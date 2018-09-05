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Рейтинг матча «Зенит» - «Спартак» стал самым высоким в 2018 году

сегодня, 15:19
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)0 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Пресс-служба «Матч ТВ» сообщает, что трансляция матча РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком» стала самой рейтинговой на телеканале в текущем сезоне российского чемпионата.

По России доля телесмотрения в категории «мужчины 14-59 лет», которую канал определяет как целевую, составила 12,9%, а рейтинг - 3,1%, что является лучшим показателем среди всех игр РПЛ в 2018 году. По Москве в этой же категории доля составила - 15,9%, по Санкт-Петербурге - 30,4%, что является лучшим показателем среди всех телеканалов в обоих городах. Доля телесмотрения по России стала второй среди всех каналов.

Всего охват телеаудитории матча составил 3 749 090 человек (категория 4+). В прошлом году охват матча в Санкт- Петербурге составил 3,566 млн человек.

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Все комментарии
3ton
3ton
сегодня в 16:14
Я этот матч не смотрел.
шацк
шацк
сегодня в 16:10
Ничего удивительного. Самый богатый клуб России конца 20 века играл с самым богатым клубом начала 21 века.
FROLL 001
FROLL 001
сегодня в 16:08
Все прильнули к экранам с одной мыслью. Разгромит ли Зенит пупсиков как всегда со счетом пять? К сожалению Зенит не оправдал надежды большинства болельщиков. Слабо сыграл с середняком. Гыгыгы
MALOVAR
MALOVAR
сегодня в 16:03
Гинер своими руками перебивает рэйтинг,покумаю ноунэймов и бедствующих аутсайдеров
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok
сегодня в 16:00
Позорно было смотреть на купленного Миллером судью
MALOVAR
MALOVAR
сегодня в 15:58
жаль три очка не увезли,против средненькой команды
ВЦСПС 2
ВЦСПС 2
сегодня в 15:53
Рейтинг мог бы быть еще выше, если б спонсор Матч тв кроме заработка на нефти, газе и рекламе не наживался еще и на платных каналах
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 15:51
Все ждали разгром пупсиков))
Одно слово румын
Одно слово румын
сегодня в 15:40
Его бы обязательно посмотрели ещё 15 миллионов лазурных фанов, если б они действительно имелись в природе, и ещё если б у них имелись телевизоры, а не только коробки из-под них
Roger Young
Roger Young
сегодня в 15:35
Подросли, но не намного.
Gahi
Gahi
сегодня в 15:34
Вот и ответ тем,кто сказал что не футбольная страна.
Aris
Aris
сегодня в 15:33
Правиль подмечено "Мужчины 14-59"! Больше в России мужики не живут.
Jum13
Jum13
сегодня в 15:32
Рейтинг матча «Зенит» - «Спартак» стал самым высоким в 2018 году


21+?
makkie
makkie
сегодня в 15:32
Неудивительно, матч ажиотажный для России.
Возможно, рейтинг перебьет скорое дерби цска-Спартак.
Faustello
Faustello
сегодня в 15:26
Это клоны Степана и Антихера ))
ВЦСПС 2
ВЦСПС 2
сегодня в 15:23
30 процентов Питерчан наслаждались позором Российского футбола, великим победителем Белорусских колхозников.
Novograd
Novograd
сегодня в 15:23
как можно смотреть такой позор
Alladins
Alladins
сегодня в 15:21
Смотрели на Зенит, на пупсиков позорно смотреть.
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