«Ювентус» обыграл «Валенсию» без удаленного Роналду

«Ювентус» начал свой путь в Лиге чемпионов с победы над «Валенсией». Отметим, что почти весь матч туринцы провели в меньшинстве. Дебютировавший за «бьянконери» Криштиану Роналду получил прямое удаление за неспортивное поведение.
Валенсия, стадион «Месталья»
«Валенсия» – «Ювентус» – 0:2 (0:1)
Голы: Пьянич 45 (пенальти), Пьянич 50 (пенальти)
Нереализованный пенальти: Парехо 90+6
«Валенсия»: Нето, Гайя, Мурильо, Паулиста, Везу (Черышев 56), Гонсалу Гедеш (Мина 70), Васс, Парехо, Солер, Батшуайи (Гамейро 69), Родриго
Главный тренер: Марселино.
«Ювентус»: Щесны, Сандро, Кьеллини, Бонуччи, Канселу, Матюиди, Пьянич (Дуглас Коста 65 (Ругани 88)), Хедира (Джан 24), Роналду, Манджукич, Бернардески
Главный тренер: Аллегри Массимилиано.
Предупреждения: Парехо 44, Мурильо 49, Везу 53, Сандро 59, Щесны 82, Ругани 90+5
Удаление: Роналду 29
Судья: Брих Феликc.
«Соккер.ру» вел
В параллельной встрече группы «Манчестер Юнайтед» разгромил «Янг Бойз».
Судья просто неадекват.
За похлопывания по плечам, потрепывания по голове и т.д. обе команды за матч можно примерно удалить.
Судья просто неадекват.
За похлопывания по плечам, потрепывания по голове и т.д. обе команды за матч можно примерно удалить.
Вели игру и были лучше и до удаления и после.
Брих мерзавец. Как эти судьи бесят, как бесят их косяки, а ещё больше то, как они потом пытаются реабилитироваться. Есть ВАР - применяйте его.
Надеюсь Юве подаст апелляцию на карточку Роналду. Травмы Хедиры и Косты серьёзный удар. Но не будем вешать нос. Ещё раз всех с победой!
Вели игру и были лучше и до удаления и после.
Брих мерзавец. Как эти судьи бесят, как бесят их косяки, а ещё больше то, как они потом пытаются реабилитироваться. Есть ВАР - применяйте его.
Надеюсь Юве подаст апелляцию на карточку Роналду. Травмы Хедиры и Косты серьёзный удар. Но не будем вешать нос. Ещё раз всех с победой!