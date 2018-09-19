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Лига Европы 2018/2019, 1 тур 1 X 2
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19:55 сегодня Логотип футбольный клуб СевильяСевилья -:- Логотип футбольный клуб Стандард (Льеж)Стандард 1.33 5.56 10.97
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб Акхисар БелАкхисар Бел -:- Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодар 3.51 3.13 2.27
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб МарсельМарсель -:- Логотип футбольный клуб Айнтрахт Ф (Франкфурт)Айнтрахт Ф 1.65 4.20 5.65
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19:55 сегодня Логотип футбольный клуб РеннРенн -:- Логотип футбольный клуб Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)Яблонец 1.43 4.90 8.60
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо К (Киев)Динамо К -:- Логотип футбольный клуб АстанаАстана - - -
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб Бешикташ (Стамбул)Бешикташ -:- Логотип футбольный клуб Сарпсборг 08Сарпсборг 08 1.285 6.25 12.25
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19:55 сегодня Логотип футбольный клуб Види (Секешфехервар)Види -:- Логотип футбольный клуб БАТЭ (Борисов)БАТЭ - - -
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22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лудогорец (Разград)Лудогорец -:- Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)Байер - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ Лейпциг -:- Логотип футбольный клуб ЗальцбургЗальцбург 1.89 3.94 3.94
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Селтик (Глазго)Селтик -:- Логотип футбольный клуб Русенборг (Тронхейм)Русенборг 1.49 4.32 7.65
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Славия П (Прага)Славия П -:- Логотип футбольный клуб БордоБордо - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал -:- Логотип футбольный клуб Ворскла (Полтава)Ворскла 1.12 10.50 32.35
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«Ювентус» обыграл «Валенсию» без удаленного Роналду

вчера, 23:55
ВаленсияЛоготип футбольный клуб Валенсия0 : 2Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусМатч завершен

«Ювентус» начал свой путь в Лиге чемпионов с победы над «Валенсией». Отметим, что почти весь матч туринцы провели в меньшинстве. Дебютировавший за «бьянконери» Криштиану Роналду получил прямое удаление за неспортивное поведение.

Валенсия, стадион «Месталья»

«Валенсия» – «Ювентус» – 0:2 (0:1)
Голы: Пьянич 45 (пенальти), Пьянич 50 (пенальти)

Нереализованный пенальти: Парехо 90+6

«Валенсия»: Нето, Гайя, Мурильо, Паулиста, Везу (Черышев 56), Гонсалу Гедеш (Мина 70), Васс, Парехо, Солер, Батшуайи (Гамейро 69), Родриго
Главный тренер: Марселино.

«Ювентус»: Щесны, Сандро, Кьеллини, Бонуччи, Канселу, Матюиди, Пьянич (Дуглас Коста 65 (Ругани 88)), Хедира (Джан 24), Роналду, Манджукич, Бернардески
Главный тренер: Аллегри Массимилиано.

Предупреждения: Парехо 44, Мурильо 49, Везу 53, Сандро 59, Щесны 82, Ругани 90+5

Удаление: Роналду 29

Судья: Брих Феликc.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка.

В параллельной встрече группы «Манчестер Юнайтед» разгромил «Янг Бойз».

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Все комментарии
creamboy
creamboy
сегодня в 01:45
Думаю красную карточку отменят и Рон сможет сыграть в следующем матче!
Jum13
Jum13
сегодня в 01:42
Судья явно в неадеквате - придумал удаление из воздуха
10 Seconds to Mars
10 Seconds to Mars
сегодня в 01:10
Ожидал куда большего от Валенсии. В большинстве у себя дома должны были побороться за победу, но уж точно не влететь 0-2.
Johnes
Johnes
сегодня в 00:54
А вообще-то всех истиных болел Юве с заслуженной победой. Вдесятером, на выезде, сбросив балласт, обыграли Валенсию. Браво!
Серый хвост 3
Серый хвост 3
сегодня в 00:40
Брыху хвост оторвать мало!
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответил Nickolai S
сегодня в 00:39
Что за бред вы понаписали,можно на русский язык перевести???Или смысл не главное, главное пукнуть в ветке!!!
kastites
kastites
сегодня в 00:35
Прекрасно
Johnes
Johnes
сегодня в 00:35
Похоже групповой раунд ЛЧ для ронявого окончен. Увы, перец не прощает такие подставы. Мужайтесь персофаны, обожатели и прочие роналдо74ры
Belgie2009
Belgie2009
сегодня в 00:32
Брих дал шанс гному, ведь все знают кто 6 сезонов подряд бомбардир лч
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил No problem
сегодня в 00:32
бро,заходи на форум "Все о футболе и не только ",Князь тебя добавил.Ты в теме. Набираем норм мужиков.
Спасибо. Окей)
Великий Князь
Великий Князь ответил Козинак
сегодня в 00:30
Всё может быть. Головой ударился - тут помню, тут не помню.
Иди спать уже, не бомби, до 1/4 финала Барселона ещё далёко. Аха-ха)
spartach091
spartach091
сегодня в 00:29
Юве с волевой победой.

