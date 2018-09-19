  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Италия. Серия A
  • Лига Чемпионов
  • Россия. ФНЛ
  • Англия. Чемпионшип
  • Армения. Премьер-лига
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Копа Судамерикана
  • Кубок Либертадорес
  • Россия. 2-й дивизион. Восток
  • Юношеская Лига УЕФА
Лига чемпионов 2018/2019, 1 тур 1 X 2
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб Аякс (Амстердам)Аякс -:- Логотип футбольный клуб АЕК (Афины)АЕК - - -
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб Шахтер Дн (Донецк)Шахтер Дн -:- Логотип футбольный клуб Хоффенхайм (Зинсхайм)Хоффенхайм - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)Бенфика -:- Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити -:- Логотип футбольный клуб ЛионЛион - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал -:- Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Виктория П (Пльзень)Виктория П -:- Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Янг Бойз (Берн)Янг Бойз -:- Логотип футбольный клуб Ман Юнайтед (Манчестер)Ман Юнайтед - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсия -:- Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус - - -
ГлавнаяНовости

Ван Дейк: «Мы планировали контролировать не одного Неймара, а весь ПСЖ»

сегодня, 00:55
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль3 : 2Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк прокомментировал победу команды над ПСЖ (3:2) в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Турнир мы начали здорово, но пока ничего не выиграли. Нужно показывать качественную игру на каждой неделе - раз в три дня - и идти дальше. Но мы, безусловно, очень довольны.

Мы планировали контролировать не одного лишь Неймара, а всю их команду. У них множество великолепных игроков, так что мы выступили очень хорошо.

Мы верим в себя. Каждый должен верить в себя. Хотим выступить как минимум не хуже, чем в прошлом сезоне. Это будет очень сложно, но нужно верить.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Фабиан Руис: «„Наполи“ не везло в завершающей стадии атак»
Сегодня, 00:58 0
Анчелотти: «„Наполи“ не хватило искры»
Сегодня, 00:45 1
Капитан ПСВ: «Поражение 0:4 от „Барселоны“ - справедливый результат»
Вчера, 23:29 1
Вальверде: «Перестал волноваться, когда забили второй гол»
Вчера, 23:29 1
Ракитич: «Пока что „Барселона“ не готова на все сто процентов»
Вчера, 23:20 1
Тер Штеген: «Дембеле забил свой невероятный гол очень вовремя»
Вчера, 23:11 1
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100