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ЦСКА разгромил «Урал», Чалов оформил хет-трик

вчера, 18:24
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)4 : 0Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)УралМатч завершен

ЦСКА одержал победу над «Уралом» в матче 6-го тура РПЛ.

Москва, стадион «ВЭБ-Арена»

ЦСКА - «Урал» 4:0 (2:0)
Голы: Чалов 13, Чалов 31, Чалов 85, Бистрович 89

Нереализованный пенальти: - Бумаль Майега 51

«ЦСКА»: Акинфеев, Марио Фернандес, Магнуссон (Чернов 22), Бекао, Набабкин, Ефремов, Ахметов (Обляков 61), Бистрович, Влашич, Чалов, Абель Эрнандес (Бийол 77)
Главный тренер: Ганчаренко Виктор.

«Урал»: Годзюр, Брызгалов, Меркулов, Кулаков (Динга 42), Балажиц, Жигулёв (Егорычев 72), Димитров, Бикфалви, Бумаль Майега, Эль-Кабир, Панюков (Ильин 60)
Главный тренер: Парфенов Дмитрий.

Предупреждения: Брызгалов 4, Чернов 29, Панюков 33

Судья: Левников Кирилл.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка. 

В прошлом туре ЦСКА сыграл вничью с «Рубином».

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Все комментарии
stanichnik
stanichnik
сегодня в 00:14
Великолепный:
В Ростове одна команда, а в Москве четыре, почувствуй разницу!
В Ростове миллион, а в Москве 20 , как вам такая пропорция?
Bekelman55
Bekelman55
вчера в 23:18
MALOVAR:
своих два насчитал,второй и третий ,остальные два шальные
да нее. Дикань навыручал . Абель точно забить обязан был
MALOVAR
MALOVAR
вчера в 23:16
своих два насчитал,второй и третий ,остальные два шальные
Великолепный
Великолепный
вчера в 23:11
RussianMango:
Нашел чем гордиться...в Ростове 40000 было. Вот это поддержка...а у вас детский сад.
В Ростове одна команда, а в Москве четыре, почувствуй разницу!
Bekelman55
Bekelman55
вчера в 23:03
MALOVAR:
посмотрел обзор ,Чалов конечно монстр ,нападающий-убийца . Гол у Урала чистый отобрали ,до это Панюков не попал и пену не забили ,плюс первый гол армейцев чудной .вообщем счет не совсем по делу,но победа неоспорима
согласен. Счет не по делу. ЦСКА явно не все свои голы забили
Bekelman55
Bekelman55
вчера в 22:59
ласкер:
Вы далеки от футбола, договорняков со счетом 4:0 не бывает априори.
да? Говоришь, не бывает?
19 апреля 2008 года в матче чемпионата Украины «Металлист» выиграл дома у «Карпат» со счетом 4:0. После расследования обстоятельств этого матча, в августе 2010 года, контрольно-дисциплинарный комитет Федерации футбола Украины (ФФУ) пришел к выводу, что матч был договорным, лишил «Металлист» девяти очков и оштрафовал на 25 тысяч долларов. В знак протеста против этого решения Федерации тренер «Металлиста» Мирон Маркевич подал в отставку с поста тренера сборной Украины по футболу (его контракт был заключён с ФФУ).
Bekelman55
Bekelman55
вчера в 22:59
ласкер:
Вы далеки от футбола, договорняков со счетом 4:0 не бывает априори.
слушай. может посмотрим чисто по знаниям. кто больше к чему приблежен?
Ты, может. какую-то спортивную школу заканчивал ?Способен польностью изложить анализом действия игроков, а? Какими полномочиями ты вообще смеешь заявлять о том. что я знаю а что нет. Ты чем на меня наехал, ты
Примеры тебе
Bekelman55
Bekelman55
вчера в 22:56
ласкер:
Вы далеки от футбола, договорняков со счетом 4:0 не бывает априори.
приближенный. а я где-то назвал этот матч договорным?
Ты так близок, что даже простые слова не замечаешь.
Забавляет, когда не совсем понимающие что-то люди начинают думать что они что-то да знают.
Показывай. где я назвал это договорняком
RussianMango
RussianMango
вчера в 22:49
Нашел чем гордиться...в Ростове 40000 было. Вот это поддержка...а у вас детский сад.
Ruslik1982
Ruslik1982
вчера в 22:40
завтра столько же Зенит вынемет
Муслим90
Муслим90
вчера в 22:35
Когда же уже вылетит этот продажный клуб?!
Karkaz
Karkaz
вчера в 22:29
Гинер по ходу в ближайшее время еще разбогатеет на 20 лямов
ласкер
ласкер
вчера в 22:29
Вы далеки от футбола, договорняков со счетом 4:0 не бывает априори.
Bekelman55
Bekelman55
вчера в 22:26
Sem25:
Одноклубник, я не Спартач, но признаки договорняка, действительно, есть. Иванов Гинеру прежде игры сдавал, а сегодня...ты посмотри на статистику нарушений. Сравни с другими сегодняшними матчами.
в эпизоде с третьим голом действия защитника показались странными. Да Мог перехватывать.
Да и в моменте второго гола защитник не знал куда деться ( Кулаков вроде).
Пенальти, почему-то, бил Бумаль. Который в створ ворот то попасть не может обычно.
ЦСКА б и без договорняка справился с Уралом.
Великолепный
Великолепный
вчера в 22:26
Более 19 тысяч зрителей было на футбольном матче ПФК ЦСКА — «Урал» в Москве в рамках 6 тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ). Об этом сообщается в официальном микроблоге Twitter ПФК ЦСКА.

