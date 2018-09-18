УЕФА в скором времени запустит собственный стриминговый сервис

Директор по маркетингу УЕФА Гай-Лоран Эпштейн заявил, что организация планирует запустить собственный стриминговый сервис.
Мы собираемся создать собственную стриминговую платформу, чтобы дополнить платное телевидение. Сервис еще не готов, но мы в данный момент находимся в процессе разработки, чтобы выйти за пределы текущего контента.
Мы не хотим конкурировать с телеканалами, но желаем воспользоваться широким спектром контента, который имеем. Например, отложенные игры, обзоры, закулисные фотографии, женские и другие массовые соревнования, чьи трансляции, как правило, не охватывают такую же аудиторию, как мужские турниры. Кроме того, это помогло бы 55 федерациям, входящим в УЕФА, увеличить обхват аудитории.
Недавно стало известно, что УЕФА планирует создать третий еврокубок.