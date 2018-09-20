«Спартак» уезжает из Австрии без очков

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Лига Европы 2018/2019, 1 тур 1 X 2
19:55 Матч завершен Логотип футбольный клуб ВильярреалВильярреал 2:2 Логотип футбольный клуб Рейнджерс (Глазго)Рейнджерс 1.127 8.10 27.00
19:55 Матч завершен Логотип футбольный клуб Рапид В (Вена)Рапид В 2:0 Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М - - -
19:55 Матч завершен Логотип футбольный клуб СевильяСевилья 5:1 Логотип футбольный клуб Стандард (Льеж)Стандард 1.34 5.56 10.50
19:55 Матч завершен Логотип футбольный клуб Акхисар БелАкхисар Бел 0:1 Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодар 3.80 3.47 2.05
19:55 Матч завершен Логотип футбольный клуб МарсельМарсель 1:2 Логотип футбольный клуб Айнтрахт Ф (Франкфурт)Айнтрахт Ф 1.28 5.30 13.00
19:55 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио 2:1 Логотип футбольный клуб Аполлон (Лимассол)Аполлон - - -
19:55 Матч завершен Логотип футбольный клуб РеннРенн 2:1 Логотип футбольный клуб Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)Яблонец 1.27 5.15 15.25
19:55 Матч завершен Логотип футбольный клуб Динамо К (Киев)Динамо К 2:2 Логотип футбольный клуб АстанаАстана - - -
19:55 Матч завершен Логотип футбольный клуб Бешикташ (Стамбул)Бешикташ 3:1 Логотип футбольный клуб Сарпсборг 08Сарпсборг 08 1.66 3.18 7.70
19:55 Матч завершен Логотип футбольный клуб ГенкГенк 2:0 Логотип футбольный клуб МальмеМальме 1.56 4.32 6.32
19:55 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПАОК (Салоники)ПАОК 0:1 Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси 35.00 8.80 1.104
19:55 Матч завершен Логотип футбольный клуб Види (Секешфехервар)Види 0:2 Логотип футбольный клуб БАТЭ (Борисов)БАТЭ - - -
22:00 25’ Логотип футбольный клуб АЕК (Ларнака)АЕК 0:0 Логотип футбольный клуб ЦюрихЦюрих 1.97 3.51 4.13
22:00 25’ Логотип футбольный клуб Лудогорец (Разград)Лудогорец 1:0 Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)Байер - - -
22:00 26’ Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ Лейпциг 0:2 Логотип футбольный клуб ЗальцбургЗальцбург 2.41 3.37 3.09
22:00 26’ Логотип футбольный клуб Селтик (Глазго)Селтик 0:0 Логотип футбольный клуб Русенборг (Тронхейм)Русенборг 1.49 4.51 7.08
22:00 26’ Логотип футбольный клуб Славия П (Прага)Славия П 0:0 Логотип футбольный клуб БордоБордо - - -
22:00 Идет первый тайм, 25’ Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал 0:0 Логотип футбольный клуб Ворскла (Полтава)Ворскла 1.07 15.25 41.85
22:00 26’ Логотип футбольный клуб ДюделанжДюделанж 0:0 Логотип футбольный клуб МиланМилан 11.75 5.75 1.27
22:00 26’ Логотип футбольный клуб Олимпиакос (Пирей)Олимпиакос 0:0 Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)Бетис - - -
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«Спартак» уезжает из Австрии без очков

сегодня, 21:45
РапидЛоготип футбольный клуб Рапид (Вена)2 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

«Спартак» проиграл «Рапиду» в стартовом матче группового этапа Лиги Европы.

Вена, стадион «Альянц Штадион»

«Рапид» – «Спартак» – 2:0 (0:0)
Голы: Тимофеев 50 (автогол), Мург 68

«Рапид»: Штребингер, Мюльдур, Barac, Зоннляйтнер, Шваб, Мург, Потцман, Кнасмюллнер (Мартич 86), Алар (Павлович 71), Любичич, Иван (Бериша 76)
Главный тренер: Джуричин Горан.

«Спартак»: Максименко, Зе Луиш, Фернандо, Джикия, Боккетти, Мельгарехо, Ломовицкий, Тимофеев (Игнатов 72), Зобнин, Рассказов, Педро Роша (Попов 73)
Главный тренер: Каррера Массимо.

