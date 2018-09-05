Рейтинг матча «Зенит» - «Спартак» стал самым высоким в 2018 году

сегодня, 15:19

Пресс-служба «Матч ТВ» сообщает, что трансляция матча РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком» стала самой рейтинговой на телеканале в текущем сезоне российского чемпионата.

По России доля телесмотрения в категории «мужчины 14-59 лет», которую канал определяет как целевую, составила 12,9%, а рейтинг - 3,1%, что является лучшим показателем среди всех игр РПЛ в 2018 году. По Москве в этой же категории доля составила - 15,9%, по Санкт-Петербурге - 30,4%, что является лучшим показателем среди всех телеканалов в обоих городах. Доля телесмотрения по России стала второй среди всех каналов.

Всего охват телеаудитории матча составил 3 749 090 человек (категория 4+). В прошлом году охват матча в Санкт- Петербурге составил 3,566 млн человек.