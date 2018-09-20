«Лацио» обыграл «Аполлон» в матче Лиги Европы

Римский «Лацио» с победы начал групповой этап Лиги Европы. Дома итальянцы переиграли «Аполлон» (Кипр).
Рим, «Олимпико»
«Лацио» - «Аполлон» - 2:1 (1:0)
Голы: Альберто 14, Иммобиле 84 (пенальти) - Селайя 88
«Лацио»: Прото, Ачерби, Касерес, Баштуш, Милинкович-Савич (Лулич 73), Мурджа, Бадель (Лейва 61), Дурмиси, Баста, Альберто (Иммобиле 62), Кайседо
Главный тренер: Индзаги Симоне.
«Аполлон»: Эстевиш ду Вали, Роберж, Юсте, Василиу, Гуера Кунья, Перейра (Селайя 70), Кириаку (Маркович 46), Сачетти, Папулис, Шембри, Маглица (Карайол 46)
Главный тренер: Августи Софронис.
Предупреждения: Юсте 21, Бадель 58, Милинкович-Савич 72, Лейва 81
Судья: Агаев (Азербайджан).
В другом матче группы «Марсель» уступил «Айнтрахту».