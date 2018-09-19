Ван Дейк: «Мы планировали контролировать не одного Неймара, а весь ПСЖ»

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк прокомментировал победу команды над ПСЖ (3:2) в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Турнир мы начали здорово, но пока ничего не выиграли. Нужно показывать качественную игру на каждой неделе - раз в три дня - и идти дальше. Но мы, безусловно, очень довольны.

Мы планировали контролировать не одного лишь Неймара, а всю их команду. У них множество великолепных игроков, так что мы выступили очень хорошо.

Мы верим в себя. Каждый должен верить в себя. Хотим выступить как минимум не хуже, чем в прошлом сезоне. Это будет очень сложно, но нужно верить.