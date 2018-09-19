«Рома» уезжает из Мадрида без очков

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Лига Европы 2018/2019, 1 тур 1 X 2
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб ВильярреалВильярреал -:- Логотип футбольный клуб Рейнджерс (Глазго)Рейнджерс 1.40 4.80 10.25
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб Рапид В (Вена)Рапид В -:- Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М - - -
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб СевильяСевилья -:- Логотип футбольный клуб Стандард (Льеж)Стандард 1.33 5.56 10.02
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб Акхисар БелАкхисар Бел -:- Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодар 3.47 3.13 2.27
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб МарсельМарсель -:- Логотип футбольный клуб Айнтрахт Ф (Франкфурт)Айнтрахт Ф 1.65 4.20 5.65
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио -:- Логотип футбольный клуб Аполлон (Лимассол)Аполлон - - -
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб РеннРенн -:- Логотип футбольный клуб Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)Яблонец 1.44 4.75 8.60
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо К (Киев)Динамо К -:- Логотип футбольный клуб АстанаАстана - - -
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб Бешикташ (Стамбул)Бешикташ -:- Логотип футбольный клуб Сарпсборг 08Сарпсборг 08 1.29 6.20 12.00
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб ГенкГенк -:- Логотип футбольный клуб МальмеМальме 1.57 4.23 5.94
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб ПАОК (Салоники)ПАОК -:- Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси 4.65 3.78 1.85
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб Види (Секешфехервар)Види -:- Логотип футбольный клуб БАТЭ (Борисов)БАТЭ - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб АЕК (Ларнака)АЕК -:- Логотип футбольный клуб ЦюрихЦюрих 1.99 3.42 3.85
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лудогорец (Разград)Лудогорец -:- Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)Байер - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ Лейпциг -:- Логотип футбольный клуб ЗальцбургЗальцбург 1.92 3.85 3.85
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Селтик (Глазго)Селтик -:- Логотип футбольный клуб Русенборг (Тронхейм)Русенборг 1.48 4.32 7.65
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Славия П (Прага)Славия П -:- Логотип футбольный клуб БордоБордо - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал -:- Логотип футбольный клуб Ворскла (Полтава)Ворскла 1.12 10.02 30.45
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ДюделанжДюделанж -:- Логотип футбольный клуб МиланМилан 18.50 7.60 1.198
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Олимпиакос (Пирей)Олимпиакос -:- Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)Бетис - - -
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«Рома» уезжает из Мадрида без очков

вчера, 23:52
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)3 : 0Логотип футбольный клуб Рома (Рим)РомаМатч завершен

Действующий клубный чемпион Европы «Реал» уверенно обыграл «Рому» в 1-м туре Лиги чемпионов.

Мадрид, стадион «Сантьяго Бернабеу»

«Реал» – «Рома» – 3:0 (1:0)
Голы: Иско 45, Бэйл 58, Диас 90+3

«Реал»: Навас, Карвахаль, Рамос, Варан, Марсело, Каземиро, Кроос, Модрич (Себальос 85), Бэйл (Диас 74), Иско, Бензема (Асенсио 62)
Главный тренер: Лопетеги Хулен.

«Рома»: Ульсен, Флоренци, Манолас, Фасио, Коларов, Н'Зонзи (Шик 71), Де Росси, Дзаньоло (Пеллегрини 55), Юндер, Эль-Шаарави (Перотти 63), Джеко
Главный тренер: Ди Франческо Эусебио.

Предупреждения: Рамос 25, Де Росси 44, Джеко 77

Судья: Куйперс Бьорн.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка.

В другой встрече группы G «Виктория» и ЦСКА сыграли вничью. Это значит, что «Реал» возглавил квартет.

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Все комментарии
creamboy
creamboy ответил Барсеножeчницa
сегодня в 00:10
В Италии они барсу "чпокнули" недавно,Реал там обычно побеждал!
Ruslan3132
Ruslan3132
сегодня в 00:09
уверенно на классе, могли и 5 закатать. Там кто то вякал про 0-1 в пользу Ромы )) наивный
И в радости и в горе
И в радости и в горе
сегодня в 00:08
С победой адекватных болельщиков Реала, что то коментарии мало не ужели глории начали болеть за Ювентус.
Zen-Aku
Zen-Aku
сегодня в 00:06
Тут без сенсации)
RMUKMU
RMUKMU
сегодня в 00:06
Отличный старт.
Для Реала ЛЧ начинается в Феврале, а до этого разминка.
Galaxy real way
Galaxy real way
сегодня в 00:03
С победой всех. Над реализацией только надо поработать, могли как минимум еще 2 гола заносить. Вратарь Ромы хорош.
feris1
feris1
сегодня в 00:02
Реал с уверенной победой!
Мариано с возвращением и первым голом в ЛЧ за Мадрид!
Барсеножeчницa
Барсеножeчницa
сегодня в 00:01
В Италии будет наоборот всё. Рома чпокнет мадрит.
Заратустра
Заратустра
вчера в 23:57
Большинство глоров Реала не видели матч, ведь они не могли оторвать глаз от того, как несправедливо удаляют Роналду.
da da da
da da da ответил Слайш
вчера в 23:57
ты хетер Реала или хейтер Зидана? ))
я не хейтер ни того не другого,просто видно что Лопетеги действительно что то делает и это в целом заметно в отличие от Реала Зидана.
No problem
No problem
вчера в 23:57
Могли б и сокрушить 5..6..-0
Асенсио мажор,даж не смотрел на ворота когда шикарно прошел.
Лукаса не хватало,для полного счастья.
Модрич божественен.Мариано с почином!,зверюга с ударом молодого Роналду!
Всех с победой мадридисты!!!
Dani Alves
Dani Alves
вчера в 23:55
Хорошая игра! Прям налегке играли и все получалось.
но, тем не менее, все голы забиты с помощью индивидуального мастерства.
жаль, что Асенсио не забил.
Всех с победой!
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart
вчера в 23:55
Молодцы!!! И без задаваки играют!!! Красиво и по делу!!! Удачи, Реалу!!!
Слайш
Слайш ответил da da da
вчера в 23:55
ожидаемо. Лопетеги конечно видно что тренер,особенно на фоне Зидана.
ты хетер Реала или хейтер Зидана? ))
da da da
da da da
вчера в 23:54
ожидаемо.
Лопетеги конечно видно что тренер,особенно на фоне Зидана.
zakirjan_87
zakirjan_87
вчера в 23:54
Шикарная и просто легкая игра Реала!

Голы просто огонь!

Сегодня играли с Волками или Овцами???
Y.N.W.A.
Y.N.W.A.
вчера в 23:54
Реал был шикарен. Гол Диаса конфетка.
creamboy
creamboy
вчера в 23:54
Хорошая и качественная победа над сильным соперником,на классе!
Вперёд Реал!
Слайш
Слайш
вчера в 23:54
Дай Бог, чтобы Мариано всегда так прославлял легендарный 7ой номер Реала как в этом матче, как этим голом... В стиле КриРо пробил. С возвращением, дорогой, ждали тебя все..

С победой Реал, веселая игра, должны были десяток забивать..
Rattlehead
Rattlehead
вчера в 23:53
На классе)
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