Глянул повтор удаления-чистая клоунада. Сразу видно брых братишка эвребе каталонского
Великий Князь
Великий Князь ответил Козинак
сегодня в 00:25
Сказал человек страдающий бонапартизмом)))))
Мне можно, я на колчаковских фронтах контужен.
Козинак
Козинак ответил Великий Князь
сегодня в 00:25
Ты слишком высокого о себе мнения. Аха-ха)
Сказал человек страдающий бонапартизмом)))))
creamboy
creamboy
сегодня в 00:23
Фанам Роналду не стоит расстраиваться,этот парень ещё вернётся и покажет кто истинный бомбардир в этом турнире!
valt134
valt134
сегодня в 00:23
Сколько Роналду можно слезы девичьи проливать? Будь Мужиком(хоть иногда)
Веенмаар
Веенмаар
сегодня в 00:21
Ювентус с победой. Криш еще покажет себя.
Antonchik
Antonchik
сегодня в 00:21
Бывший спартач и тут обгадился.
creamboy
creamboy
сегодня в 00:21
Щас посмотрел,удаления то не было впринципе!
Nickolai S
Nickolai S
сегодня в 00:21
Очередной антифутбол. Воинствующий гомофоб Брых наказал лицо головы и плеч. Или это любовь с первого взгляда. Тем не менее с победой. Не мытьём так катаньем.
Великий Князь
Великий Князь ответил Happyboy Barca
сегодня в 00:18
почему мир так жесток к красавицам?
Ты слишком высокого о себе мнения. Аха-ха)
djaich
djaich ответил barc-f.
сегодня в 00:18
Яркий пример, что Роналду не нужен, что он обуза, балласт для команды, без него, вдесятиром обыграть Валенсию в Испании это очень круто! Мои поздравления Старой Синьоре и ее адекватным болельщикам!
    Happyboy Barca
    Happyboy Barca
    сегодня в 00:17
    почему мир так жесток к красавицам?
    Die Roten
    Die Roten
    сегодня в 00:17
    Отлично
    И без Криштиану Юве выигрывал раньше правда ведь?
    Это вопрос автору заголовка.))))

    С победой
    Летучий-Голландец.
    Летучий-Голландец. ответил 95-shishani-95
    сегодня в 00:16
    Это тот самый Брих, который ни за что удалил Куадрадо в финале лч)
    Рамос тогда четко изобразил муки и после удаления сразу же вылечился.
    Походу Брих Юве не любит) а твой любимый Рон под горячую руку попал.
    И да, вот что ещё, это все Месси заказал
    h_a_k_k_e_r
    h_a_k_k_e_r
    сегодня в 00:15
    Хоть и недолюбливаю Христину, но удаление настолько левое, что левее не бывает...
    No problem
    No problem ответил Так Себе Аналитик
    сегодня в 00:15
    Кришти хотел сначала наорать на лежащего игрока, потом передумал и потрепал по голове, а его удалили. Судья просто неадекват. За похлопывания по плечам, потрепывания по голове и т.д. обе команды за матч можно примерно удалить.
    бро,заходи на форум "Все о футболе и не только ",Князь тебя добавил.Ты в теме.
    Набираем норм мужиков.
    feris1
    feris1
    сегодня в 00:14
    И этот немчура считается одним из лучших в мире в судейском корпусе?
    За такое судейство гнать его сраной метлой....
    Ювентус победой!
    Выстояли в меньшинстве сохранив победный счёт.
    Вратарь молодцом,потащил пенку в конце,сохранив ворота сухими!
    Верещагин
    Верещагин ответил creamboy
    сегодня в 00:14
    Да,для Роналду первое удаление в лч это удар! Он наверно расчитывает уйти в статусе лучшего бомбардира,но если Месси будет ложить хеттрики,а Роналду удаляться то через пару сезонов он его перегонит,что для Рона будет ещё большим ударом! Я матч не смотрел так что за удаление ничего сказать не могу!
    Удаления не было
    No problem
    No problem
    сегодня в 00:13
    Юве с победой.
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