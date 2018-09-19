Силва: «ПСЖ показал характер. Я доволен тем, как мы сыграли»

Защитник «Пари Сен-Жермен» Тиаго Силва прокомментировал поражение от «Ливерпуля» (2:3) в выездном матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Отметим, что ПСЖ удалось отыграться со счёта 0:2, но гол Роберто Фирмино в компенсированное время второго тайма принёс хозяевам победу.

ПСЖ продемонстрировал характер, отыгравшись со счёта 0:2. Я доволен командой и нашей игрок. Однако в матчах топ-уровня ты должен быть начеку каждую секунду.

Мы старались отдавать длинные передачи, но у нас не так часто получалось найти пасом Неймара, Мбаппе и Кавани. Игра была сбалансированной.

Мы не привыкли пропускать такие голы, как нам забили сегодня.