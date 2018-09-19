«Рома» уезжает из Мадрида без очков

вчера, 23:52

Действующий клубный чемпион Европы «Реал» уверенно обыграл «Рому» в 1-м туре Лиги чемпионов.

Мадрид, стадион «Сантьяго Бернабеу»

«Реал» – «Рома» – 3:0 (1:0)

Голы: Иско 45, Бэйл 58, Диас 90+3

«Реал»: Навас, Карвахаль, Рамос, Варан, Марсело, Каземиро, Кроос, Модрич (Себальос 85), Бэйл (Диас 74), Иско, Бензема (Асенсио 62)

Главный тренер: Лопетеги Хулен.

«Рома»: Ульсен, Флоренци, Манолас, Фасио, Коларов, Н'Зонзи (Шик 71), Де Росси, Дзаньоло (Пеллегрини 55), Юндер, Эль-Шаарави (Перотти 63), Джеко

Главный тренер: Ди Франческо Эусебио.

Предупреждения: Рамос 25, Де Росси 44, Джеко 77

Судья: Куйперс Бьорн.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка.