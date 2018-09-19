«Ювентус» обыграл «Валенсию» без удаленного Роналду

вчера, 23:55

«Ювентус» начал свой путь в Лиге чемпионов с победы над «Валенсией». Отметим, что почти весь матч туринцы провели в меньшинстве. Дебютировавший за «бьянконери» Криштиану Роналду получил прямое удаление за неспортивное поведение.

Валенсия, стадион «Месталья»

«Валенсия» – «Ювентус» – 0:2 (0:1)

Голы: Пьянич 45 (пенальти), Пьянич 50 (пенальти)

Нереализованный пенальти: Парехо 90+6

«Валенсия»: Нето, Гайя, Мурильо, Паулиста, Везу (Черышев 56), Гонсалу Гедеш (Мина 70), Васс, Парехо, Солер, Батшуайи (Гамейро 69), Родриго

Главный тренер: Марселино.

«Ювентус»: Щесны, Сандро, Кьеллини, Бонуччи, Канселу, Матюиди, Пьянич (Дуглас Коста 65 (Ругани 88)), Хедира (Джан 24), Роналду, Манджукич, Бернардески

Главный тренер: Аллегри Массимилиано.

Предупреждения: Парехо 44, Мурильо 49, Везу 53, Сандро 59, Щесны 82, Ругани 90+5

Удаление: Роналду 29

Судья: Брих Феликc.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка.

В параллельной встрече группы «Манчестер Юнайтед» разгромил «Янг Бойз».