Предупреждения: Любичич 11, Зе Луиш 32, Ломовицкий 70

Судья: Бьери Ален.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка.

В другой встрече группы G «Вильярреал» и «Рейнджерс» сыграли вничью (2:2).

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Все комментарии
OzonBoy
OzonBoy ответил Shamil79
сегодня в 22:26
Я одного понять не могу. Какой должен быть уровень интеллектуального развития , чтобы лайкать ПАСКВИЛЬ Назарова???( Ребята КБ он вообще кто такое говорить? Либо Вы свиньи неблагодарные , либо солнце вертится вокруг планеты !!!! Он Вам дал 2 долгожданных кубка!!! Он умница ! Свиньи они и есть свиньи
ZedZipper
ZedZipper ответил Порядочная свинья
сегодня в 22:24
Самое интересное, что Спартак играл-то лучше, больше владел мячом и пространством, больше создал голевых моментов, но проиграл: с первым голом не повезло, ну а со вторым без вопросов, наш центр показательно провалился. В целом играли неплохо, часто в длинный пас. Но вот у штрафной не хватает взаимопонимания и забивного нападающего. Роша уж совсем не впечатлил, очень робкий, предсказуемый, без игры на партнеров. Да и Зе Луиш без достойного партнера потерялся, один не вытягивает. Да, еще не хватает динамики в атаке, бежим вразнобой и начинаем импровизировать у штрафной. Порадовала молодежь, Тимофеев, Ломовицкий и Рассказов очень достойно отыграли. Про вратаря и не говорю, его голов сегодня не было. Плохо, что проиграли. Но безысходности нет, моменты были, игра была, было давление в концовке, Рапид последние минут 15 перешил на выносы. Надо бы укрепить атаку и наладить взаимодействие. Осенью Спартак традиционно силен, должны подняться в группе. Вперед, Спартак! Вперед, Россия!
Не думал, что такое придется говорить, но Спартаку надо атаку выстраивать, а не защиту
Против_всех
Против_всех ответил форева
сегодня в 22:24
Ахаха, пральна, дай волю своей скудной фантазии, не отказывай себе в праве на нелепость, конявый))
Олег Борткевич
Олег Борткевич ответил Даниил Корохов
сегодня в 22:24
Ого сколько экспертов понабежало! Бомжам тему тренеров вообще касаться не стоит, сколько лет уже кормят деньгами, воруемых у народа, заморских специалистов... вы че 4:0 уже забыли? Спартак сейчас ослаблен, в защите бардак, по мимо Глушакова и Ещенко, надо еще и Комбарова отправить играть за 2-ую команду, а молодежь обкатывать в еврокубках и совсем скоро мы увидим совсем другой Спартак, ведомый собственными воспитанниками, один из таких как раз сейчас тянет бомжей в атаке, а не сбродом из Аргентины...
Ты забыл про московских бабушек, кормящи всю страну.
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 22:24
Уже давно не удивляют такие результаты. Со времён ростовского червяка.
DEIVID
DEIVID ответил Порядочная свинья
сегодня в 22:23
Самое интересное, что Спартак играл-то лучше, больше владел мячом и пространством, больше создал голевых моментов, но проиграл: с первым голом не повезло, ну а со вторым без вопросов, наш центр показательно провалился. В целом играли неплохо, часто в длинный пас. Но вот у штрафной не хватает взаимопонимания и забивного нападающего. Роша уж совсем не впечатлил, очень робкий, предсказуемый, без игры на партнеров. Да и Зе Луиш без достойного партнера потерялся, один не вытягивает. Да, еще не хватает динамики в атаке, бежим вразнобой и начинаем импровизировать у штрафной. Порадовала молодежь, Тимофеев, Ломовицкий и Рассказов очень достойно отыграли. Про вратаря и не говорю, его голов сегодня не было. Плохо, что проиграли. Но безысходности нет, моменты были, игра была, было давление в концовке, Рапид последние минут 15 перешил на выносы. Надо бы укрепить атаку и наладить взаимодействие. Осенью Спартак традиционно силен, должны подняться в группе. Вперед, Спартак! Вперед, Россия!
