ЦСКА избежал поражения от «Виктории» на 95-й минуте

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Лига Европы 2018/2019, 1 тур 1 X 2
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб ВильярреалВильярреал -:- Логотип футбольный клуб Рейнджерс (Глазго)Рейнджерс 1.40 4.80 10.25
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб Рапид В (Вена)Рапид В -:- Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М - - -
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб СевильяСевилья -:- Логотип футбольный клуб Стандард (Льеж)Стандард 1.33 5.56 10.02
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб Акхисар БелАкхисар Бел -:- Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодар 3.47 3.13 2.27
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб МарсельМарсель -:- Логотип футбольный клуб Айнтрахт Ф (Франкфурт)Айнтрахт Ф 1.65 4.20 5.65
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио -:- Логотип футбольный клуб Аполлон (Лимассол)Аполлон - - -
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб РеннРенн -:- Логотип футбольный клуб Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)Яблонец 1.44 4.75 8.60
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо К (Киев)Динамо К -:- Логотип футбольный клуб АстанаАстана - - -
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб Бешикташ (Стамбул)Бешикташ -:- Логотип футбольный клуб Сарпсборг 08Сарпсборг 08 1.29 6.20 12.00
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб ГенкГенк -:- Логотип футбольный клуб МальмеМальме 1.57 4.23 5.94
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб ПАОК (Салоники)ПАОК -:- Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси 4.65 3.78 1.85
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб Види (Секешфехервар)Види -:- Логотип футбольный клуб БАТЭ (Борисов)БАТЭ - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб АЕК (Ларнака)АЕК -:- Логотип футбольный клуб ЦюрихЦюрих 1.99 3.42 3.85
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лудогорец (Разград)Лудогорец -:- Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)Байер - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ Лейпциг -:- Логотип футбольный клуб ЗальцбургЗальцбург 1.92 3.85 3.85
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Селтик (Глазго)Селтик -:- Логотип футбольный клуб Русенборг (Тронхейм)Русенборг 1.48 4.32 7.65
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Славия П (Прага)Славия П -:- Логотип футбольный клуб БордоБордо - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал -:- Логотип футбольный клуб Ворскла (Полтава)Ворскла 1.12 10.02 30.45
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ДюделанжДюделанж -:- Логотип футбольный клуб МиланМилан 18.50 7.60 1.198
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ЦСКА избежал поражения от «Виктории» на 95-й минуте

вчера, 23:51
ВикторияЛоготип футбольный клуб Виктория (Пльзень)2 : 2Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

ЦСКА закончил свой первый матч в Лиге чемпионов вничью. «Армейцы» на последних минутах забили гол с пенальти чешскому клубу «Виктория» и заработали одно очко.

Пльзень, стадион «Доосан Арена»

«Виктория» – ЦСКА – 2:2 (2:0)
Голы: Крменчик 29, Крменчик 41 - Чалов 49, Влашич 90+5 (пен)

«Виктория»: Козачик, Хубник, Горжава (Гейда 89), Лимберски, Копиц, Ржезник, Крменчик (Резничек 74), Грошовски, Коваржик, Коларж (Чермак 64), Перница
Главный тренер: Врба Павел.

ЦСКА: Акинфеев, Марио Фернандес, Чернов, Влашич, Чалов (Сигурдссон 81), Дзагоев (Жамалетдинов 74), Набабкин, Ефремов (Ахметов 46), Бийол, Бекао, Обляков
Главный тренер: Ганчаренко Виктор.

Предупреждения: Ефремов 4, Ахметов 68, Бийол 73, Хубник 80, Сигурдссон 82, Бекао 86, Резничек 88, Лимберски 90+6

Судья: Бастьен Бенуа.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка.

В параллельном матче группы G «Реал» разгромил «Рому».

