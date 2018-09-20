Классон принес «Краснодару» три очка в матче с «Акхисаром»

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Лига Европы 2018/2019, 1 тур 1 X 2
19:55 Матч завершен Логотип футбольный клуб ВильярреалВильярреал 2:2 Логотип футбольный клуб Рейнджерс (Глазго)Рейнджерс 1.127 8.10 27.00
19:55 Матч завершен Логотип футбольный клуб Рапид В (Вена)Рапид В 2:0 Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М - - -
19:55 Матч завершен Логотип футбольный клуб СевильяСевилья 5:1 Логотип футбольный клуб Стандард (Льеж)Стандард 1.34 5.56 10.50
19:55 Матч завершен Логотип футбольный клуб Акхисар БелАкхисар Бел 0:1 Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодар 3.80 3.47 2.05
19:55 Матч завершен Логотип футбольный клуб МарсельМарсель 1:2 Логотип футбольный клуб Айнтрахт Ф (Франкфурт)Айнтрахт Ф 1.28 5.30 13.00
19:55 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио 2:1 Логотип футбольный клуб Аполлон (Лимассол)Аполлон - - -
19:55 Матч завершен Логотип футбольный клуб РеннРенн 2:1 Логотип футбольный клуб Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)Яблонец 1.27 5.15 15.25
19:55 Матч завершен Логотип футбольный клуб Динамо К (Киев)Динамо К 2:2 Логотип футбольный клуб АстанаАстана - - -
19:55 Матч завершен Логотип футбольный клуб Бешикташ (Стамбул)Бешикташ 3:1 Логотип футбольный клуб Сарпсборг 08Сарпсборг 08 1.66 3.18 7.70
19:55 Матч завершен Логотип футбольный клуб ГенкГенк 2:0 Логотип футбольный клуб МальмеМальме 1.56 4.32 6.32
19:55 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПАОК (Салоники)ПАОК 0:1 Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси 35.00 8.80 1.104
19:55 Матч завершен Логотип футбольный клуб Види (Секешфехервар)Види 0:2 Логотип футбольный клуб БАТЭ (Борисов)БАТЭ - - -
22:00 25’ Логотип футбольный клуб АЕК (Ларнака)АЕК 0:0 Логотип футбольный клуб ЦюрихЦюрих 1.97 3.51 4.13
22:00 25’ Логотип футбольный клуб Лудогорец (Разград)Лудогорец 1:0 Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)Байер - - -
22:00 26’ Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ Лейпциг 0:2 Логотип футбольный клуб ЗальцбургЗальцбург 2.41 3.37 3.09
22:00 26’ Логотип футбольный клуб Селтик (Глазго)Селтик 0:0 Логотип футбольный клуб Русенборг (Тронхейм)Русенборг 1.49 4.51 7.08
22:00 26’ Логотип футбольный клуб Славия П (Прага)Славия П 0:0 Логотип футбольный клуб БордоБордо - - -
22:00 Идет первый тайм, 25’ Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал 0:0 Логотип футбольный клуб Ворскла (Полтава)Ворскла 1.07 15.25 41.85
22:00 26’ Логотип футбольный клуб ДюделанжДюделанж 0:0 Логотип футбольный клуб МиланМилан 11.75 5.75 1.27
22:00 26’ Логотип футбольный клуб Олимпиакос (Пирей)Олимпиакос 0:0 Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)Бетис - - -
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Классон принес «Краснодару» три очка в матче с «Акхисаром»

сегодня, 21:46
Акхисар БеледиеспорЛоготип футбольный клуб Акхисар Беледиеспор0 : 1Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

«Краснодар» завоевал выездную победу над турецким «Акхисаром» в матче 1-го тура группового раунда Лиги Европы.

Акхисар, «Акхисар Стэдиум»

«Акхисар Беледиеспор» – «Краснодар» – 0:1 (0:1)
Гол: Классон 25

«Акхисар Беледиеспор»: Озтюрк, Келеш (Айик 71), Юмлу, Османпаша, Врсаевич, Сиссоко, Сержиньо, Вурал, Жозуэ (Киса 59), Регаттен (Ману 60), Селезнев
Главный тренер: Сушич Сафет.

«Краснодар»: Крицюк, Рамирес, Спаич, Мартынович, Стоцкий, Мамаев (Перейра 69), Каборе, Газинский, Классон, Ари (Петров 84), Вандерсон (Куэва 78)
Главный тренер: Мусаев Мурад.

Предупреждения: Селезнев 11, Каборе 36, Мартынович 82, 

Судья: Невалайнен Вилле.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка.

«Краснодар» теперь делит первую строчку в квартете J с «Севильей», которая разгромила «Стандард» (5:1).

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Все комментарии
DXTK
DXTK
сегодня в 22:23
сложный выезд обернулся победой для краснодара с чем и поздравим.

