ЦСКА разгромил «Урал», Чалов оформил хет-трик

ЦСКА одержал победу над «Уралом» в матче 6-го тура РПЛ.
Москва, стадион «ВЭБ-Арена»
ЦСКА - «Урал» 4:0 (2:0)
Голы: Чалов 13, Чалов 31, Чалов 85, Бистрович 89
Нереализованный пенальти: - Бумаль Майега 51
«ЦСКА»: Акинфеев, Марио Фернандес, Магнуссон (Чернов 22), Бекао, Набабкин, Ефремов, Ахметов (Обляков 61), Бистрович, Влашич, Чалов, Абель Эрнандес (Бийол 77)
Главный тренер: Ганчаренко Виктор.
«Урал»: Годзюр, Брызгалов, Меркулов, Кулаков (Динга 42), Балажиц, Жигулёв (Егорычев 72), Димитров, Бикфалви, Бумаль Майега, Эль-Кабир, Панюков (Ильин 60)
Главный тренер: Парфенов Дмитрий.
Предупреждения: Брызгалов 4, Чернов 29, Панюков 33
Судья: Левников Кирилл.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка.
В прошлом туре ЦСКА сыграл вничью с «Рубином».