Дело то в том, что Рапид очень слабая команда, по зияющим дырам в обороне и опорке можно делать такие выводы. Вопросы чисто к Каррере, который ещё в конце прошлого сезона потерял связь с командой.
mangoх12
mangoх12
сегодня в 22:22
Вухахахахах только домой зашел и такая радостная весть)))))))
Exia
Exia ответил Порядочная свинья
сегодня в 22:21
Самое интересное, что Спартак играл-то лучше, больше владел мячом и пространством, больше создал голевых моментов, но проиграл: с первым голом не повезло, ну а со вторым без вопросов, наш центр показательно провалился. В целом играли неплохо, часто в длинный пас. Но вот у штрафной не хватает взаимопонимания и забивного нападающего. Роша уж совсем не впечатлил, очень робкий, предсказуемый, без игры на партнеров. Да и Зе Луиш без достойного партнера потерялся, один не вытягивает. Да, еще не хватает динамики в атаке, бежим вразнобой и начинаем импровизировать у штрафной. Порадовала молодежь, Тимофеев, Ломовицкий и Рассказов очень достойно отыграли. Про вратаря и не говорю, его голов сегодня не было. Плохо, что проиграли. Но безысходности нет, моменты были, игра была, было давление в концовке, Рапид последние минут 15 перешил на выносы. Надо бы укрепить атаку и наладить взаимодействие. Осенью Спартак традиционно силен, должны подняться в группе. Вперед, Спартак! Вперед, Россия!
Не видно тренерских установок в игре. Пытаюсь играть исключительно на индивидуалке.
Великолепный
Великолепный ответил Даниил Корохов
сегодня в 22:21
Ох сколько ВАС по вылезло после игры с Ливерпулем, ну а после вы влетели тому самому Спартаку 3:0, после Реала и Ромы поглядим сколько очков вы принесете...
Помним, помним, потом ЦСКА занял второе лигочемпионское место, а спартак с позором отправился в Л/Е!)))
Shamil79
Shamil79
сегодня в 22:20
если Глушаков и Ещенко лайкнут то это п....ц.....
yk2ru
yk2ru
сегодня в 22:20
Всем в гостях назабивают, счас и Зенке несколько голов влетит. Пока что один Краснодар чистый, но там команда из какой-то деревни практически.
OzonBoy
OzonBoy
сегодня в 22:20
Привет всем. Сразу скажу я Баклан. Болел за Вас , потому что Вы представляете страну. Позвольте выложить некоторые свои тупые тезисы:
1. Каррера допустил ошибку, не надо пытаться дружить с игроками. Как минимум они должны его уважать , но после шоу об уважении там даже речи нет
2. Каждая команда переживает перестроение после чемпионства, Локо ват в душу. Но по моему узкому мнению в Спартаке вообще никто не собирается ничего перестраивать. Можно долго писать на эту тему , но Квинси свалил по обоюдке, зная ситуацию в каптёрке
3. Нужно взять этих недозвезд в кулак и заставить играть , я не хочу соревноваться с недоклубом. Я уважаю СПАРТАК и хочу ... более того ТРЕБУЮ !!! Дайте бой моему клубу..
P.s. Сорри за длиннопост
Wolf77785
Wolf77785
сегодня в 22:19
3 дня назад, с Ахматом тоже без очков ушли, им не привыкать!
Порядочная свинья
Порядочная свинья
сегодня в 22:19
Самое интересное, что Спартак играл-то лучше, больше владел мячом и пространством, больше создал голевых моментов, но проиграл: с первым голом не повезло, ну а со вторым без вопросов, наш центр показательно провалился.

