УЕФА в скором времени запустит собственный стриминговый сервис

Директор по маркетингу УЕФА Гай-Лоран Эпштейн заявил, что организация планирует запустить собственный стриминговый сервис.

Мы собираемся создать собственную стриминговую платформу, чтобы дополнить платное телевидение. Сервис еще не готов, но мы в данный момент находимся в процессе разработки, чтобы выйти за пределы текущего контента.