«Спартак» уезжает из Австрии без очков

«Спартак» проиграл «Рапиду» в стартовом матче группового этапа Лиги Европы.
Вена, стадион «Альянц Штадион»
«Рапид» – «Спартак» – 2:0 (0:0)
Голы: Тимофеев 50 (автогол), Мург 68
«Рапид»: Штребингер, Мюльдур, Barac, Зоннляйтнер, Шваб, Мург, Потцман, Кнасмюллнер (Мартич 86), Алар (Павлович 71), Любичич, Иван (Бериша 76)
Главный тренер: Джуричин Горан.
«Спартак»: Максименко, Зе Луиш, Фернандо, Джикия, Боккетти, Мельгарехо, Ломовицкий, Тимофеев (Игнатов 72), Зобнин, Рассказов, Педро Роша (Попов 73)
Главный тренер: Каррера Массимо.
Предупреждения: Любичич 11, Зе Луиш 32, Ломовицкий 70
Судья: Бьери Ален.
«Соккер.ру» вел
В другой встрече группы G «Вильярреал» и «Рейнджерс» сыграли вничью (2:2).