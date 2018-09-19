«Рома» уезжает из Мадрида без очков

Действующий клубный чемпион Европы «Реал» уверенно обыграл «Рому» в 1-м туре Лиги чемпионов.
Мадрид, стадион «Сантьяго Бернабеу»
«Реал» – «Рома» – 3:0 (1:0)
Голы: Иско 45, Бэйл 58, Диас 90+3
«Реал»: Навас, Карвахаль, Рамос, Варан, Марсело, Каземиро, Кроос, Модрич (Себальос 85), Бэйл (Диас 74), Иско, Бензема (Асенсио 62)
Главный тренер: Лопетеги Хулен.
«Рома»: Ульсен, Флоренци, Манолас, Фасио, Коларов, Н'Зонзи (Шик 71), Де Росси, Дзаньоло (Пеллегрини 55), Юндер, Эль-Шаарави (Перотти 63), Джеко
Главный тренер: Ди Франческо Эусебио.
Предупреждения: Рамос 25, Де Росси 44, Джеко 77
Судья: Куйперс Бьорн.
«Соккер.ру» вел
В другой встрече группы G «Виктория» и ЦСКА сыграли вничью. Это значит, что «Реал» возглавил квартет.
Асенсио мажор,даж не смотрел на ворота когда шикарно прошел.
Лукаса не хватало,для полного счастья.
Модрич божественен.Мариано с почином!,зверюга с ударом молодого Роналду!
Всех с победой мадридисты!!!
Асенсио мажор,даж не смотрел на ворота когда шикарно прошел.
Лукаса не хватало,для полного счастья.
Модрич божественен.Мариано с почином!,зверюга с ударом молодого Роналду!
Всех с победой мадридисты!!!