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Все комментарии
Против_всех
Против_всех ответил Дед за ЦСКА
сегодня в 00:14
Ты сначала встань, выпрямись, дай хоть посмотрю на тебя))
Великолепный
Великолепный
сегодня в 00:13
Молодежь проявила волю к победе, забили 4 гола (два отменили) - а ведь это дорого стоит!))
Расул Манаев
Расул Манаев
сегодня в 00:13
Респект армейцам
alexcc2009
alexcc2009 ответил Goger90
сегодня в 00:12
Рома вломит 5-0 и все тебе станет понятно
spartak kursk
spartak kursk
сегодня в 00:12
ЦСКА наказал Викторию за антифутбол во втором тайме.
Чтобы добыть викторию нужно играть оба тайма....
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответил Против_всех
сегодня в 00:12
Карлик еще булькает что они (цска) были лучше... Отскокище!
Давай встретимся после игры "великого" СпаМа. Все будут иметь тебя по позе твоей))))
Lu4nik
Lu4nik ответил Риелтор с берегов Невы
сегодня в 00:12
Тут нервных много, не поймут твои шутки.
товарищи, а давайте завтра и Зенит и Спартак поддержим? Ну и само собой, Краснодар не забудем!!
mangoх12
mangoх12
сегодня в 00:12
Первый тайм Гончаренко конечно про-рал.. Выпускать мертвых игроков облякова и Бийола своих любимчиков это вверх непрофессионализма. Спасибо Сигурдсану, Марио и Влашичу что вытащили этот матч
Serg_Diamond
Serg_Diamond
сегодня в 00:12
Что касается пропущенных в первом тайме голов, - это голы из разряда "попробуй так повтори!" То есть залетели мячи, которые залетают от Виктории раз в 100 лет. Тут нет большой вины армейцев и Акинфеева - в первом случае серия рикошетов и удар, во втором это шедевральный удар в касание в стиле Месси. Гончаренко единственно не угадал со стартом, переоценив состояние и возможности Дзагоева, но во втором тайме все замены были правильные и полностью переломили ход матча. А судья, повторюсь, украл заслуженную победу ЦСКА. Нет никаких сомнений, что в Москве армейцы разнесут эту Пльзень
форева
форева
сегодня в 00:11
Пойду праздновать, пока не отпустит !))) Потом по матчу выскажусь!)
Lu4nik
Lu4nik ответил legendsofsails
сегодня в 00:11
Лермонтов и Маяковский померли бы от зависти, будь они живы...))
да нее.. Кадышева повесится)))
cska.78
cska.78
сегодня в 00:11
По игре - потеряли очки, если учитывать, что проигрывали 0:2, то приобрели! Молодые армейцы молодцы, бились до конца, очень радует! Свистуны за воротами подлецы, когда играют руками в упор не видят, когда не надо лезут, скорее бы дармоедов этих убрали!
Успехов ЦСКА в дальнейшем!
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы ответил морозз
сегодня в 00:11
Привет, да шутку я!
Тут нервных много, не поймут твои шутки.
Великолепный
Великолепный
сегодня в 00:11
Чалов просто молодцом, в каждом матче забивает, растет парень!))
VIPded
VIPded
сегодня в 00:11
Молодцы!!! Первый тайм скромненько... Во втором судья волевую победу украл!!!
форева
форева
сегодня в 00:11
8 новичков ЛЧ !!! Первый матч !!! Лучшие !!!
Гавроша
Гавроша
сегодня в 00:10
А пупсики так надеялись ...
Против_всех
Против_всех ответил Goger90
сегодня в 00:10
Дочитывай давай свою лукойе, потом выводами швыряться тут будешь
И в радости и в горе
И в радости и в горе
сегодня в 00:10
Молодцы парни главное не сдались, есть характер у команды Чалов радует главное чтобы не заболел звездной болезни.
форева
форева
сегодня в 00:10
КРАСАВЦЫ !!!! ВЫТАЩИЛИ МАТЧ НА 90+5 !!!!
Великолепный
Великолепный ответил Serg_Diamond
сегодня в 00:09
Я для себя еще до окончания матча и до того, как Влашич сравнял счет, решил - как бы матч ни закончился, то что я увидел во втором тайме - достойно уважения для такой молодой команды. Через пару месяцев они всех рвать начнут в РПЛ, а в следующем сезоне и в еврокубках блеснут! Ничего страшного, если они не выйдут сейчас из группы - у них проблем выше крыши и состав команды в этом сезоне на 99% обновился. Они в таком составе, как во втором тайме, вообще играют в первый раз! Но пацаны становятся мужиками после таких камбэков! Тут, ребята не счет важен, а отношение к делу - у этих ребят на 100% будет отличное будущее!
После того как отменили первый гол а потом и второй появилась уверенность что все равно дожмут Викторию!))
gentlewolf
gentlewolf
сегодня в 00:09
Молодцы коняги, вырвали игру.
legendsofsails
legendsofsails ответил Антон Трифонов
сегодня в 00:08
Молодцы!!! есть характер) стишок на сон грядущий. за моиии позорные дела называют все меня унылым говорят всё это мне не зря вновь ЛЧ бездарно уплыла ... все меняяя ругают за ПАОК и таких ПАОКов уж с десяток что же, люди, делать мне теперь, может лучше слиться в ФНЛ? а я вовсе не унылый, я забавный и смешной! это мне судьба послала сервант пыльный и пустой. не ругайте меня глоры, пожалейте, школота. видно, в жизни суждено мне Огребааать колоколааа..
Лермонтов и Маяковский померли бы от зависти, будь они живы...))
Великолепный
Великолепный ответил Leha-ha50
сегодня в 00:08
Почти весь матч мучил вопрос : ну почему заиграли лишь после пропущенного гола??? А так вообще то молодцы!!! Вот Обляков опять наобляковил! То своему пробить не дал, то из выгоднейшего положения по мячу толком не попал, то как от забора мяч отскакивает!!!
Молодежь первый тайм только привыкала в первый раз в жизни играть в Л/Ч, вот Виктория фору в два мяча и получила!
Absinthe3
Absinthe3 ответил Евгений Быстров
сегодня в 00:08
Абсолютно не злой) Просто стыдно за цска, который в очередной раз отскочил благодаря филигранному падению Фернандеса)
Против_всех
Против_всех
сегодня в 00:08
Карлик еще булькает что они (цска) были лучше... Отскокище!
Serg_Diamond
Serg_Diamond
сегодня в 00:08
Я для себя еще до окончания матча и до того, как Влашич сравнял счет, решил - как бы матч ни закончился, то что я увидел во втором тайме - достойно уважения для такой молодой команды. Через пару месяцев они всех рвать начнут в РПЛ, а в следующем сезоне и в еврокубках блеснут! Ничего страшного, если они не выйдут сейчас из группы - у них проблем выше крыши и состав команды в этом сезоне на 99% обновился. Они в таком составе, как во втором тайме, вообще играют в первый раз! Но пацаны становятся мужиками после таких камбэков! Тут, ребята не счет важен, а отношение к делу - у этих ребят на 100% будет отличное будущее!
Jora Jirkov
Jora Jirkov ответил RamonCSKA
сегодня в 00:07
где они взяли этого сигурдсона?? пацвн просто летает по полю,
Согласен, парень огонь, очередной большой + селекции
tuman960
tuman960
сегодня в 00:07
Молодцы ЦСКА дожали Викторию!!!Чалова с первым голом!!Гол отменили несправедливо!!!Спартачи отдыхайте-не удастся вам сегодня позубоскалить,кони мужики!!!!
Биргер
Биргер ответил морозз
сегодня в 00:07
Привет, да шутку я!
Так и я , типа веселю , завтра вместе посмеёмся
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