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УЕФА в скором времени запустит собственный стриминговый сервис

сегодня, 14:07

Директор по маркетингу УЕФА Гай-Лоран Эпштейн заявил, что организация планирует запустить собственный стриминговый сервис. 

Мы собираемся создать собственную стриминговую платформу, чтобы дополнить платное телевидение. Сервис еще не готов, но мы в данный момент находимся в процессе разработки, чтобы выйти за пределы текущего контента. 

Мы не хотим конкурировать с телеканалами, но желаем воспользоваться широким спектром контента, который имеем. Например, отложенные игры, обзоры, закулисные фотографии, женские и другие массовые соревнования, чьи трансляции, как правило, не охватывают такую же аудиторию, как мужские турниры. Кроме того, это помогло бы 55 федерациям, входящим в УЕФА, увеличить обхват аудитории.

Недавно стало известно, что УЕФА планирует создать третий еврокубок.  

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Left Boy
Left Boy
сегодня в 14:13
В ногу со временем, всё правильно
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 14:09
ГЛУШАК БУДЕТ НА ГОЛАНДИЮ ИЗ БАНИ СТРИМИТЬ
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