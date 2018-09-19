ЦСКА избежал поражения от «Виктории» на 95-й минуте

ЦСКА закончил свой первый матч в Лиге чемпионов вничью. «Армейцы» на последних минутах забили гол с пенальти чешскому клубу «Виктория» и заработали одно очко.
Пльзень, стадион «Доосан Арена»
«Виктория» – ЦСКА – 2:2 (2:0)
Голы: Крменчик 29, Крменчик 41 - Чалов 49, Влашич 90+5 (пен)
«Виктория»: Козачик, Хубник, Горжава (Гейда 89), Лимберски, Копиц, Ржезник, Крменчик (Резничек 74), Грошовски, Коваржик, Коларж (Чермак 64), Перница
Главный тренер: Врба Павел.
ЦСКА: Акинфеев, Марио Фернандес, Чернов, Влашич, Чалов (Сигурдссон 81), Дзагоев (Жамалетдинов 74), Набабкин, Ефремов (Ахметов 46), Бийол, Бекао, Обляков
Главный тренер: Ганчаренко Виктор.
Предупреждения: Ефремов 4, Ахметов 68, Бийол 73, Хубник 80, Сигурдссон 82, Бекао 86, Резничек 88, Лимберски 90+6
Судья: Бастьен Бенуа.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка.
В параллельном матче группы G «Реал» разгромил «Рому».