не поеду :)
    Обещать не буду, но может сам выберусь! А так всегда рады!!!
    Байкал-38
    Байкал-38
    сегодня в 00:54
    Охотник на бакланов:
    Зачем ты мне нужен? Слишком мелкая рыбка. Своими тремя аккаунтами даже в топ не можешь себя вывести)
    Ну вот видишь все водишь ты мелкий троль! Твои "братья" обещаются меня извести и ты один из клонов, этой братии и у тебя отмазки! Если ты хоть, что то из себя представлял то сказал бы! Самый прикол про 3 акка!!! Ну во первых у меня 2 их! третьий я знаю чей который мне приписали, но это не суть, суть, что ты слился!!!
    Все мечтают, а ты клон обещаешь, а тут рыбёшка! Смешно!!!
    mangoх12
    mangoх12
    сегодня в 00:53
    MescиБОГ:
    Да нет, обычный школьник наверное, а не Ванга. До 18 считать умеет, значит класс 3 максимум.
    по себе судит, ну это понятно)
    cska.78
    cska.78
    сегодня в 00:53
    Спасибо конечно, не поеду :)
    MescиБОГ
    MescиБОГ
    сегодня в 00:51
    mangoх12:
    а ты знаешь сколько мне лет ?)) Ванга наверно)
    Да нет, обычный школьник наверное, а не Ванга. До 18 считать умеет, значит класс 3 максимум.
    Охотник на бакланов
    Охотник на бакланов
    сегодня в 00:51
    mangoх12:
    а ты знаешь сколько мне лет ?)) Ванга наверно)
    По твоему стилю речи и поведению на сайте вообще, я бы дал 14-18, честно.
    mangoх12
    mangoх12
    сегодня в 00:49
    Охотник на бакланов:
    Ты в пять лет зарегался на соккере?) Это достижение)
    а ты знаешь сколько мне лет ?)) Ванга наверно)
    Охотник на бакланов
    Охотник на бакланов
    сегодня в 00:48
    mangoх12:
    )) Мне проще, я тут с Января 2008 года , червонец справил ))) Уже стольких прошел и модеров особенно, которые мой основной акк Mango удаляли , так что я не парюсь)
    Ты в пять лет зарегался на соккере?)
    Это достижение)
    makerdream
    makerdream
    сегодня в 00:46
    Локомотивы они такие!
    mangoх12
    mangoх12
    сегодня в 00:46
    MescиБОГ:
    он снова туда пошел, в модерку , задели видать его сильно) бомбануло пацана): свирепый Сегодня 00:37 ответ пользователю alexgurzan (раскрыть) Вам чем помешали два новых аккаунта «исключительный» и «образцовый»? А решат подобные слова то, что я оставлю ваш сайт. Его освещать своим пристуствием будут только «хорошие» пользователи, как куприн или стёпа, читать которых собираются толпы юзеров.
    непонимает что из-за его акков уже кластер полный, сервер то не резиновый )
    Охотник на бакланов
    Охотник на бакланов
    сегодня в 00:45
    Байкал-38:
    Поймай меня, я посмеюсь!!"!!!
    Зачем ты мне нужен?
    Слишком мелкая рыбка. Своими тремя аккаунтами даже в топ не можешь себя вывести)
    Байкал-38
    Байкал-38
    сегодня в 00:45
    cska.78:
    Будем посмотреть, уверен, что прибавят армейцы!
    Паха ты на Еню с Байком собираешься выезжать? Смотри ждём!!!! А если заранее предупредишь, самогоночки подготовлю со вкусным сальцом! Ну всё как любите!!!
    cska.78
    cska.78
    сегодня в 00:44
    Очень на это надеюсь! Пока все матчи выездные, скоро дома болелы должны помогать :)
    Охотник на бакланов
    Охотник на бакланов
    сегодня в 00:44
    свирепый:
    Так он Степан или Геннадий? А то я не люблю, например, бревно металлом называть. Хочется точной информации)
    Геннадий, конечно.
    Просто очень тщательно скрывается. Имя "Степан" к нему прилипло из-за неудачных расследований, проведенных другими пользователями. Мое расследование (можно найти в моих сообщениях) попало в самую точку, он даже пытался по ip меня вычислить.
    После этого он решил, все-таки, заделаться "Степаном", хотя изначально отрицал это имя.
    MescиБОГ
    MescиБОГ
    сегодня в 00:43
    mangoх12:
    Он уверен, что сбросил Барс-ф с сайта , он этим даже хвастался в модерке) Похоже потратил зря столько времени и усилий)
    он снова туда пошел, в модерку , задели видать его сильно) бомбануло пацана):

    свирепый
    Сегодня 00:37
    ответ пользователю alexgurzan (раскрыть)
    Вам чем помешали два новых аккаунта «исключительный» и «образцовый»? А решат подобные слова то, что я оставлю ваш сайт. Его освещать своим пристуствием будут только «хорошие» пользователи, как куприн или стёпа, читать которых собираются толпы юзеров.
    Байкал-38
    Байкал-38
    сегодня в 00:41
    cska.78:
    Будем посмотреть, уверен, что прибавят армейцы!
    Наш сибиряк Еня должен сохранится!!!
    cska.78
    cska.78
    сегодня в 00:41
    Убрать с сайта :) Флаг ему в руки и барабан на шею :)
    cska.78
    cska.78
    сегодня в 00:38
    Будем посмотреть, уверен, что прибавят армейцы!
    Байкал-38
    Байкал-38
    сегодня в 00:38
    cska.78:
    Николай, привет! Если честно, матч не смотрел, потом обзор гляну, сейчас US Open идет! А старт откровенно провалили, что ваши, что наши!
    Паха , а что у Вас с грибами? растут? Я тут набрал уже , первыми сегодня закусывал! Сейчас отмокают и сегодня поедим, хоть не выспался, но сейчас своих будить буду 6 утра ехать надо! Хоть за рулём не я!!!!!
    Байкал-38
    Байкал-38
    сегодня в 00:35
    cska.78:
    Николай, привет! Если честно, матч не смотрел, потом обзор гляну, сейчас US Open идет! А старт откровенно провалили, что ваши, что наши!
    Да Ваши выправляют, надо ещё делать скидку на обновления! Кстати перед чемпионатом в начале я думал для ЦСКА за евро кубки уцепиться ужу успех будет, сейчас смотрю, должны без проблем!
    Локо по составу за чемпионство с Зенитом и Спартаком боротся, но потери................... слов нету!!!!
    Короче пока эмоции!!!
    mangoх12
    mangoх12
    сегодня в 00:33
    MescиБОГ:
    Свирепый на ветке Реала барс-ф в топе, плохо работаешь смотрю) Иди скидывай его с трона)
    Он уверен, что сбросил Барс-ф с сайта , он этим даже хвастался в модерке) Похоже потратил зря столько времени и усилий)
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