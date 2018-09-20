Классон принес «Краснодару» три очка в матче с «Акхисаром»

«Краснодар» завоевал выездную победу над турецким «Акхисаром» в матче 1-го тура группового раунда Лиги Европы.
Акхисар, «Акхисар Стэдиум»
«Акхисар Беледиеспор» – «Краснодар» – 0:1 (0:1)
Гол: Классон 25
«Акхисар Беледиеспор»: Озтюрк, Келеш (Айик 71), Юмлу, Османпаша, Врсаевич, Сиссоко, Сержиньо, Вурал, Жозуэ (Киса 59), Регаттен (Ману 60), Селезнев
Главный тренер: Сушич Сафет.
«Краснодар»: Крицюк, Рамирес, Спаич, Мартынович, Стоцкий, Мамаев (Перейра 69), Каборе, Газинский, Классон, Ари (Петров 84), Вандерсон (Куэва 78)
Главный тренер: Мусаев Мурад.
Предупреждения: Селезнев 11, Каборе 36, Мартынович 82,
Судья: Невалайнен Вилле.
«Соккер.ру» вел
«Краснодар» теперь делит первую строчку в квартете J с «Севильей», которая разгромила «Стандард» (5:1).