PS ну хоть кто-то турок поставил раком.
PITER_1
PITER_1
сегодня в 22:21
МОЛОДЧИКИ
valt134
valt134
сегодня в 22:18
Ай да Витёк!!! Ай да Молодца!!! Краснодар- С ПОБЕДОЙ!!!
Sysanin101
Sysanin101
сегодня в 22:16
Поздравляем Краснодар с победой.
Сыграли на классе и удержали победу.
Спартак тоже мог победить, но сыграл ПЛОХО.
Спартак начинает Лигу Европы с ПОРАЖЕНИЯ!
Не сколько Рапид был хорош, как Спартак просто БЕЗОБРАЗЕН!
Они БЕЗЗУБО играли в атаке, а в обороне много ПАРТАЧИЛИ!
Спартачи сами себе привезли два гола и бесславно ПРОИГРАЛИ.
Палыч82
Палыч82
сегодня в 22:15
С победой Краснодар! А для нижеотпИсавшихся питерских: по-вашему московские команды с аутсайдером турецкого чемпионата не справились бы? Смешно
fckrasnodar
fckrasnodar
сегодня в 22:13
прекрасный вечер! а может быть и еще прекраснее, если выиграет Зенит. что может быть лучше чем победа Краснодара и поражение поклонников цервены :)
Antonchik
Antonchik
сегодня в 22:10
Краснодар с победой!
За адекватность
За адекватность ответил Groove000
сегодня в 22:10
там Севилья раскидала Стандард 5-1... если быки будут так же играть, как сегодня, то счет будет таким же в пользу испанцев
Как в "Наша Раша", "ты успокойся", 3 нам Севилья? Нам Стандарт соперник за
2-е место.
Инородный Семиноль
Инородный Семиноль
сегодня в 22:07
КРАСНОДАР - МОЛОРИКИ!!!!

НЕ ТАК, КОНЕЧНО, КАК МОЙ ЛЮБИМЫЙ СПАРТАК, КОТОРЫЙ РАДОСТЬ ПРИНОСИТ ЛЮДЯМ, НО ВСЕ ЖЕ!
Bayern Best
Bayern Best
сегодня в 22:05
С победой!
Groove000
Groove000
сегодня в 21:57
там Севилья раскидала Стандард 5-1... если быки будут так же играть, как сегодня, то счет будет таким же в пользу испанцев
azkan
azkan
сегодня в 21:57
Краснодар с победой! Хорошо когда начинаешь с победы, а еще на чужом поле!
Молодцы!
Petergoff
Petergoff
сегодня в 21:55
    Литейный 4
    Литейный 4
    сегодня в 21:54
    Бычков с победой. Не опозорились как пупсики. Гыгыгы
    cska plus
    cska plus
    сегодня в 21:54
    Быки не хрюши, прибывают из Турции с очками.
    Groove000
    Groove000
    сегодня в 21:53
    Краснодар молодцы, но нужно готовиться к более серьезным соперникам
    Faustello
    Faustello
    сегодня в 21:53
    Выиграли но играли ужасно слабо.
    С победой!
    kolpino79
    kolpino79
    сегодня в 21:52
    Краснодар с победой! Молодцы!!!
    KURUM
    KURUM
    сегодня в 21:52
    Ровно, уверенно, стабильно..
    cska plus
    cska plus
    сегодня в 21:52
    Быков с победой, молодцы!
    Scuderia Ferrari
    Scuderia Ferrari
    сегодня в 21:52
    С победой!
    Ждём выхода из группы💪💪🐂🐂
    Groove000
    Groove000 ответил Leha-ha50
    сегодня в 21:52
    Вот тебе и Акхисар, казалось шансов у турок нет, а на деле потерзали неслабо!!! Краснодар с победой!!! Жаль страдает последний пас. Атак перспективных ну очень много, а завершения нет. Ждемс Питер!!!
    а еще не могут пас одним касанием сделать, куда-то вечно в сторону мяч улетал
    Evilhuman
    Evilhuman
    сегодня в 21:52
    Быков с победой,молодцы,не то что некоторые
    andre_can
    andre_can
    сегодня в 21:51
    Удачи дальше!!!! но не с Нами ;)
    EAGuar As
    EAGuar As
    сегодня в 21:51
    Краснодар с победой .
    Молодца .
    Краснодар_Саша
    Краснодар_Саша
    сегодня в 21:51
    Молодцы, но ожидал более увереной победы!
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    сегодня в 21:50
    Вот тебе и Акхисар, казалось шансов у турок нет, а на деле потерзали неслабо!!!
    Краснодар с победой!!! Жаль страдает последний пас. Атак перспективных ну очень много, а завершения нет.
    Ждемс Питер!!!
    RomM84
    RomM84
    сегодня в 21:50
    Краснодар молодцы!! Быки пока единственные кто победил в старте кубков!! Вперед быки!!!!
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    сегодня в 21:50
    Быки красавцы, поздравляю с победой!!!
    Теперь ждём победу Зенита. На внутриМКАДных надежды никакой, это якоря ...
    -Хостинский-
    -Хостинский-
    сегодня в 21:49
    Было преимущество, были и ошибки, сложный выезд. ГЛАВНОЕ ПОБЕДА.!!!. Красавчики
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