В целом играли неплохо, часто в длинный пас.
Но вот у штрафной не хватает взаимопонимания и забивного нападающего.
Роша уж совсем не впечатлил, очень робкий, предсказуемый, без игры на партнеров. Да и Зе Луиш без достойного партнера потерялся, один не вытягивает.

Да, еще не хватает динамики в атаке, бежим вразнобой и начинаем импровизировать у штрафной.

Порадовала молодежь, Тимофеев, Ломовицкий и Рассказов очень достойно отыграли. Про вратаря и не говорю, его голов сегодня не было.

Плохо, что проиграли. Но безысходности нет, моменты были, игра была, было давление в концовке, Рапид последние минут 15 перешил на выносы.
Надо бы укрепить атаку и наладить взаимодействие. Осенью Спартак традиционно силен, должны подняться в группе.

Вперед, Спартак! Вперед, Россия!
RIR68
RIR68 ответил Scuderia Ferrari
сегодня в 22:18
каррера в еврокубках. 11 матчей - 2 победы.
2 победы = 2 лайка)))
blitz
blitz
сегодня в 22:18
Позор!
Exia
Exia
сегодня в 22:18
Да уж. Не узнаю Спартак. Если позавчера Локо проиграл, но счет был не по игре, то сегодня все по делу. Ни мысли в игре, ни воли к победе. Вышли походили по полю и ушли.

Просыпайтесь, ау. Это уже не РФПЛ, а еврокубки. Не позорьте.
Палыч82
Палыч82 ответил Михаил Славнов
сегодня в 22:18
Кто-то очки годами зарабатывает, а кто-то страну годами позорит.
У всех бывает. Зенит в евроубках в своей истории тоже повлетал, кому не попадя, как и все российские команды. А по набранным еврокубковым очкам всем клубам Спартак еще догонять и догонять
-Хостинский-
-Хостинский-
сегодня в 22:17
Бу га га)
PATRIOT1965
PATRIOT1965 ответил Sergus
сегодня в 22:17
Когда кареру отправят домой, кто скажет?
Подожди,ему еще кубок России надо слить.)))
Даниил Корохов
Даниил Корохов ответил Великолепный
сегодня в 22:17
А вчера еще мясные глорики еще чего хрюкали про ничью ЦСКА! А сегодня сами опять опозорились!)))
Ох сколько ВАС по вылезло после игры с Ливерпулем, ну а после вы влетели тому самому Спартаку 3:0, после Реала и Ромы поглядим сколько очков вы принесете...
ZedZipper
ZedZipper ответил ПерекатиПоле
сегодня в 22:16
Ну что, тренеришка, как тебе без лидеров глушакова и ещенко? Назаров был прав! Гусь не тренер! Лайк не преступление!
Ты считаешь вся проблема в тренере?
Михаил Славнов
Михаил Славнов
сегодня в 22:15
Кто-то очки годами зарабатывает, а кто-то страну годами позорит.
DEIVID
DEIVID
сегодня в 22:15
Главное сейчас найти тренера. Задача номер один. Команде нужна хотя бы психологическая встряска, она будет достигнута засчёт смены тренера.
Великолепный
Великолепный
сегодня в 22:14
Шо опять?

спартак уезжает из Австрии с позором!))
Игорь Солнцев
Игорь Солнцев
сегодня в 22:14
Спартак нужно расформировать, кареру в Италию голышом отправить.
КАМЮ
КАМЮ ответил Evgeny Moreman
сегодня в 22:13
Спартак не виноват ,что Федун и менеджеры ,у него дураки,набрали (прости меня господи )обезьян негров,где своя молодёжь,где стратегия на развитие ,Федун любит бабки ,больше чем футбол,ну вот так придётся и мучится и страдать фанам Спартака.Удачи Вам ребята в этом не лёгком труде.
Спартак не виноват, что он Спартак
Даниил Корохов
Даниил Корохов
сегодня в 22:13
Ого сколько экспертов понабежало! Бомжам тему тренеров вообще касаться не стоит, сколько лет уже кормят деньгами, воруемых у народа, заморских специалистов... вы че 4:0 уже забыли? Спартак сейчас ослаблен, в защите бардак, по мимо Глушакова и Ещенко, надо еще и Комбарова отправить играть за 2-ую команду, а молодежь обкатывать в еврокубках и совсем скоро мы увидим совсем другой Спартак, ведомый собственными воспитанниками, один из таких как раз сейчас тянет бомжей в атаке, а не сбродом из Аргентины...
Великолепный
Великолепный
сегодня в 22:12
Пока ЦСКА набирает очки в Л/Ч, хряки позорятся в Л/Е!)))
Alista
Alista
сегодня в 22:12
Карера обескровил команду перед ответственным матчем,
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