19 119 зрителей пришли на игру ЦСКА Урал!
Спасибо за потрясающую поддержку!🔴🔵

ПФК ЦСКА обыграл «Урал» со счетом 4:0 в субботу 1 сентября.

Матч стал самым посещаемым «домашним» матчем ПФК ЦСКА в этом сезоне РПЛ. Во 2 туре 19 тысяч 84 зрителя было на матче ПФК ЦСКА — «Ростов».

Более 19 тысяч зрителей, в среднем, было на матчаx РПЛ в этом сезоне, что на 37% больше, чем на играх прошлого сезона.
Великолепный
Великолепный
вчера в 22:24
Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон по-русски прокомментировал свое повреждение в матче 6-го тура РПЛ ЦСКА - "Урал" (4:0). Исландец был заменен на 22-минуте встречи.

- Я в восторге! Мы победили сегодня 4:0. Хочу поздравить Федора Чалова с хет-триком. Я немного травмировался и был вынужден покинуть поле, но сейчас со мной все в порядке. Спасибо всем болельщикам за поддержку сегодня, - написал Магнуссон в Твиттере по-русски.
MescиБОГ
MescиБОГ
вчера в 22:21
Sem25:
Одноклубник, я не Спартач, но признаки договорняка, действительно, есть. Иванов Гинеру прежде игры сдавал, а сегодня...ты посмотри на статистику нарушений. Сравни с другими сегодняшними матчами.
Поподробнее про признаки Сережа. Хочу знать мнение эксперта.
Jum13
Jum13
вчера в 22:19
Sem25:
Одноклубник, я не Спартач, но признаки договорняка, действительно, есть. Иванов Гинеру прежде игры сдавал, а сегодня...ты посмотри на статистику нарушений. Сравни с другими сегодняшними матчами.
Да - это всё Гинер. И я рад этому. Странно, но на евроарене ЦСКА тоже хорошо выступает. Наверное тоже Гинер.
P.S. Ты бы в церковь сходил бы - свечки поставил, вдруг пропадут везде мерещащиеся "признаки договорняка"
Sem25
Sem25
вчера в 22:11
Bekelman55:
спартачи сколько уже документов подтверждения договорной игры предъявили?
Одноклубник, я не Спартач, но признаки договорняка, действительно, есть. Иванов Гинеру прежде игры сдавал, а сегодня...ты посмотри на статистику нарушений. Сравни с другими сегодняшними матчами.
sir-5
sir-5
вчера в 22:09
Шуnя771:
Почему Урал не играл?)
Потому что ты не смотрел,как всегда.Теперь пришёл и испортил атмосферу.Показал,что в курсе.
Fadei130287
Fadei130287
вчера в 22:00
Удачи в ЛЧ!!!!
MALOVAR
MALOVAR
вчера в 21:53
посмотрел обзор ,Чалов конечно монстр ,нападающий-убийца . Гол у Урала чистый отобрали ,до это Панюков не попал и пену не забили ,плюс первый гол армейцев чудной .вообщем счет не совсем по делу,но победа неоспорима
Vladimir Grechko
Vladimir Grechko
вчера в 21:42
mangoх12:
С убедительной победой ! Похоже Федуну пора Безбородова на игру с ЦСКА заряжать!
да чего там заряжать твои кони никакие)))
Vladimir Grechko
Vladimir Grechko
вчера в 21:40
вообще непонятно как такой некакущей конюшни дали столько забить))
Bekelman55
Bekelman55
вчера в 21:33
спартачи сколько уже документов подтверждения договорной игры предъявили?
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 21:33
Вот что конкуренция животворящая делает!!! Стоило прикупить в атаку самурайчика, как Федя преобразился до неузнаваемости. Сегодня парень просто был неподражаем!!!
Удачи Федору в дальнейшем и всему ЦСКА!!!
Barsss17
Barsss17
вчера в 21:27
Чалова в сборную! Кокорина и Смолова на рудники в сибирь
вхсо 111
вхсо 111
вчера в 21:10
если по счёту судить прошлись катком.) С победой армия!
Великолепный
Великолепный
вчера в 21:04
Ruslan Volkov:
Да вы смотрю обыграли Урал и уже считаете себя супер и чемпионами,сыграйте с зенитом,спартаком Локо потом можете хвастаться
И где это мы себя назвали супер и чемпионами?
Факты в студию если не балабол!

Поздно пришел а то бы раньше вот это прочитал!

Великолепный

Сегодня 20:04
ответ пользователю Caniggia (раскрыть)
За десятилетие мы привыкли наблюдать победный чемпионский ЦСКА выигрывавший трофей за трофеем и как же теперь жутко любопытно смотреть, как на глазах строится абсолютно новая молодая команда, как тренерский штаб путем проб и ошибок ищет лучшие сочетания и умудряется в такой короткий период времени добиваться приличного результата. Да, пока не выдающегося – но глупо требовать всего и сразу!
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1
вчера в 20:56
Место их 10-е, перед перерывом).Спасибо Галимову. Согласен с Уткиным. Вася прав.
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