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Силва: «ПСЖ показал характер. Я доволен тем, как мы сыграли»

сегодня, 01:18
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль3 : 2Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

Защитник «Пари Сен-Жермен» Тиаго Силва прокомментировал поражение от «Ливерпуля» (2:3) в выездном матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Отметим, что ПСЖ удалось отыграться со счёта 0:2, но гол Роберто Фирмино в компенсированное время второго тайма принёс хозяевам победу.

ПСЖ продемонстрировал характер, отыгравшись со счёта 0:2. Я доволен командой и нашей игрок. Однако в матчах топ-уровня ты должен быть начеку каждую секунду.

Мы старались отдавать длинные передачи, но у нас не так часто получалось найти пасом Неймара, Мбаппе и Кавани. Игра была сбалансированной. 

Мы не привыкли пропускать такие голы, как нам забили сегодня.

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